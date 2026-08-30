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Chance Liga 2026/2027

Ostravský obránce Míček: Mám chuť i na góly, střely mi asi jdou

Jiří Seidl
  16:06
Baník se raduje z vítězného gólu, který dal Jiří Míček.

Baník se raduje z vítězného gólu, který dal Jiří Míček. | foto: Alexandr Satinský, MAFRA

Olomoucký záložník Marko Soldo si kryje míč před Jiřím Míčkem z Baníku.
Ostravští fanoušci
Trenér Roman Skuhravý slaví s hráči Baníku vítězství nad Olomoucí.
Ostravský záložník Michal Kohút (vlevo) a Anton Ekeroth z Olomouce
10 fotografií
Do přípravy s prvoligovými fotbalisty Baníku Ostrava naskočil v minulé sezoně. A v této už Jiří Míček patří do základu ostravské obrany. Proti Olomouci odehrál páté utkání v nejvyšší domácí soutěži a dal první gól mezi elitou. „Moje výkony mohou být ještě lepší,“ podotkl skromně.

Gól jste dal parádní křižnou střelou zpoza pokutového území k levé tyči. Jak jste si představoval první branku v lize?
Spíš jsem si myslel, že to bude nějaká jednoduchá dorážka, jako třeba můj první gól ve druhé lize. Ale ty střely mi asi jdou, podobně jsem se trefil v minulé sezoně i proti Vlašimi.

Nebudete si s dalším ostravským mladíkem Vítem Škrkoněm, který dal v poháru sedm gólů, dobírat starší spoluhráče, že jste Baníku vystříleli dvě výhry?
Ne, ostatní kluci v mužstvu nám právě v tom pomáhají. A my je respektujeme.

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Podle trenéra Romana Skuhravého jste si s Roanem Noghou výkonem proti Olomouci na sebe upletli bič. Bude náročné takové výkony opakovat?
Musíme v obraně pracovat na sto procent. Trenér nám i v tréninku někdy vyčítá, že nesmíme dostávat laciné góly, jako tomu bylo v těch předešlých kolech, takže je skvělé, že jsme se zlepšili.

Trenér také říkal, že neměl jinou možnost, než vás hned od prvního kola nasadit do základní sestavy. Co vy na to?
Furt si jedu svoje. Nějak jsem to nevnímal, z tréninků mi ani nepřišlo, že bych dostával takovou důvěru od trenéra, ale pak to přišlo. A připravil mě na to i psychicky. Sedlo mi to skvěle, až na nějaké gólové situace, které jsem měl a neproměnil.

Do slibných příležitostí jste se jako stoper dostal už v domácích utkáních se Slavií a Artisem Brno. Je to shoda náhod?
Zas taková náhoda to není, spíše si umím ten prostor nějak najít. Anebo se balon ke mně odrazí. Někdy to vyjde gólově, krásně. Jindy jako proti Slavii trefím střed brány.

Baník se raduje z vítězného gólu, který dal Jiří Míček.
Olomoucký záložník Marko Soldo si kryje míč před Jiřím Míčkem z Baníku.
Ostravští fanoušci
Trenér Roman Skuhravý slaví s hráči Baníku vítězství nad Olomoucí.
10 fotografií

Je to i tím, že byť jste stoper hrajete útočně?
Snažím se podporovat útok. A mám i chuť góly dávat. Snažím se jich střílet co nejvíc.

Takže můžeme čekat další?
Doufám (usmál se).

Co se stalo s Baníkem, že jste po předchozích nepřesvědčivých výkonech zrovna proti Olomouc herně ožili?
Možná to tak nevypadá, ale hodně nám pomohl MOL Cup (výhra nad Spartou Brno 9:0 – pozn. red.). To jsme si uvědomili, že umíme fotbal, který po nás trenér chce. A že když tak budeme hrát, budeme podobně dominovat i v lize.

Na levém kraji tříčlenné stoperské obrany hrajete přes nohu. Nevadí vám to?
Mám s tím zkušenosti už od týmu U15, vlevo jsem vlastně hrával vždycky. I ve druhé lize. Nějak jsem si na to už zvykl. Trenér chce, ať hrajeme i do středu, takže to mi úplně vyhovuje.

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Letos v červnu jste s Baníkem o tři roky prodloužil smlouvu. Jaké je pro tak mladého hráče řešit svou budoucnost?
Musíte být trpěliví a věřit, že to někdy přijde. A musíte šanci chytit za pačesy. Věřit, protože u každého hráče to je jiné. Jako příklad mohu dát Kubu Piru, který naskočil do áčka o trošku dřív. A strašně jsem mu to záviděl. Na svou cestu jsem si počkal a teďka to vyšlo.

Trenér se obává, co s vámi a Vítem Škrkoněm udělá nynější mediální zájem a že se budou ozývat reprezentační trenéři mládežnických výběrů. Jak vnímáte, když se o vás tolik mluví?
Tady v Baníku se o nás mluvilo už dříve. Nějak to nevnímám. Tyhle věci jdou mimo mě. Jedu si svoji cestu a chci jít pořád nahoru.

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1. SK Slavia PrahaSlavia 5 3 2 0 14:5 11
2. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 5 3 2 0 11:6 11
3. FC Zbrojovka BrnoZbrojovka 5 3 1 1 9:5 10
4. FC Slovan LiberecLiberec 5 3 1 1 6:3 10
5. SK Sigma OlomoucOlomouc 6 3 1 2 10:8 10
6. AC Sparta PrahaSparta 5 3 0 2 12:7 9
7. FK JablonecJablonec 3 3 0 0 5:1 9
8. FC Baník OstravaOstrava 5 3 0 2 4:6 9
9. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 3 2 1 0 4:2 7
10. FK TepliceTeplice 5 2 1 2 10:12 7
11. Bohemians Praha 1905Bohemians 4 1 2 1 5:5 5
12. FC Viktoria PlzeňPlzeň 4 1 2 1 10:11 5
13. SK Artis BrnoArtis Brno 6 1 1 4 6:13 4
14. FK PardubicePardubice 6 0 1 5 5:12 1
15. 1. FC SlováckoSlovácko 5 0 1 4 4:11 1
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