Hradec marně hledá střelce. Největší posílení? Když nikdo neodejde, říká Sabou

Hradec si dvěma nedávnými výhrami v Praze zajistil pro zimu bodový klid a v příštích dnech a týdnech bude řešit, s jakým kádrem bude na jaře pokračovat.

O splnění manažerova přání udržet kompletní tým pohromadě se dá vzhledem k velkému zájmu o obránce Karla Spáčila pochybovat. Údajně především pražská Slavie vyvíjí výraznou snahu.

Odejde?

Stát se to může, zvýšený zájem o něj registrujeme.

Máte pro něj pochopení?

Karel Spáčil je v mých očích moderním typem levonohého obránce, který na hřišti nepanikaří, má potřebný klid na míči a výbornou rozehrávku. Je to navíc inteligentní kluk, není trémista a je skvěle charakterově nastavený. Během necelého roku udělal obrovský progres a herní posun. Takových hráčů v lize moc není, takže je logické, že je o něj zájem.

Přišli byste o hráče, kterého jste do opravdu velkého fotbalu přivedli. I kdyby vás opustil, muselo by vás těšit, že jste měli dobrý odhad.

Tak to někdy je, že se člověk trefí a vyvine se z toho to, co nyní s Karlem. Nebyl to ale úplně blesk z čistého nebe. Přes Karla Kroupu, tehdejšího sportovního ředitele, jsem o něm věděl, jezdil jsem se na něj dívat. A když přišla na přetřes otázka odchodu Ševčíka shodou okolností právě do Prostějova, tak se to podařilo spojit.

Prý ho nebylo úplně jednoduché přesvědčit, aby do Hradce Králové šel.

Dneska už to vypadá tak trochu úsměvně, já jsem ho tehdy nemohl zlomit, aby do Hradce přestoupil. Říkal mi, že je úplně šokovaný, že ho chce Hradec do první ligy, že raději zůstane v Prostějově. Bylo potřeba vyvinout velké úsilí. Uzavíralo se to v době, kdy tým byl na soustředění v Turecku, on měl za námi měl jet, ale měl propadlý pas... Byla to trochu hektika, ale nakonec to dobře dopadlo.

O Spáčilovi se v posledních dnech mluví nejvíc, ale není jediný. Co třeba brankář Zadražil?

Vidím, že prožil výborný rok, a jsem rád, že Hradec má konečně po dlouhé době gólmana, na kterého se může spolehnout. Stejně jako Karel je to navíc výborný kluk, který ve své kariéře udělal výrazný posun. I kolem jeho osoby uvidíme, co bude dál.

Zájem o další hráče?

Občas někdo zavolá, kluby se i během roku informují. Na jedné straně je trochu frustrující, když dáte dohromady tým a někdo vám ho chce rozebírat, na druhé straně když je o naše hráče zájem, beru to jako ocenění naší práce. K fotbalu to patří. My ale teď nechceme nějaké velké změny dělat, myslím si, že nyní máme kádr konsolidovaný a dobře poskládaný. Ale mohou přijít nějaké korektury hlavně u hráčů, kteří nejsou herně příliš vytíženi.

A co opačný směr? Pro případ, že Spáčil, případně někdo další, opravdu odejde, či třeba jako reakce na to, že jste na podzim nestříleli moc gólů...

Nějaký seznam hráčů, které sledujeme a které bychom do Hradce chtěli přivést, mám. Je to ale složité, kvalitní hráče si všichni drží, není tak úplně jednoduché někde někoho vyzobnout. Navíc se roztočila cenová spirála a hráči se kupují hůř než dřív. A případný střelec? Stojím si za tím, že máme kvalitní hráče do ofenzivy, kteří to směrem dopředu umí.

Bohužel, a to tak někdy ve fotbale je, někteří ofenzivní hráči na podzim neměli úplně nejlepší formu nebo podávali nevyrovnané výkony. Po odešlém Danu Vašulínovi nikdo pomyslnou štafetu nepřevzal. Góly jsme nedávali, byť šance jsme si vytvářeli. Nepadalo nám to tam, nedali jsme tři penalty, zvonily nám tyče a břevna, neměli jsme potřebnou produktivitu a kvalitu v zakončení. V závěru podzimu už to bylo lepší, jsem přesvědčen, že to na jaře zlomíme. Samozřejmě také koukáme i po někom, kdo umí dávat góly, zatím ale nikde nic zajímavého nevidím.

Jiné přání na posílení?

Vedle útočníka bychom chtěli posílit i na krajích záložní řady.

Co říkáte podzimu, splnil vaše očekávání?

Měl jsem vnitřní cíl po podzimu mít alespoň pětadvacet bodů, a za to jsem moc rád. Soutěž je nesmírně vyrovnaná, od čtvrtého místa dolů může každý porazit každého, každé utkání je velká hrana, rozhodují maličkosti, hranice mezi úspěchem a neúspěchem je velmi tenká. Podzimní část byla náročná i v tom, že jsme v podstatě ani jednou nehráli v úplně optimálním složení, měli jsme na můj vkus dost zraněných hráčů, do toho jsme šestkrát dohrávali větší část utkání o jednoho hráče oslabeni.

Těší mě ale, že jsme to dokázali hlavně v závěru zlomit, výhry na Bohemians a v Praze na Dukle nám hodně pomohly. Fotbal je ve finále spravedlivý, někde vám ubere, někde zase přidá, v konečném součtu je ten výsledek asi odpovídající, pětadvacet bodů v tuto chvíli beru, je to dobrý odrazový můstek do jarní části.

Klid pro jaro?

Úplný není nikdy, ale teď na přestávku ano. Měli jsme na podzim zrádný los, navíc doma jsme hráli se všemi týmy ze špice včetně Sparty a Slavie. Jaro bude rychlé, čeká nás jen jedenáct kol a pak nadstavba.

Konkrétní cíl?

Stejný jako před sezonou. Myslím, že jedeme podle plánu. Pro soutěžní ročník 2024/2025 jsem měl s pokorou vnitřní cíl umístit se do desátého místa. To je reálný cíl klubu, všechno co uhrajeme navíc, bude úspěch. Nechci, aby to vyznělo, že nemám cíle a ambice. Mám, velké, rád bych přepsal hradecké fotbalové dějiny třeba pohárovým umístěním, ke kterému jsme na jaře měli kousek. Nejsem ale úplně zastáncem toho dělat velkohubá prohlášení.

Musíme jít postupnými kroky, dál pracovat na zkvalitňování stávajícího kádru, na vylepšování všeho, nemít přehnané a nereálné cíle. Jak jsem již uvedl, liga je nesmírně vyrovnaná, rozhodují maličkosti a kolem nás jsou kluby s daleko větším rozpočtem. Jsme ve středu tabulky, všichni vidí, jak je silný a vyrovnaný. Na jaře z toho budeme chtít vyždímat co nejvíc a obhájit to, kde jsme, abychom napodobili loňskou sezonu.

V případě změn se bavíme jen o hráčích, co vy? V Hradci jste sedm let, za tu dobu klub i vaším přičiněním udělal výrazný krok dopředu. Co změna u úspěšného manažera?

Děkuji za kompliment. Jsem rád, že mohu pracovat v Hradci, že mi Hradec dal příležitost pracovat v profifotbale. Co bude případně dál, i v návaznosti na prodej klubu, v tuto chvíli neřeším. Hradec je nyní ligovou štikou, máme ambice, chceme být úspěšní a prodejem klubu se to vše ještě více umocní.

Jsem rád, že mohu být u toho, práce na pozici sportovního ředitele je pro mě velkou životní zkušeností. Dopředu moc nekoukám, co bylo, už nezměním, žiju přítomností, ale mohou přijít věci, které člověk nezmění.