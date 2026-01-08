Chance Liga 2025/2026

První obhajoba od Hložka. Fotbalovým dorostencem roku je opět Panoš z Plzně

Autor: ,
  20:37
Nejlepším českým fotbalistou v kategorii staršího dorostu byl za loňský rok zvolen Jiří Maxim Panoš. Osmnáctiletý záložník Viktorie Plzeň porazil v hlasování sparťany Ondřeje Penxu s Lukášem Moudrým a obhájil vítězství, což se naposledy povedlo před pěti lety Adamu Hložkovi. Mladším dorostencům kraloval Matouš Srb ze Slavie.
Fotogalerie4

Plzeňský talent Jiří Maxim Panoš. | foto: Profimedia.cz

Panoš patří k největším talentům českého fotbalu. Tvořivý střední záložník obhájil prvenství přesto, že velkou část uplynulého roku nehrál kvůli zranění. Na konci podzimu se uzdravil a momentálně se s plzeňským mužstvem chystá na soustředění ve Španělsku na jarní část sezony.

Srb proměnil hned první nominaci v triumf mezi mladšími dorostenci. Šestnáctiletý slávistický záložník předčil v hlasování dva sparťany Sebastiana Pecha a Andrého Thomase Sivoka, syna bývalého kapitána národního týmu Tomáše Sivoka.

Dva sparťané i obhájce z Plzně. Kdo se stane fotbalovým dorostencem roku?

Vítěz kategorie pomohl v uplynulém roce reprezentační sedmnáctce k postupu do závěrečné fáze evropské kvalifikace, za klub z Edenu zasáhl do Youth League do 19 let, mládežnické obdoby Ligy mistrů.

Mezi trenéry žen triumfoval Jiří Vágner díky tomu, že s pražskou Slavií vyhrál ligu i domácí pohár. Futsalovým koučem roku se již popáté za sebou stal Marek Kopecký, který vede národní mužstvo. Talentem mezi dívkami se stala Lucie Kroupová ze Slavie.

Grassroots galavečer tradičně oceňuje nejlepší hráče a trenéry v kategoriích mládežnického, ženského a neprofesionálního fotbalu včetně futsalu. Nejlepší profesionální hráče vyhlašuje asociace v anketě Fotbalista roku.

Vstoupit do diskuse

20. kolo

Kompletní los

19. kolo

Kompletní los

MFK Karviná - FC Viktoria Plzeň

1. 2. • 15:30 • Městský stadion Karviná, Karviná-Ráj

Koupit
Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 19 13 6 0 41:16 45
2. AC Sparta PrahaSparta 19 11 5 3 35:23 38
3. FK JablonecJablonec 19 10 5 4 27:20 35
4. FC Viktoria PlzeňPlzeň 19 9 5 5 35:26 32
5. MFK KarvináKarviná 19 10 2 7 34:30 32
6. FC Slovan LiberecLiberec 19 8 7 4 33:19 31
7. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 19 7 6 6 30:26 27
8. SK Sigma OlomoucOlomouc 19 7 6 6 18:17 27
9. FC ZlínZlín 19 7 5 7 26:24 26
10. FK TepliceTeplice 19 5 6 8 20:25 21
11. FK PardubicePardubice 19 5 6 8 25:34 21
12. Bohemians Praha 1905Bohemians 19 5 4 10 14:24 19
13. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 19 4 5 10 27:41 17
14. FK Dukla PrahaDukla 19 2 8 9 14:27 14
15. FC Baník OstravaOstrava 19 3 5 11 12:25 14
16. 1. FC SlováckoSlovácko 19 3 5 11 11:25 14
Zobrazit více
Sbalit

Nejčtenější

Nejdražší přestupy v lize: poprvé přes sto milionů. Kdo se vyplatil nejméně?

Mladoboleslavský Matyáš Vojta oslavuje gól do branky Sparty.

Nad dvaceti miliony korun, což ještě nedávno byla pomalu nepředstavitelná hranice, se už přestupy mezi největšími kluby v české fotbalové lize pohybují běžně. Naposledy prolomil rekord příchod...

Mladý fotbalista hrdinou. Do hořícího baru ve Švýcarsku se vrátil zachránit přítelkyni

Tahirys Dos Santos v dresu FC Mety.

Francouzský fotbalista Tahirys Dos Santos, který utrpěl popáleniny při požáru v baru ve švýcarském středisku Crans Montana, nejspíš mohl vyváznout s méně závažným poraněním. Ale rozhodl se vrátit pro...

Fotbalové přestupy ONLINE: Jedlička je v Baníku, Mandous podepsal v Pardubicích

Sledujeme online
Plzeňský brankář Martin Jedlička zasahuje v utkání s Olomoucí.

Podzimní části fotbalových sezon jsou ve většině zemí minulostí, některé však pokračují bez přestávky. Jak se trh s hráči změní přes zimu? To všechno sledujeme online.

FIFA připravuje revoluci v ofsajdech. Infantino chce ofenzivnější fotbal

Šéf FIFA Gianni Infantino na valné hromadě v Římě.

Mezinárodní fotbalová federace (FIFA) připravuje revoluční změnu pravidel, která se týká ofsajdového postavení. Prezident federace Gianni Infantino během Světového sportovního summitu v Dubaji uvedl,...

Nejdražší přestup mezi českými kluby. Sparta získala útočníka Vojtu z Boleslavi

Matyáš Vojta, posila Sparty z Mladé Boleslavi.

Zrodil se nejdražší přestup mezi českými kluby. Fotbalová Sparta koupila z Mladé Boleslavi útočníka Matyáše Vojtu. Za jedenadvacetiletého mládežnického reprezentanta, který na podzim v lize nastřílel...

Snad nebudou spát. Mourinha štval konec v poháru, hráče Benfiky nezvykle potrestal

Trenér Benfiky Lisabon José Mourinho se hlásí o míč.

Trenér José Mourinho nařídil fotbalistům Benfiky Lisabon po vyřazení v semifinále Ligového poháru přespat v tréninkovém centru. Jeho svěřenci ve středu večer podlehli 1:3 Braze, které vychytal...

8. ledna 2026  19:25

Fotbalové přestupy ONLINE: Jedlička je v Baníku, Mandous podepsal v Pardubicích

Sledujeme online
Plzeňský brankář Martin Jedlička zasahuje v utkání s Olomoucí.

Podzimní části fotbalových sezon jsou ve většině zemí minulostí, některé však pokračují bez přestávky. Jak se trh s hráči změní přes zimu? To všechno sledujeme online.

8. ledna 2026  15:48,  aktualizováno  18:07

Jedlička posílil Baník, míří na hostování s opcí. Zvýší konkurenci, říká Mikloško

Plzeňský brankář Martin Jedlička v akci na pražské Letné

Fotbalisty Ostravy posílil brankář Martin Jedlička. Sedmadvacetiletý člen kádru české reprezentace přišel do Baníku z Viktorie Plzeň na půlroční hostování s opcí. Oba kluby přestup oznámily ve...

8. ledna 2026  18:05

Skvělý Raphinha i kat Sparty. Barcelona je pár dnů před duelem na Slavii ve formě

Brazilský útočník Raphinha z Barcelony se raduje v semifinále španělského...

Deváté vítězství za sebou, pátý zápas bez inkasované branky. „Po delší době je Barcelona zase nejlepším týmem španělského fotbalu,“ prohlásil David Sánchez, novinář z promadridského listu Marca. Za...

8. ledna 2026  16:23

Návrat někdejší hvězdy ligy: Hrošovský se rozloučil v Genku a míří do Plzně

Plzni ještě v létě pomáhal v evropských předkolech, po vypadnutí pak Patrik...

Ve čtvrtek dopoledne na jednom z mnoha krásně upravených travnatých hřišť v Marbelle trénoval v modrém triku Genku. Naposledy. Pak se rozloučil se spoluhráči a vydal se do jiné části Španělska za...

8. ledna 2026  15:14

Nová doba, fotbalový trh v Česku zdivočel. Vyplatí se Spartě posila za 100 milionů?

Matyáš Vojta, posila Sparty z Mladé Boleslavi.

Ta otázka ho přiměla zavtipkovat. Tomáš Rosický, sportovní ředitel fotbalové Sparty, se naklonil k mikrofonu a zacukaly mu koutky: „Děkuju za dotaz, teď mám střelivo, abych si mohl chodit pro víc...

8. ledna 2026  14:49

Slovácko sa nebojí. A prohání pražská „S“. Jak se dělá ženský fotbal v Hradišti?

Fotbalistky Slovácka v zápase proti Slovanu Liberec.

Slavia či Sparta a po nich Slovácko. Zajeté trio v české lize žen. Jak to? Jakou mají v moravském klubu filosofii? A proč se snaží dostat do fotbalistek touhu zahrát si jednou v zahraničí?

8. ledna 2026  13:33

Odchod Sojky byl šok, říká Horejš. Hradec obhlíží složitý trh, prodávat dál nechce

Trenér David Horejš na tiskové konferenci FC Hradec Králové.

O příchodech hráčů určitě ještě nebylo řečeno poslední slovo. I proto, že některé odchody, jež trenér fotbalistů Hradce Králové David Horejš musel skousnout před startem přípravy, pro něj nebyly z...

8. ledna 2026

Dva sparťané i obhájce z Plzně. Kdo se stane fotbalovým dorostencem roku?

Zleva Ondřej Penxa, Jiří Panoš a Lukáš Moudrý

Jsou mladí a nadějní, všichni ročník 2007. Dva zkouší prorazit v pražské Spartě, třetí ve Viktorii Plzeň. Nyní se ucházejí o titul nejlepšího fotbalového dorostence za rok 2025. Seznamte se s...

8. ledna 2026  12:46

Jako z filmu. Semenyo se rozloučil vítěznou trefou v nastavení, údajně míří do City

Křídelník Bournemouthu Antoine Semenyo slaví vítězný gól v utkání proti...

Lepší rozlučku by mu nenapsali ani v Hollywoodu. Ghanský křídelník Antoine Semenyo, jenž podle posledních informací míří do Manchesteru City, své působení u fotbalistů Bournemouthu ukončil stylově:...

8. ledna 2026  12:19

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Platová spirála se točí a Teplice se bojí o reprezentace: Afričané jsou už v dorostu

Teplický sportovní ředitel Štěpán Vachoušek v rozhovoru s koučem Zdenkem...

Inflační spirála v českém fotbale se roztáčí, viz rekordní, víc než stomilionový transfer Matyáše Vojty z Mladé Boleslavi do Sparty. A v Teplicích mají strach, aby finanční boom v české lize nakonec...

8. ledna 2026

Z fotbalisty manažerem. Jako hráč jsem už neměl perspektivu, připustil Vraštil

Teď už je manažer. Lukáš Vraštil ukončil ve 31 letech profi kariéru fotbalisty...

Devět sezon strávil v první fotbalové lize, další už olomoucký obránce Lukáš Vraštil nepřidá. Tedy ne jako profesionální hráč. Po novém roce totiž ve 31 letech ukončil profi kariéru a z pažitu se...

8. ledna 2026  9:20

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.