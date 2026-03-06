Nejstarší slávista: Po zápase jsme chodili na víno. A derby? Takhle vyhrocené nebylo

Lucie Macháčová
  12:00
V únoru mu bylo pětadevadesát let. Narodil se ve stejný den jako Josef Masopust: 9. února 1931. „I svatbu jsme měli s Pepikem ve stejném roce. Před 70 lety. Jen já na rozdíl od něj nevyhrál Zlatý míč,“ pousměje se Jiří Nedvídek. Vyhrál však tuhý kořínek. Je nejstarším žijícím fotbalistou, který hrál ligu za Slavii. Byť po mrtvičce už se mu mluví ztěžka.

Celý článek je jen pro členy

Chcete číst prémiové texty bez omezení?

Předplatit

Když si prohlíží staré fotky a zažloutlé výstřižky z novin, občas se mu zalesknou oči a povzdychne si: „Tolik kamarádů a všichni už jsou po smrti. Ještě žijí Honza Andrejkovič a Karel Nepomucký, ten je ale o osm let mladší než já.“

Ze svého bytu v pražských Vršovicích má Nedvídek výhled na stadion Bohemians. U něj doma však vládne Slavia. Vždyť v ní odehrál 217 zápasů, z toho 74 ligových. Slavia, tehdy hrající pod jménem Dynamo Praha, totiž v letech 1961 a 1963 sestoupila.

„Teď je to jiné kafe,“ poví spokojeně. Až v neděli vyběhnou sešívaní v Edenu proti Spartě, uvelebí se v křesle před televizí.

„Křížek to bude. 1:1,“ tipuje. „Ale samozřejmě bych si moc přál naši výhru. Jednou slávista, navždy slávista.“

Nejlepším slávistou všech dob je podle vás kdo?
Pepi Bican, to je jasné. On byl můj vzor. Velký, ramenatý, běhal stovku snad za 12 vteřin. Když pádil sám na branku, někteří spoluhráči šli rovnou k půlící čáře. Věděli, že to bude gól.

Takový Pepi Bican ani nepotřeboval peníze. Kam šel, všechno dostal. Pivo, husu, cokoli. I já se měl docela dobře. Dokázal jsem sehnat banány, maso. A ty knížky, co tu vidíte v knihovně, to jsou často podpultovky.

Dočtěte tento exkluzivní článek s předplatným iDNES Premium

Měsíční

99
Předplatit
Flexibilní, bez závazků
Automatické obnovování

Roční

989
Předplatit
Nejlepší poměr cena/výkon
Ušetříte 17%

Dvouleté

1 889
Předplatit
Nejvýhodnější
Ušetříte 20%

Připojte se ještě dnes a získejte:

  • Neomezený přístup k obsahu iDNES.cz, Lidovky.cz a Expres.cz
  • Více než 50 000 prémiových článků od renomovaných autorů
  • Přístup k našim novinám a časopisům online a zdarma ve čtečce
Více o iDNES Premium
Máte už předplatné? Přihlásit se
Právě nejčtenější Premium články:
A dalších více jak 50 000 prémiových textů... Zobrazit další články
Vstoupit do diskuse

25. kolo

Kompletní los

24. kolo

Kompletní los

SK Slavia Praha - AC Sparta Praha

8. 3. • 18:30 • FORTUNA ARENA, Praha 10-Vršovice

Koupit
Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 24 17 7 0 52:18 58
2. AC Sparta PrahaSparta 24 15 6 3 48:25 51
3. FK JablonecJablonec 24 13 6 5 31:23 45
4. FC Viktoria PlzeňPlzeň 24 12 6 6 42:31 42
5. FC Slovan LiberecLiberec 24 10 7 7 37:24 37
6. SK Sigma OlomoucOlomouc 24 10 6 8 24:22 36
7. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 24 9 7 8 34:29 34
8. MFK KarvináKarviná 24 10 2 12 35:40 32
9. FC ZlínZlín 24 8 7 9 29:29 31
10. FK TepliceTeplice 24 6 8 10 24:30 26
11. Bohemians Praha 1905Bohemians 24 7 5 12 20:30 26
12. FK PardubicePardubice 24 6 8 10 29:41 26
13. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 24 5 8 11 32:47 23
14. 1. FC SlováckoSlovácko 24 5 7 12 18:29 22
15. FC Baník OstravaOstrava 24 4 7 13 18:33 19
16. FK Dukla PrahaDukla 24 2 9 13 14:36 15
Zobrazit více
Sbalit

Nejčtenější

Plzeň - Panathinaikos 1:2 po pen., domácí v pohárech končí, rozstřel rozhodl Pantovič

Zklamaní plzeňští fotbalisté po vyřazení s Panathinaikosem.

Plzeňští fotbalisté si osmifinále Evropské ligy nezahrají. V odvetě úvodního vyřazovacího kola s Panathinaikosem nezvládli penaltový rozstřel, v němž svou penaltu neproměnili Memič a Souaré. Po 120...

Další evropská šílenost. Nesnáším VAR, spílal kouč Lausanne po postupu Sigmy

Fotbalisté Sigmy Olomouc oslavují na hřišti v Lausanne postup do osmifinále...

Od našeho zpravodaje ve Švýcarsku Tohle rozhodně nebylo pro nikoho se slabým srdcem. Jako by fotbalová Sigma nervy drásající a šílenou koncovku v evropských zápasech doslova přitahovala. Jistě si vybavíte, jak do předkola play off...

Jablonec - Slavia 3:2 po pen., lídr ligy končí ve čtvrtfinále poháru, nezvládl rozstřel

Hráči Jablonce slaví postup do semifinále poháru, po penaltách vyřadili Slavii.

Slávističtí fotbalisté potřetí v řadě končí ve čtvrtfinále domácího poháru. Proti Jablonci sice dokázali v nastavení základní hrací doby vyrovnat na 2:2, jenže pak nezvládli penaltový rozstřel (2:3),...

Ml. Boleslav - Sparta 1:0 po pen., další šok v poháru! Floder vychytal semifinále

Radost hráčů Mladé Boleslavi. Po penaltách porazili Spartu a zahrají si...

Čtyřikrát v řadě postoupili do finále domácího poháru. Popáté to nevyjde. Sparťanští fotbalisté končí stejně jako o pár hodin předtím jejich rival ze Slavie. Na penalty. Ve čtvrtfinále v Mladé...

Sparta - Baník 5:2, bláznivý závěr, hosté dohrávali v deseti. Vítězný gól má Vydra

Sparťanský záložník Patrik Vydra se prosazuje v utkání proti Baníku.

Sparťanští fotbalisté zareagovali na vítězství Slavie a týden před derby stáhli její náskok v čele Chance Ligy opět na sedm bodů. Ve 24. kole doma porazili ostravský Baník 5:2. Hned tři góly padly v...

Nejstarší slávista: Po zápase jsme chodili na víno. A derby? Takhle vyhrocené nebylo

Premium
Jiří Nedvídek.

V únoru mu bylo pětadevadesát let. Narodil se ve stejný den jako Josef Masopust: 9. února 1931. „I svatbu jsme měli s Pepikem ve stejném roce. Před 70 lety. Jen já na rozdíl od něj nevyhrál Zlatý...

6. března 2026

Messi se v Bílém domě setkal s Trumpem. Je to pro mě velká pocta, vítal prezident

Americký prezident Donald Trump vítá v Bílém domě fotbalisty Interu Miami,...

Hvězdný argentinský fotbalista Lionel Messi se setkal s americkým prezidentem Donaldem Trumpem. Do Bílého domu dorazil s Interem Miami v rámci oslav titulu v zámořské soutěži MLS.

6. března 2026  11:21

S Baníkem bych se rád utkal až ve finále, přeje si karvinský brankář Neuman

Karvinský brankář Vladimír Neuman krotí míč.

Na pořádnou příležitost v první lize brankář Vladimír Neuman čeká už šest let. To v ní měl premiéru, leč za tu dobu byl v karvinské brance jen dvacetkrát. „Rád bych se z pozice dvojky vyhoupl i výš,...

6. března 2026  10:58

Soumrak Tottenhamu. Tři góly za 12 minut, červená karta a přiblížení se sestupu

Výmluvné gesto zmaru Conora Gallagha z Tottenhamu, který je v hluboké krizi.

Tahle krize nekončí. Fotbalisté Tottenhamu ve 29. kole Premier League prohráli ve čtvrtek večer na půdě Crystal Palace 1:3 a na sestupové příčky mají dál pouze jednobodový náskok. V londýnském derby...

5. března 2026  20:56,  aktualizováno  23:23

„Pan trenér Hapal“ dostal pokutu. Nesměl být na lavičce, zaplatí dvacet tisíc korun

Pavel Hapal (vpravo) na ostravském letišti před odletem k zápasu Konferenční...

V předminulém ligovém kole měl trenér fotbalové Sigmy Tomáš Janotka trest za žluté karty. A tak zápas v Teplicích (3:1) odkoučoval jeho asistent Ivo Gregovský. Na lavičce měl ale velkou oporu – Pavla...

5. března 2026  22:46

Pohár je pryč, forma gólmana taky. Jsem nazlobený, titul byl cíl, připustil Hyský

Trenér Plzně Martin Hyský udává pokyny Ladrovi.

Něco takového fotbalisté Viktorie Plzeň už dlouho nezažili. O víkendu prohráli v lize ve Zlíně 0:3, načež po stejném výsledku ve čtvrtek vypadli ze čtvrtfinále domácího poháru v Karviné... „Jsem...

5. března 2026  20:48

Karviná - Plzeň 3:0, další senzace v poháru. Domácí poprvé v historii okusí semifinále

Karvinští fotbalisté se spolu s realizačním týmem radují před svou střídačkou z...

Po Spartě a Slavii končí v Českém poháru k velkému překvapení také Viktoria Plzeň. Ve čtvrtfinále byla nad síly Západočechů Karviná, jež na domácím hřišti zvítězila 3:0, a to navzdory pěti předchozím...

5. března 2026  16:55,  aktualizováno  19:27

Alégué bude pykat za úder hlavou. Trest po chybném vyloučení komise nezrušila

Jablonecký Alexis Alégué před Giglim Ndefem ze Slovácka.

Jablonecký fotbalista Alexis Alégué si pět soutěžních zápasů nezahraje. Disciplinární komise Ligové fotbalové asociace (LFA) kamerunského útočníka potrestala za vyloučení po ligovém utkání na...

5. března 2026  18:02

Po Messim nej levačka! Horváth nachytal gólmana panenkovským dloubáčkem

Most, 28. 2. 2026, třetí fotbalová liga, Baník Most - Souš - FK Varnsdorf....

Pořád to má v noze. A hlavně v hlavě. Bývalý fotbalový reprezentant Pavel Horváth, vytříbený technik trávníků, si na tréninku svého Mostu vychutnal brankáře panenkovským dloubáčkem. Třetiligový Baník...

5. března 2026

Doma jsme si zasadili kousek trávníku ze hřiště, vzpomíná Sojka na první titul Plzně

Plzeňský Alexandr Sojka

Fotbalová Viktoria si letos připomíná patnáctileté výročí od zisku historicky prvního mistrovského titulu. V roce 2011, kdy si klub připomínal sto let od založení, si nadělil ten nejhezčí možný...

5. března 2026  14:48

Zvládne Souček záchranářskou misi? Anglii baví i vyrovnaný boj o titul a poháry

Tom Cairney z Fulhamu má na zádech Tomáše Součka z West Hamu.

Stačí, aby uspěli i v příštím zápase proti Manchesteru City, a poprvé od prosince se fotbalisté anglického West Hamu ocitnou mimo sestupové pozice. Na tento krok si nejspíš ještě počkají, nicméně...

5. března 2026  14:36

Druhá anglická liga rozšiřuje play off. O Premier League si zahraje hned šest týmů

Fotbalisté Sunderlandu oslavují vítězství v play off druhé anglické ligy. S...

Šanci přímo bojovat o účast v Premier League bude mít od příští sezony anglické druhé ligy více týmů. Do tamního play off nově projde šest mužstev místo dosavadních čtyř, což má zatraktivnit finální...

5. března 2026  13:46

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.