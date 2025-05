Čerstvému sedmdesátníkovi nechybí elán, ale přiznává, že už plánuje končit. „Na konci května bude valná hromada. Uvidíme, jestli budu zvolený a vychovám si svého nástupce, nebo odejdu,“ uvažuje.

Seriál Na ležáku v Masných krámech s ... Jiřím Kurešem, předsedou Pravidlové komise Fotbalové asociace České republiky.

Ještě důležitější než znalost pravidel je podle Kureše jejich správný výklad. „Kdo je správně nepochopí, tak to je horší než neznalost,“ zdůrazňuje.

Naráží tím na mnohdy chybná tvrzení televizních komentátorů nebo novinářů. Nepřesnosti se však podle něj stávají méně a méně. „Jsem rád, že se to zlepšuje. Komentátory školím před každou větší akcí. Navíc mi mnohdy i volají při utkání, jestli se dívám a jak jsem případně situaci viděl. Jsem takový přítel na telefonu,“ hlásí.

Kouč Vrba chtěl využít novinku

To samo o sobě říká o Jiřím Kurešovi mnohé. Fotbal a jeho pravidla se staly jeho posláním. Vášní, která nikdy přesně nevymezí pracovní dobu. V první lize stále ještě funguje jako delegát, cestuje na zápasy nebo turnaje s národními týmy a je jim vždy k ruce. A když je v sezoně zrovna pauza, školí hráče, trenéry, kluby a rozhodčí.

Jiří Kureš (70 let) Narodil se v Karlových Varech , ale v šesti letech se s rodinou přestěhoval do Příbrami . Tam také začal s fotbalem.

, ale v šesti letech se s rodinou přestěhoval do . Tam také začal s fotbalem. Střední školu studoval v Košicích, kde hrál za tamní mládež. Od vysoké školy působí v Českých Budějovicích.

Ve fotbale to dotáhl do soutěží krajské úrovně.

Už dvacet let je předsedou Pravidlové komise Fotbalové asociace České republiky, vydává Pravidla fotbalu a aktualizuje změny pravidel FIFA. Provádí pravidelná školení rozhodčích a delegátů, hráčů a realizačních týmů především v profesionálních soutěžích a také novinářů a televizních komentátorů.

17 let byl předseda Okresního fotbalového svazu České Budějovice a dvě volební období byl členem Výkonného výboru jihočeského svazu. Účastní se Sportovní ligy seniorů, nedávno vyhrál krajské kolo.

Že by si Kureš v některých situacích nevěděl rady? To se téměř nestane. „Jednou za několik let se stane, že si s nějakým pravidlem nejsme jistí. Napíšeme na IFAB, tedy Mezinárodní výbor pro pravidla fotbalu v Anglii, kde nám odpoví. Většina sporů s pravidly vychází z jejich neznalosti,“ je přesvědčený.

Nejvíce nejasností je spojených se dvěma nejsložitějšími pravidly, a to ofsajdem a hrou rukou. U postavení mimo hru se zkoušelo, že by se hrálo bez něj. „Když se ofsajd zrušil úplně, tak se zcela změnil charakter hry. Hrála se osobní obrana, u každého útočníka stál obránce, zmizely náběhy. Došlo se k tomu, že fotbalu to neprospívá,“ líčí.

Nevyšel ani návrh, kdy by se ofsajd počítal až od hranice pokutového území k brance. Dnes už se tak jen diskutuje o tom, kdy se hráč aktivně zapojí do hry a kdy nikoliv.

Přesto existují tři herní situace, kdy ofsajd nastat nemůže. Je to při vhazování, míči rozhodčího a také odkopu od branky. „To poslední z toho výčtu jsem na školení ligových týmů před lety zmiňoval, když to byla celkem novinka. A přišel za mnou trenér Plzně Pavel Vrba, ať už to nikomu neříkám, že to začnou zkoušet jako první. Ale myslím, že to zkusili jednou a pak na to zapomněli,“ směje se.

Nejlepší světové soutěže využívají pro určení ofsajdu kalibrovanou čáru, ta už se dostala i do české ligy. Žádný takový pomocník však není na hru rukou. Ta vyvolává diskuse snad ještě častěji a posouzení rozhodčího je v tomto nutné. „Jinak by se zápasy kolikrát nedohrály. Proto je na hřišti sudí neboli soudce. On musí rozhodnout, která ze stran má pravdu, a je třeba to respektovat,“ popisuje.

Kdy se píská ruka

Výklad hry rukou je obsáhlý a pro konečné rozhodnutí ho ovlivňuje řada faktorů. Pravidla se v tomto ohledu také několikrát měnila. Současný výklad od roku 2021 hovoří o tom, že se ruka nepíská, když je v přirozeném pohybu, do úhlu zhruba 45 stupňů od těla. Nesmí být nad úrovní ramen a hráč díky ní nesmí zvětšit svůj objem. K tomu si ale přičtěte faktory vzdálenosti a rychlosti. „Když na hráče poletí míč 30 metrů a padne mu na ruku, tak se bude pískat, protože měl dost času reagovat. Mluví se také o takzvané očekávané situaci, že tím směrem míč poletí. Tak je to třeba ve zdi,“ tvrdí Kureš.

Přirozeně se nabízí varianta, aby se pískal každý dotek míče s rukou jako nedovolený. I to už se zkoušelo, podobně jako u zmiňovaných návrhů s ofsajdem bez úspěchu. „Testovali to ve Španělsku. Hra však byla plná přerušení, přibylo pokutových kopů, tak od toho upustili ještě dřív, než původně plánovali,“ uvádí šéf pravidlové komise.

A k tomu je tady jeden paradox. Fanoušci vedou často až na krev vážné spory, jestli to byla penalta, nebo ne. A proti tomu funguje pravidlo, že když si hráč sám nastřelí ruku, tak se to nepíská. „Sám se s tím peru nejvíc ze všech pravidel. Bývalý ředitel první ligy Ivo Lubas mi říkal po jeho zavedení, co jsem to vymyslel za blbost. Já mu odpověděl, že to jsem nevymyslel já. To udává FIFA, my to přebíráme. Podle mě je to nesmysl,“ má jasno.

Šéf pravidlové komise fotbalové asociace Jiří Kureš

Kureš alespoň vítá, že dnes už by neměl platit žádný gól, který je do sítě soupeře vstřelený rukou nebo se jí při zakončení míč dotkne. Nyní už by nebyl uznaný ani gól, ke kterému byl blízko brankář Petr Čech.

Už je to pěkná řádka let, kdy v kvalifikačním utkání zachytil roh soupeře v závěru zápasu. Gólman šel podpořit útok, a tak branka domácích byla prázdná. Čech svým mocným výhozem hledal rozběhnutého Milana Baroše, balon po mokré trávě sklouzl, útočník ho nechytil, ale míč se svezl o kousek mimo. „Kdyby skončil v síti, byl by to tehdy regulérní gól, nyní už ne,“ potvrzuje Kureš.

Současná pravidla jsou podle něj až na drobné výjimky správná a užitečná. Pravidelně se však stává, že se testují nová, a to i na velkých turnajích. „Češi na tom byli vždy biti. Na mistrovství Evropy v roce 1966 se zkoušel zlatý gól a my jsme jím ve finále prohráli s Německem. Tak se zlatý gól nechal hokeji. Na evropském šampionátu v roce 2004 se testoval stříbrný gól. Druhé prodloužení bylo, jen když to první nerozhodlo. A my s Řeckem dostali v semifinále gól na konci toho prvního a téměř ztratili šanci na vyrovnání,“ vzpomíná.

Deset žáků v poli a učitel v bráně

Fotbalová pravidla mají 145 stran. Když tento sport v Anglii začínal, nebylo třeba žádných pravidel. Dodnes zůstal zachovaný počet hráčů jedenáct na jedenáct a čas utkání dvakrát 45 minut. „Tehdejší třídy v Anglii měly deset žáků, učitel byl vždy v brance. A hrálo se dvě vyučovací hodiny se čtvrthodinovou pauzou. To se za celou historii nezměnilo,“ připomíná Kureš.

Dotazník Co vám udělá radost?

V mém věku mám radost, když se ráno vzbudím a mám celý den před sebou. Mohu sportovat a dělat věci, které mě baví. A jsem rád za to, kde žijeme.

Arogance a chybějící pokora. Na co se těšíte?

Je toho víc. Podívám se na mistrovství Evropy do 21 let na Slovensku. Těším se na každý další fotbal nebo i sport celkově.

Aby byl míč ve hře takovou dobu, k tomu je ve fotbale nyní hodně daleko. Většinou se uvádí, že se hraje do 60 minut, spíš míň. Úvahy o změně na čistý čas však nemají moc šancí na úspěch. „V profesionálním fotbale možná. Ale pravidla mají být pro všechny stejná a v amatérských soutěžích to nepůjde. Zápasy na sebe navazují, musejí mít termíny a hlavně by je trápila tma,“ vysvětluje.

Se zdržováním u rohového praporku se asi nic udělat nepovede. Ale od příští sezony začne platit změna u brankářů. Nově budou moci držet míč osm místo šesti sekund, ale posledních pět jim rozhodčí nahlas odpočítá. Když nerozehrají, bude následovat roh. „Jinak se nařizoval nepřímý kop v pokutovém území, čehož se sudí báli. Teď to bude transparentní. Možná ještě víc nás však trápí zdlouhavá rozehrávka od branky, ta by se měla odstranit,“ uvažuje.

Změny se chystají také u pokutových kopů. Jejich význam i kvůli zavedení videorozhodčích (VAR) roste. Česko bylo v pořadí 11. zemí ze 211, kdo ho využívá. Jak se však stále složitěji dávají góly, i podle Kureše je to mnohdy taktika, že týmy vysloveně čekají na nějaký souboj či ruku ve vápně, kterou VAR objeví. S tím se v budoucnu asi nic nezmění.

Ale je možné, že se penalty brzy už nebudou „dohrávat“. „Situace skončí dosažením branky nebo ne a tím skončí. Bude to jako v rozstřelu. Zvýší se tím šance bránícího týmu a ubyde sporů pro případné předčasné vběhnutí do vápna dalších hráčů,“ naznačuje.