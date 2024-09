Sparťanské legendy v Budějovicích: Novotný se stal Strakovým asistentem

Novotného oslovil samotný Straka, s kterým byli kdysi spoluhráči a byli u titulů Sparty v letech 1987 a 1988. „Ptal se mě, jestli bych do toho s ním šel. Řekl jsem, že do toho jdu,“ uvedl český rekordman v počtu hráčských titulů. První trenérské angažmá u prvoligového týmu považuje za velkou výzvu. „A navíc se mohu ještě učit od Franty. Budu se snažit co největší měrou přispět k tomu, abychom byli úspěšní,“ prohlásil majitel nejvyšší trenérské licence pro soutěže FIFA.

Novotný ukončil profesionální hráčskou kariéru v roce 2009. Během ní po odchodu ze Sparty v roce 2003 ještě působil v Kazani a dohrál ji v Mostu, Blšanech, Ružomberku a Dukle. Poté vystudoval trenérskou licenci a mimo jiné vedl v druhé lize Vyšehrad a naposledy rezervní tým Viktorie Žižkov. V sezoně 2018/19 se také ještě jednou spojil se Spartou jako individuální kouč a pozorovatel.

Straka se stal trenérem Českých Budějovic na konci července po dvou kolech této sezony, kdy nahradil Jiřího Lercha. V srpnu byl jeho asistentem jmenován bývalý brankář a pozorovatel u reprezentace Miroslav Jirkal.

Jihočeši až o uplynulém víkendu a po šesti porážkách získali první bod v sezoně za bezbrankovou remízu s Bohemians 1905 a uzavírají tabulku s hrozivým skóre 1:19.