Saňák trénovat Pardubice nebude, Olomouc svého asistenta neuvolnila

Čtyřiačtyřicetiletý rodák z Ústí nad Orlicí mohl do Pardubic zamířit už před začátkem ročníku. Podle informací MF DNES dostal od sportovního manažera Sigmy Ladislava Mináře svolení za podmínky, že se tím bude souhlasit i Jílek. Ten však měnit oblíbeného kolegu nechtěl.

„Musím potvrdit, že jsme měli zájem o Jiřího Saňáka,“ řekl v klubovém podcastu sportovní ředitel Pardubic Vít Zavřel. „Zájem jsme měli už v květnu, když jsme chtěli rozšířit realizační tým. Teď jsme ho oslovili znovu po zápase v Boleslavi s tím, že se změnila situace a dostal nabídku jako hlavní kouč. Řešil jsem to opakovaně s ředitelem Sigmy panem Minářem, řešil to i Jirka Saňáka po své linii přes pana Jílka, ale bohužel jsme nepochodili. Pan Minář chce, aby Jirka Saňák dodržel smlouvu.“

Pardubice jsou v lize poslední, proto odvolaly trenéry Jiřího Krejčího i Jaroslava Novotného. Dočasně tým vede kouč z třetiligové rezervy Pavel Němeček. Saňák šéfoval mládeži Mladé Boleslavi, dorostence Sigmy dovedl k titulu. S legendárním německým trenérem Winfriedem Schäferem působil v íránském Esteghlalu. Pomáhal také současnému reprezentačnímu kouči Jaroslavu Šilhavému nebo Martinu Svědíkovi. S Jílkem působil i na Spartě.

Loni v pořadu Z voleje připustil, že jej láká pozice hlavního trenéra. „Každý máme ego. Ale když vidím, jak se cítím s Vencou, říkám si: Co blbneš, vždyť je to skvělý. Ne že si rozumíme, ale ty názory si řekneme. Ta práce mě baví,“ vyprávěl. „Určitě bych se toho ale nebál, trénoval jsem béčko Slovácka. Když mě chtěl Venca Jílek s Ladislavem Minářem, řekl jsem jim, že mám myšlenku být hlavním trenérem. Ale chci dělat s Vencou i Láďou, který mě angažoval už počtvrté. Známe se dlouho. Jen jsem si ale řekl, že tohle vnitřně řeším, aby to věděli. Oba mi pověděli, že mě neberou jako asistenta, ale jako kolegu.“

S Jílkem jej pojí dlouholeté profesní pouto, jsou si blízko i lidsky. „S Vencou se cítím strašně dobře, je ten lídr a mě to s ním baví. Ve fotbale to ale nejde tak naplánovat, uvidíme, co bude. Taky jsme si říkali, že budeme ve Spartě tři roky a byli jsme tam necelých devět měsíců. Jsem šťastný, že dělám v ligovém týmu,“ dodal Saňák, jenž působil jako asistent také u reprezentačních týmů napříč věkovými kategoriemi.

A zpátky do svazových struktur jej podle informací MF DNES láká nový technický ředitel FAČR Zdeněk Psotka.