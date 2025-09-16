Sabou se omluvil Spartě za napadení Vindahla. Klub mu zakázal vstup na lavičku

„Mrzí mě, co se stalo v nedělním zápase. Fotbal bohužel někdy přináší napjaté situace a já cítil povinnost zastat se našeho týmu, když jsme byli po začátku poločasové přestávky nevybíravým způsobem konfrontováni,“ uvedl Sabou v rámci klubového prohlášení.
V tunelu mezi střídačkami pak podle zápisu o utkání „strčil rukou do oblasti hlavy vyšší než zanedbatelnou silou“. Sudí Jan Beneš ho za to vyloučil.
„V emocích jsem zareagoval způsobem, který je nepřijatelný a neslučuje se s výkonem mé funkce. Za to se upřímně omlouvám hostujícímu klubu AC Sparta Praha. Přijímám plnou zodpovědnost a udělám vše pro to, aby se podobná situace již nikdy v budoucnu neopakovala,“ doplnil Sabou.
To za něj částečně vyřešil klub, který ho potrestal zákazem vstupu do prostoru laviček během utkání. Jednoduše ho v zápisu přestane uvádět jako technický doprovod, který tam má běžně přístup.
„Klub toto chování jednoznačně odmítá a považuje jej za nepřípustné,“ stojí na hradeckém webu.
Reakce LFA
„Ligový výbor dále apeluje na členské kluby LFA, aby do zápisů o utkání při soutěžních utkáních neuváděly jako členy realizačních týmů s možností přístupu na lavičku pro příslušníky družstva členy vedení klubů, generální manažery, sportovní ředitele apod. Příslušná úprava Rozpisu celostátních soutěží v tomto směru vejde v platnost začátkem příštího soutěžního ročníku.“
Proti zapisování klubových funkcionářů do zápisů o utkání se postavila i Ligová fotbalová asociace, jejíž výkonný výbor v úterý schválil opatření, které počínaje příští sezonou zakáže uvádět je jako technický doprovod.
Mezi lavičky tak nebude smět například Veliče Šumulikoski ze Slovácka, který podobnou možnost také využíval. Nařízení platí až od příští sezony, do té doby však LFA klubům doporučuje, aby se jím řídily okamžitě.
„FC Hradec Králové bude vždy hrát v duchu fair play – s úctou a respektem k soupeři. Východočeský klub se proto na tomto místě omlouvá Spartě a všem fotbalovým příznivcům. Pro vedení klubu je zásadní, aby se podobný incident již nikdy neopakoval,“ napsal hradecký celek.
Zároveň ještě rozhodne o dalším interním postihu pro svého sportovního ředitele. Sabou ve funkci zůstává dál: „Stojí za rozmachem a kvalitativním vzestupem východočeského klubu, do kterého přivedl mnoho skvělých hráčů.“
Tým, který složil, bude ale nově pozorovat jen z tribuny.