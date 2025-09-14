Ostudné jednání vrcholného funkcionáře kazí radost z vítězství 2:1 nad dosavadním lídrem tabulky i oslavy 120 let od založení.
„Hrubé nesportovní chování. Fyzicky napadl soupeře při odchodu z hrací plochy v prostoru před tunelem - strčení rukou do oblasti hlavy vyšší než zanedbatelnou silou. Hostující hráč pokračoval v utkání,“ napsal do zápisu sudí Jan Beneš.
Sabouovi udělil červenou kartu, domácí sportovní ředitel byl totiž uveden v zápise jako technický doprovod.
Jeho chování tak bude řešit disciplinární komise. Očekává se trest zákazu vstupu do prostoru lavičky i pokuta.
Hradec Kr. - Sparta 2:1, lídr poprvé prohrál, oba góly dostal v prvních šesti minutách
K incidentu došlo při odchodu na poločasovou přestávku. Aktéři na sebe cosi pokřikovali, následně Sabou sáhl Vindahlovi rukou do obličeje.
V srpnových zápasech viděli červené karty za fauly obránci Čihák, Horák a Uhrinčať.