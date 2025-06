Jiří Rosický (druhý zleva) sleduje odvetu play off Ligy mistrů Sparta - Malmö společně se svým bratrem a sportovním ředitelem klubu Tomášem Rosický a členem klubového představenstva Petrem Hdličkou (vlevo). | foto: Profimedia.cz

Byl u toho, když do Sparty přišly posily, které poté tým táhly za dvěma tituly (2023 a 2024), triumfem v poháru (2024) i postupu do Ligy mistrů (2024).

Když se nedařilo, fanoušci jeho práci kritizovali.

Po sedmi letech na pozici hlavního skautu Sparty končí. „A to na základě dohody s nejvyšším vedením klubu,“ oznámil sparťanský web.

„Jeho kontakty byly důležité při příchodech i úspěšných transferech z klubu ven,“ zdůraznil Čupr.

„Už v minulosti měl o jeho služby zájem velký klub z holandské ligy, přesto se Jirka rozhodl pokračovat s námi. I nyní ho kontaktují kluby z velkých lig, což je ta nejlepší vizitka jeho práce pro Spartu,“ upozornil Čupr.

Sedmačtyřicetiletý Jiří Rosický je sparťanským odchovancem, v osmnácti přestoupil do Atlétika Madrid, kde však nastupoval jen v druhé lize za béčko. Po čtyřech letech odešel do Bregenzu, pravidelně hrával rakouskou ligu a v roce 2003 se vrátil do Sparty.

Do týmu se neprosadil, hostoval v Jablonci a v Bohemians, ale kvůli vleklým zdravotním potížím s kolenem v devětadvaceti profesionální kariéru ukončil.

Do Sparty se vrátil v roli skauta na jaře 2018 krátce poté, co se jeho bratr Tomáš přesunul do sportovního vedení klubu.

Měl starosti sledování hráčů a dodávání podkladů klubovému a sportovnímu vedení, reprezentoval klub i na mezinárodních platformách propojujících sportovní managementy.

„Fotbal miluju. Práce pro Spartu v tak zodpovědné pozici pro mě byla obrovskou motivací a vážím si toho, že jsem mohl být tolik let součástí klubu, na kterém mi záleží a za který jsem v mládeži sám hrál. Jsem šťastný, že jsme za dobu mého působení získali konečně titul, poté double a postoupili do Ligy mistrů,“ řekl Jiří Rosický.

„Chtěl bych poděkovat za společné pracovní roky vedení klubu, spolupracovníkům, trenérům i hráčům. Dokázali jsme to, co jsme si vytyčili. Pro mě teď přichází čas posunout se dál, těším se na nové kariérní výzvy.“