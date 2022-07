Letáček po příchodu do Baníku: Obrovská motivace. K Laštůvkovi vzhlížím

Reflex. To je velká přednost brankáře Jiřího Letáčka, který se připojil k ostravským fotbalistům na roční hostování s opcí z Pardubic. „Dostat se do tak velkého klubu, jako je Baník, je velký posun v mé kariéře. Je to pro mě obrovská motivace. Budu muset na sobě víc a víc pracovat,“ prohlásil třiadvacetiletý gólman Pardubic, pro něhož jde o první změnu klubu.