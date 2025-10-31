„Aktuální rozhodnutí nevzniklo ze dne na den a není navázáno na žádné aktuální sportovní či společenské dění kolem klubu. Po osmi letech cítím, že jsem klubu odevzdal maximum možného. Letní přestupové období patřilo mezi nejnáročnější v rámci mé funkcionářské kariéry a po jeho skončení jsem na sobě pociťoval určité opotřebení,“ uvedl Sabou.
„Nikdy bych nedopustil, abych své práci neodevzdával 100 procent, a cítil jsem, že rozvázání vztahu s Hradcem bude v konečném důsledku pozitivním impulzem pro obě strany,“ doplnil.
Někdejší záložník hrával za Žižkov či Teplice, po skončení hráčské kariéry působil i jako trenér. V roce 2018 přišel do Hradce Králové, o tři roky později s Východočechy oslavil postup do nejvyšší soutěže, kde od té doby klub působí nepřetržitě.
V úterý budou zastupitelé Hradce Králové jednat o prodeji klubu. Jméno Sabouva nástupce se bude řešit až po rozhodnutí o novém vlastníkovi.