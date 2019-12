Vítězný Nečkův záskok. Venca by se měl omluvit, říká kouč ke kauze Pilař

Jak jste oslavil svůj vítězný debut na lavičce Sigmy?

Doma s manželkou a červeným vínem. Přiznám se, že si ho dávám s colou. To mně vždycky nadávají na jižní Moravě.

Dělal jste si z kolegy Látala srandu, že jste čekání na výhru ukončil až vy?

Určitě si to na tréninku ještě vychutnám. V mobilu jsem hned po zápase měl pár peprných esemesek, ať to pan Látal položí a jde mi dělat asistenta. Ale tak to samozřejmě nebude. Znáte kamarády.

Byly to na lavičce větší nervy?

Je to jiné, protože v roli asistenta jste krásně schovaný a bez nervů. Tyto momenty jsou hodně nervózní, trpěl jsem vlastně i za Radka. Hlídal ho delegát. Je to hodně přísné. Přiznám se, že jsem byl nervózní. Pod libereckým koučem Pavlem Hoftychem jsme s Pavlem Hapalem trénovali ve Zlíně. Jsme kamarádi. Hlava to bere jinak, máte nerva, i na hráče, když něco zkazí. Je to hodně náročné, hlasivky mi přeskakovaly. Je to boj.

Měli jste s Radoslavem Látalem nějaký scénář?

V průběhu zápasu se domlouvat nejde, nesmí do kabiny, nesmí na trávu. Před zápasem jsme se samozřejmě domlouvali.

A po něm přišla úleva.

Doufám, že tohle vítězství nám vlije větší sebedůvěru, protože remízy nás dost srážely, hlavně jsme dostávali gól vždycky v závěru a to nikomu nepřidá. Hráči to v hlavě asi měli, i když se jim to snažím z hlavy vykopnout. Někdy to nejde, je to dost náročné. Myslím si, že v tomhle směru by nepomohl ani pan Jelínek, i když ho znám velice dobře a je to výborný psycholog. Toto by ale asi taky nezvládl.

Ukázal tým správnou semknutost po kauze s Pilařem?

Za sebe řeknu, že ty články moc nečtu. Ale někdo napsal, že Radek Látal lže a že je kabina v rozkladu. Nevím, kde na to přišel. Je to dost odvážné, protože kabina funguje dál normálně, nijak jsme necítili, že by na to někdo žehral. Je to jak v rodině a neznám rodinu, která by se nepohádala. Někdy je Itálie. Mě zarazilo, že tyto věci Venca vytahuje na odiv a dělá z toho velký boom. Myslím, že je to zbytečné. V záznamech, které dáváme do programu a spolupracujeme s univerzitou, se přesně dozvíme, jak kdo trénuje. Venca nařkne Radka, to mě zarazí.

Proč?

Kdyby nařkl mě, je to něco jiného, protože já mu to vysvětloval. Pokud netrénuje, tak bohužel. Za Radka trénoval tolik a odehrál takovou minutáž, protože je to impulzivní trenér, který chce z každého vymačkat maximum. Venca moc dobře ví, že ho donutil kvalitně trénovat. Odehrál tolik minut, co neodehrál za dva roky pod Vencou Jílkem. Mrzí mě to, myslím, že by se Venca Pilař měl svým fanouškům do médií omluvit. Je to hrozná škoda. Hlavně pro něho. Jeho vývoj mohl jít dál, chtěl jít do zahraničí. V tomto momentě by měl zabrat víc.

Už bez něj jste výhru vyválčili.

První poločas nebyl z naší strany až tak špatný. Dostali jsme se do vedení. Mrzí mě, že některé věci nedohrajeme do gólové situace a nedáme pojišťující branku. Druhý poločas to bylo hodně cítit. I náš zkušený Španělek Pablo González může míč zpracovat, uhrát, a vyřeší to úplně scestně. To jsou věci, které nás trápí, myslím, že tam je zakopaný pes. Kdybychom dali z brejku na 2:0, je po zápase, ale takhle se pořád třepeme. Někteří hráči to mají ještě v hlavě, tak dělají banální chyby. Proto se to divákům nelíbí, ale nám samozřejmě taky ne. V tomhle směru musíme hodně přidat.

Psychické rozpoložení týmu sráží vaše výkony?

Mohl bych se na to vymluvit, ale spíš to beru tak, že někteří hráči jsou dost velcí profíci a měli by některé míče uhrát jednoznačně a brejky bychom měli dohrát. Pokud je nedohrajete, je tam blok.

Jiří Neček na střídačce Olomouce.

A herní projev budí rozpaky.

Sigma je zvyklá hrát líbivý fotbal, my jsme s Radkem Látalem zase takového ražení, že vyžadujeme dohrát akci na jeden dotek a do zakončení. Tohle nám moc nejde, i když to trénujeme. Snažíme se jim to dát víc do hlavy, ale máme v tom rezervy a musíme na tom hodně zapracovat. Další věc je kvalita útočníků.

Nešpor je zraněný, Tandir také.

Když vím, že Kuba Plšek neumí hrát zády k brance, je to těžké. Do toho se nám zranil Yunis, takže by měl být majoritní střelec, ale vidíte sami, že se tam taky nedostane. Nakonec nám zbývá Chytil, mladý hráč, který zápas odehrál povedeně. Rád bych ho pochválil. Stejně mladého Ondru Zmrzlého. V tomhle se v Sigmě pracuje dobře, doufám, že mladí hráči polezou nahoru a dostanou se do zahraničí.

Co ještě rozhodlo pro Chytila?

Problém byl v tom, že Yunis nám onemocněl, měl teplotu a dva dny netrénoval. Bylo cítit, že je oslabený. Proto netrénoval ani Kerbr, který zchudl dvě kila. Chytil vypadal výborně i na trénincích, dával hodně gólů. Proto si to zasloužil.

Třikrát obraně utekl Musa, i Breite měl hodně prostoru na nebezpečné střely. Oken bylo dost.

Bylo. Víme, že Liberec je velice kvalitní mužstvo. Zlín tam dostal pětku jenom to frklo, mohl dostat i víc. Co si dovolil Malinský... Je to prostě kvalitní hráč, to samé Breite. Už mají něco za sebou. Já to nechci shazovat, ale na rovinu řeknu, že kdyby Ondra Zmrzlý vyrostl v Breiteho, tak budu nesmírně šťastný a ještě ho do zahraničí dovezu na zlaté lopatě. Pokud bude takhle pracovat dál, tak si to zaslouží. Doufám, že to vyjde a že jich vyleze víc. Sigma je v Evropě 38. v počtu odchovanců hrajících ligu, jen Sparta je z českých klubů před námi. Jsou to důležité statistiky, které nelžou.

A těší.

Proto bych řekl, že mládež tady funguje dobře a byl bych hrozně rád, kdyby tak fungovala dál. Mládež jsem dělal dvanáct let, vím, jak je to těžké vychovat tyhle kluky. V Opavě se nám podařilo udělat Kozáka. Pak je taky otázka, co bude s hráčem dál. Kováč odsud odcházel do Moskvy a za tři týdny volal, prosil mou manželku, že se chce vrátit, že tam s těma Rusákama nemůže vydržet. Čerčesov jim prý dával takovou čočku, protože půlka z nich ještě pila, takže je zavřel na bázi a trápil jak koně.

Slíbil jste hráčům něco speciálního za vítězství pod vámi?

Já jim slíbil, že jim trošku přidáme - na tréninku.