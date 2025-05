Sestup byl jistý dlouho dopředu, ale klub stojí dál před klíčovou otázkou – kdo ho převezme po Koubkovi, který se vracel jen dočasně. „Na tom stojí všechno,“ uvědomuje si 53letý trenér Lerch.

Největším pozitivem je, že sezona skončila?

Bohužel, je to tak. Ale pořád mám výčitky, že jsme nevyhráli alespoň jeden zápas. Ovlivnily to faktory, které změnit ani nejdou. Nechci komentovat rozhodčí, ale kolikrát šla rozhodnutí proti nám. Tak to bylo třeba s Karvinou. Pak se nám přijede šéf rozhodčích Libor Kovařík omlouvat, že to bylo špatně, ale to už je jedno. Dojížděli jsme na nezkušenost našeho mladého týmu, hráči se střídali v chybách, které soupeři v lize trestají.

Potvrdilo se, že jen s mladými se první liga hrát nedá?

Kdekdo říkal, ať tam dáme kluky z béčka nebo z dorostu, ale takhle jednoduše to nejde. Tím klukům ublížíte. I u nás to tak bylo. Odchovance jako Ondru Čoudka, Kubu Brabce nebo Davida Krcha takové výsledky ubíjí víc než ostatní. Když takové hráče chceme posunout, tak kolem sebe musejí mít zkušenější kluky, kteří je povedou. V takhle tristní situaci se hráči do týmu těžko zapracovávají.

A celkově mužstvu scházela kvalita, že?

Kádr na záchranu neměl. Vím, že za to mám hlavní zodpovědnost já. Neutíkám od ní. Ale s Kládou (asistentem Jirkou Kladrubským, pozn. red.) máme svědomí čisté. Po některých těžko můžete chtít, aby skočili ze třetí ligy do první. Ale po našem návratu v zimě se nám zlepšila defenziva, chtěli jsme sezonu dohrát se vztyčenou hlavou. Až na dvě výjimky na Spartě a s Ostravou jsme zápasy odehráli slušně. V závěru už bylo znát, že to kluci mají v hlavách. Těžko se pak motivují.

Nevyhráli jste ani jednou. Cítili jste, že nikdo s vámi nechtěl prohrát jako první?

Ano. Nechci brečet. Šli jsme do stavu, který nebyl dobrý. Čekalo se na první jarní zápas s Duklou, který nás mohl trochu vrátit do hry. Nebyli jsme taky úplně daleko od výhry. V závěru jsme mohli kopat penaltu za stavu 0:0, ale nestalo se. V zimě jsme tlačili na to, aby se tým posílil. Moc toho nebylo. Kvalita kádru loni a letos byla velmi odlišná, nejde to ani srovnávat. Věřil jsem, že alespoň nějaký zápas zvládneme. Nevyšlo to.

Jiří Kladrubský s Jiřím Lerchem (v pozadí) chystají fotbalisty Českých Budějovic.

Který byl nejnadějnější?

Možná doma s Karvinou nebo pak s Boleslaví. Odehráli jsme dobrý zápas v Hradci Králové. Úplně dlouhá řada takhle nadějných utkání to nebyla. Ale určitě bylo v našich silách, abychom alespoň jednou vyhráli.

Když se vrátíte o necelý půlrok zpět, šli byste do takové situace znovu?

Určitě ano. Věděli jsme, že když se pan doktor Koubek dostane zpět do čela klubu, že se vrátíme i my jako trenéři. Byli jsme z toho s Jirkou Kladrubským nadšení. Chtěli jsme se pokusit o další zázrak, ale pan doktor (Koubek) sám řekl, že vnímá situaci klubu a sílu kádru, a tak nám nebude nic vyčítat. Plán byl takový, že Dynamo celkem rychle prodá a dorazí třeba ještě posily. Bohužel se to nestalo, ale chápu to.

A tak jste zažili hodně trýznivé jaro.

Nebylo to lehké. Za největší blbce jsme my trenéři. Já mám zodpovědnost vůči týmu i veřejnosti. Úplně jsem se hrozil každé další tiskové konference po zápase nebo rozhovoru do televize. Bylo to těžké.

Kromě jistého sestupu je situace v mnohém podobná s loňskem. Majitel Koubek hledá nového zájemce a vy nevíte, co bude dál.

Ani sportovně nemůžeme skládat tým, když nevíme, co si můžeme dovolit. Můžeme shánět nějaké hráče zadarmo, ale otázkou je kvalita. Nevíme, jestli bude nový majitel chtít hned postoupit nebo jaká bude jeho vize. Rozdíl mezi první a druhou ligou je velký, ale bude to těžká soutěž. Vůbec bych druhou ligu nepodceňoval. Chci předejít tomu, abychom byli dole i v nižší soutěži.

Navíc ze současného kádru ještě řada hráčů skončí.

Máme napsaný stav současného týmu, kdyby zítra začínala příprava. Takový kádr je špička třetí ligy. A to je bohužel realita.

Co bude se známým slovenským bekem Peterem Pekaríkem?

Po posledním zápase měl v kabině proslov, rozloučili jsme se. Odevzdává byt, končí. Poděkoval nám za zkušenost, byl tady spokojený. Smlouvy končí i Zdeňku Ondráškovi nebo Jirkovi Skalákovi, zkušeným hráčům do kabiny. Uvidíme, jestli budou oni sami chtít pokračovat, jestli o ně bude stát klub, ale zase to závisí na novém vedení.

To platí i pro vaši trenérskou pozici.

Jasně. Když přijde někdo nový, tak si přivede svoje lidi. To je přirozené.

Se jmenovcem Kladrubským byste ale chtěli pokračovat?

Ano. Máme platné smlouvy. Sice nevíme, jak to bude, ale teď fungujeme tak, jako kdybychom měli u týmu zůstat. Když přijde někdo nový, poděkuje nám za práci a rozloučíme se, tak to budeme respektovat. Loni klub v létě přebíral Dalibor Jirka, potvrdil nám, jak se nic měnit nebude a za dva týdny nás vyhodil. Snad přijde každopádně někdo serióznější.

Jaké to je, pracovat v takové nejistotě?

Nesmí o tom člověk tolik přemýšlet, i když to vždy nejde. Kluky jsme se snažili pořád motivovat. Z vlastní kariéry vím, že nejhorší je, když hráči v kabině vnímají, že tam přijdou trenéři a oni si pomyslí, že už jsou tu zase ti dva blbci. Jirka (Kladrubský) má ke klukům věkově blíž, já si držím trochu odstup. Ale měli jsme vzájemnou důvěru, fungovalo to. Už když jsme se loni zachránili, tak Jirka Kladrubský říkal, že je to na knížku. Teď už by to vydalo možná i na film. Chápu naštvání fanoušků, taky jsem s Dynamem něco prožil.

Za pár let klub klesl z ambiciózního celku až do neuvěřitelné situace.

Bohužel. Ale nemůže ji ovlivnit téměř nikdo. Je to o pár lidech, kteří rozhodují. Ani historicky to tady vždy nebylo růžové. Po sestupu z první ligy jsme hráli dole i ve druhé lize. Pak se do toho musely dát peníze, tým se postupně budoval a vrátili jsme se zpátky. Teď to stojí na příchodu silného majitele, který bude dělat racionální kroky. Vrátit se do dvou tří let pak je reálné.