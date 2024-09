Pardubický trenér Saňák před duelem s Olomoucí: Sigma je pro mě srdcovka

„Znám olomoucký klub i tamější kluky, trenérsky jsem tam vyrostl, když jsem nastoupil na vysokou. Teď jsme tam působili celkem tři roky s Vencou Jílkem, předtím jsme tam byli ještě před angažmá na Spartě,“ rekapituluje Saňák a nijak přitom neskrývá, že pro něj sobotní podvečerní klání Pardubic se Sigmou v CFIG Areně představuje hodně prestižní mač.

„Když to sečtu, v Olomouci jsem působil nějakých 12 let, to na vás zanechá stopy. Je to srdcovka. Těším se na kluky ze Sigmy, třeba na Radima Breiteho, se kterým mám velmi dobrý vztah. Ale i na ostatní,“ pokračuje.

Pozor na rozjetého Klimenta

Jeho okolí už ovšem asi méně vyhlíží setkání s forvardem Hanáků Janem Klimentem, jejž si Saňák pamatuje ze štace ve Slovácku. Bombarďák Sigmy v tomto ročníku nastřílel úctyhodných sedm branek v šesti zápasech, a mezi ligovými kanonýry tak zatím nemá konkurenci.

Pardubice – Olomouc Sobota 16.00 on line

Výsledky aktuálně páté Olomouce (Pardubice jsou 14.) se v podstatě odvíjejí od jeho apetitu — za předchozí dvě kola s Mladou Boleslaví (3:2) a s ostravským Baníkem (2:2) se Kliment prosadil čtyřikrát... „Jeho výkony Sigmu drží, tahle posila se jí opravdu povedla,“ přisvědčuje trenér Saňák.

Podle něho má Olomouc jinak takřka totožný kádr, s nímž operoval on sám „Tomáš Janotka (nynější trenér Sigmy) to jen doplnil o některé hráče z béčka, jinak tam jsou stejní kluci,“ konstatuje. „Uprostřed Breite, Spáčil, Zorvan, v obraně Pokorný, Sláma, Chvátal. Na lavičce je Juliš, místo něhož hraje právě Kliment. Jinak tam moc změn není. Spolupráce Zorvan — Kliment funguje, hezky se na to dívá,“ dodává Saňák.

James Bello, nejnovější posila fotbalistů Pardubic

Ten v souboji se Sigmou bude moci nasadit dalšího cizince: útočníka Jamese Bella, který pod Vinici dorazil na hostování do konce sezony z plzeňské Viktorky.

„Přišel úplně na poslední chvíli, i po mojí domluvě s panem Koubkem (koučem Plzně). Shodli jsme se, že tady by měl dostat větší minutáž než ve Viktorce. Je to rychlostní typ, zvýšil nám konkurenci na křídle. Není to vyloženě hroťák,“ přibližuje Saňák.

„Cizinecká legie“ nabobtnala

Počet zahraničních hráčů v klubu nápadně narostl: v obraně jsou Saňákovi k dispozici Jason Noslin, Eldar Šehič a Louis Lurvink, v záloze Dominique Simon a v útoku André Leipold, Marzuq Yahaya a teď nově i Bello.

„Důležité je, že tu jsou vesměs naši hráči, a ne jako dřív hostovačky, až na Šehiče s Bellem. Zifčáka nepočítám, protože u něj máme opci,“ podotýká kouč Saňák. „Pokud jde o ty cizince na soupisce, není to bez nich jednoduché. Chtěli jsme hráče z druhé ligy, ale jeho cena byla mnohem vyšší. Pro mě osobně to není problém, mluvím anglicky i německy,“ říká.

Všechny zmíněné zahraniční akvizice podle něho dobře zapadly.

„Ostatní kluci je myslím mají rádi. Sázka na hráče z ciziny musí být velice chytrá, propracovaná. Je to týmové dílo. Zjišťovali jsme si jejich charakter, bavili se s nimi. Nebylo to nic neprozkoumaného. Záleželo nám na tom, co chtějí, jak vnímají Pardubice. Byli se tu i podívat, než podepsali smlouvy,“ líčí Saňák.