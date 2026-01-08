První obhajoba od Hložka. Fotbalovým dorostencem roku je opět Panoš z Plzně

Panoš patří k největším talentům českého fotbalu. Tvořivý střední záložník obhájil prvenství přesto, že velkou část uplynulého roku nehrál kvůli zranění. Na konci podzimu se uzdravil a momentálně se s plzeňským mužstvem chystá na soustředění ve Španělsku na jarní část sezony.
Srb proměnil hned první nominaci v triumf mezi mladšími dorostenci. Šestnáctiletý slávistický záložník předčil v hlasování dva sparťany Sebastiana Pecha a Andrého Thomase Sivoka, syna bývalého kapitána národního týmu Tomáše Sivoka.
Dva sparťané i obhájce z Plzně. Kdo se stane fotbalovým dorostencem roku?
Vítěz kategorie pomohl v uplynulém roce reprezentační sedmnáctce k postupu do závěrečné fáze evropské kvalifikace, za klub z Edenu zasáhl do Youth League do 19 let, mládežnické obdoby Ligy mistrů.
Mezi trenéry žen triumfoval Jiří Vágner díky tomu, že s pražskou Slavií vyhrál ligu i domácí pohár. Futsalovým koučem roku se již popáté za sebou stal Marek Kopecký, který vede národní mužstvo. Talentem mezi dívkami se stala Lucie Kroupová ze Slavie.
Grassroots galavečer tradičně oceňuje nejlepší hráče a trenéry v kategoriích mládežnického, ženského a neprofesionálního fotbalu včetně futsalu. Nejlepší profesionální hráče vyhlašuje asociace v anketě Fotbalista roku.