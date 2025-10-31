Chance Liga 2025/2026

Sabou zvolna končí jako sportovní ředitel v Hradci, má namířeno do Zbrojovky

Autor: ,
  16:53
Jiří Sabou skončí po osmi letech ve funkci sportovního ředitele fotbalistů Hradce Králové. Východočeský klub uvedl na svém webu, že padesátiletý funkcionář odejde na vlastní žádost nejpozději 31. ledna příštího roku. Podle médií by měl zamířit do druholigové Zbrojovky Brno, kde má vést sportovní úsek.

Sportovní ředitel hradeckého fotbalového klubu Jiří Sabou. | foto: ČTK

„Aktuální rozhodnutí nevzniklo ze dne na den a není navázáno na žádné aktuální sportovní či společenské dění kolem klubu. Po osmi letech cítím, že jsem klubu odevzdal maximum možného. Letní přestupové období patřilo mezi nejnáročnější v rámci mé funkcionářské kariéry a po jeho skončení jsem na sobě pociťoval určité opotřebení,“ uvedl Sabou.

„Nikdy bych nedopustil, abych své práci neodevzdával 100 procent, a cítil jsem, že rozvázání vztahu s Hradcem bude v konečném důsledku pozitivním impulzem pro obě strany,“ doplnil.

Někdejší záložník hrával za Žižkov či Teplice, po skončení hráčské kariéry působil i jako trenér. V roce 2018 přišel do Hradce Králové, o tři roky později s Východočechy oslavil postup do nejvyšší soutěže, kde od té doby klub působí nepřetržitě.

V úterý budou zastupitelé Hradce Králové jednat o prodeji klubu. Jméno Sabouva nástupce se bude řešit až po rozhodnutí o novém vlastníkovi.

