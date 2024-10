Baník a jeho fanoušci? Snad kluci nebudou zablokovaní, doufá pardubický kouč

„Když Baník přijede na regionální klub, jako jsou Pardubice, má tam vždycky domácí atmosféru. Jeho fanoušci jsou úžasní; na to se těší každý, i když by to chtěl mít jako vlastní kulisu,“ říká kouč Saňák. „Ale v tom je kus historie, Pardubice hrají na rozdíl od Ostravy ligu jen pět let. Na naše příznivce proto nemůžeme klást nějaký tlak,“ dodává trenér.

V této sezoně to platí tím více, že se pardubičtí fandové činí, co mohou, čehož si Saňák spolu s celou kabinou ohromně váží. Čerstvě se to projevilo mj. v tom, že před týdnem vypravili dva plné autobusy na Julisku, kde tým neúspěšně válčil s tamější Duklou (1:2).

ONLINE: Pardubice – Ostrava podrobná reportáž v sobotu od 16:00

„Povzbuzovali nás celý zápas, opravdu jsou to fanoušci. V závěru Dukla chtěla zápas nějak ukopat, proleželo se to, i my hráli v nervech. Nevyznělo to dobře, ale byli výborní, pořád nás podporovali,“ cení si Saňák. „Věřím, že teď přijdou i na Baník.

“ Pardubické fotbalisty čeká bezesporu těžké pořízení nejen z pohledu dění na tribunách. Baník je v lize aktuálně čtvrtý, což nezměnila ani mrzutá poslední porážka na jeho stadionu 1:3 od Plzně.

„Je to mužstvo, které hraje třetí rok nahoře, čtvrté páté místo. Má výrazné individuality; Ewerton, Rigo, Šín, Kpozo, Prekop, Kubala nebo Tanko jsou na českou ligu silní hráči,“ vypočítává Saňák.

V koncovce se zatím nejvíc daří čtyřgólovému „kanárku“ Ewertonovi, který dříve, podobně jako brankář Baníku Jakub Markovič, hrál za Pardubice.

„Veřejnost si Baník s Ewertonem hodně spojuje, protože v útočné fázi patří k nejlepším fotbalistům v republice. Je to podobné jako Kušej s Ladrou v Mladé Boleslavi,“ připomíná Saňák nedávné soky.

Jak na Ostravu vyzrát? Stěžejní podle trenéra 15. Pardubic bude, aby jeho svěřenci odvedli konzistentní výkon bez nějakých znatelnějších výkyvů, a to v patřičné kvalitě.

„Potřebujeme, aby kluci nebyli zablokovaní a vydolovali ze sebe maximální potenciál. To je jediná cesta, jak Baník porazit,“ nastiňuje Saňák.

Na Dukle Pardubičtí takhle hrát nevydrželi. Sice jim vyšel první poločas a díky trefě Francouze Simona 1:0 vedli, jenže mizerná tříminutovka ve druhém, v níž padly branky Mešanoviče a Řezníčka, je nakonec zahubila.

„Oproti úvodní půli jsme v té druhé v přechodové fázi ztráceli spoustu balonů. Jen jsme je lacino vyhodili, ač jsme mohli hrát po zemi. Tím jsme je nabídli Dukle, aby je distribuovala nahoru do vápna na svoje útočníky, kteří jsou dobří v soubojích,“ konstatuje Saňák, jenž byl rozčarovaný i z úrovně bránění při Mešanovičově přesné hlavičce.

„Bylo fakt zoufalé. Pravý stoper (Jason Noslin) pro mě nepochopitelně Mešanoviče snad za sedm vteřin nenabral a nechal ho volného. Potrestali to,“ štve Saňáka.

Negativní výsledek nebyl jediným minusem střetnutí. Už v 58. minutě musel z trávníku střelec Simon, který si poranil koleno. Podle magnetické rezonance nakonec naštěstí nemá zpřetrhané vazy, ale i tak bude několik týdnů mimo a pak se teprve zapojí do tréninku. Saňák ví, že Simon bude citelně chybět.

„Je jeden z mála, kdo dopředu ukazoval, čeho se nám nedostává. Umí udržet balon, přihrát. V Plzni jsme šli dvakrát sami na bránu, a ani ji netrefili. Na Dukle využil mnohem menší šanci,“ srovnává kouč.