Chance Liga 2025/2026

Ostuda hradeckého ředitele: napadl gólmana Sparty a dostal červenou kartu

Autor:
  20:47
Během srpna ve třech zápasech za sebou dostali tři hradečtí fotbalisté červené karty. V následujících třech se vyloučení vyvarovali, jenže v neděli proti Spartě se neudržel sportovní ředitel Jiří Sabou, který při odchodu na poločasovou přestávku napadl brankáře Petera Vindahla. „Nechci k tomu nic říkat, podívejte se na to sami a vyhodnoťte si to. Každopádně tohle by se dít nemělo,“ řekl sparťanský kouč Brian Priske v rozhovoru pro televizi Oneplay.
Sportovní ředitel hradeckého fotbalového klubu Jiří Sabou.

Sportovní ředitel hradeckého fotbalového klubu Jiří Sabou. | foto: ČTK

Stopeři Hradce Králové Filip Čihák (vlevo) a Tomáš Petrášek slaví výhru nad...
Kouč Hradce Králové David Horejš slaví výhru nad Spartou.
Hradečtí fotbalisté oslavují výhru nad Spartou.
Hradecký záložník Vladimír Darida slaví gól do sítě Sparty.
13 fotografií

Ostudné jednání vrcholného funkcionáře kazí radost z vítězství 2:1 nad dosavadním lídrem tabulky i oslavy 120 let od založení.

„Hrubé nesportovní chování. Fyzicky napadl soupeře při odchodu z hrací plochy v prostoru před tunelem - strčení rukou do oblasti hlavy vyšší než zanedbatelnou silou. Hostující hráč pokračoval v utkání,“ napsal do zápisu sudí Jan Beneš.

Sabouovi udělil červenou kartu, domácí sportovní ředitel byl totiž uveden v zápise jako technický doprovod.

Jeho chování tak bude řešit disciplinární komise. Očekává se trest zákazu vstupu do prostoru lavičky i pokuta.

Hradec Kr. - Sparta 2:1, lídr poprvé prohrál, oba góly dostal v prvních šesti minutách

K incidentu došlo při odchodu na poločasovou přestávku. Aktéři na sebe cosi pokřikovali, následně Sabou sáhl Vindahlovi rukou do obličeje.

V srpnových zápasech viděli červené karty za fauly obránci Čihák, Horák a Uhrinčať.

