Jsou to pro mě cenné zkušenosti, říká o přípravě plzeňský mladík Panoš

„V teplém počasí jsem trochu cítil nohy, ale je dobře, že jsme zápas zvládli vítězně,“ hlásil pak pro klubový web odchovanec klatovského fotbalu Panoš.

Plzeň proti účastníkovi druhé bundesligy zapsala v přípravě na novou sezonu čtvrtou výhru. Gólově se prosadili nové tváře. Do rychlého vedení poslal Západočechy útočník Vašulín, který potrestal zaváhání v rozehrávce soupeře. Viktoria měla více ze hry, ale další slibné příležitosti Souarého, Vašulína či Demla zůstaly nevyužity. Konečnou podobu výsledku tak stanovil až devět minut před závěrečným hvizdem další forvard Kabongo, který po přihrávce Slončíka upravil skóre na konečných 2:0.

„Zápas s Karlsruhe byl trošku vyšší level, než ty předchozí. Ale snažím se to vnímat a brát hlavně jako získávání zkušeností. Pro mě se jednalo o první konfrontaci s tak dobrým týmem. Bylo to náročné, jsem rád, že mohu hrát takhle těžké zápasy,“ svěřil se Panoš.

Do utkání ještě nezasáhlo reprezentační trio Šulc, Červ, Hranáč ani čerstvá posila, Brazilec Ricardinho z Levski Sofia. Trenér Koubek opět protočil téměř dvě jedenáctky, celé utkání odehráli pouze stoper Séne a gólman Jedlička, jenž předvedl několik jistých zákroků.

Panoš si svoji první přípravu v dospělém fotbale užívá. „Prostředí je přátelské, kluci mě vzali mezi sebe a jsem rád, že tady mohu být. Neskutečně si toho vážím a vím, že se musím dál snažit,“ připomíná benjamínek týmu.

Z toho, že je v týmu nejmladší, si účastník nedávného Eura sedmnáctiletých těžkou hlavu nedělá. „Snažím se to takhle nebrat, pro mě je to cenná zkušenost. Starší spoluhráči mi občas něco vytknou, ale beru to spíše jako radu a pomoc, abych se dál zlepšoval,“ líčil Panoš pro klubový youtube kanál.

Už v úterý čeká Viktorii v Rakousku další přípravný duel, od 18 hodin vyzve účastníka Evropské ligy, ázerbajdžánský Karabach.