Pauza pro nás byla dobrou vzpruhou, řekl pardubický trenér Krejčí

„Má v kádru spoustu zkušených hráčů, kteří hráli poháry a mají odehraných třeba pět sezon v lize. Teď úplně nevíme, jak je na tom Jablonec zdravotně, protože proti Plzni (0:0) to měl hodně obměněné. Musíme ale dát pozor na silné standardky soupeře a taky uvidíme, co nám dovolí terén,“ uvažuje kouč Pardubic Jiří Krejčí.

Jaká byla z vašeho pohledu reprezentační pauza?

Vítaná, protože jsme za sebou měli náročný blok střevních problémů a tří zápasů v oslabení. Byla to dobrá psychická i fyzická vzpruha.

Měli jste hrát přátelák s Unionem Berlín, ale nedošlo na něj. Škoda, nebo jste uvítal ušetřené kilometry v autobuse?

S cestou do Německa jsme počítali, ta by snad tolik nevadila. Ale měli jsme smůlu, že nás postihlo chřipkové období a někdo měl i covid. Bylo nás strašně málo a to utkání jsme nakonec museli odříct.

Kromě zápasu se Slavií vás víceméně až do konce sezony čekají zápasy s přímými konkurenty, mění se nějak příprava?

Vnímáme, že nás teď čekají čtyři těžcí soupeři, počítám do toho i Slavii. Zápasy s Jabloncem, Teplicemi i Karvinou budou všechny o šest bodů, které se nám budou hodit v té skupině o udržení. Ale že bychom se teď najednou začali připravovat jinak, to se říct nedá.

Pardubice - Jablonec od 16 hodin ONLINE

Před startem jara jste plánovali stabilizovat obranu a celkově zlepšit svůj výkon. Zatím je ale všechno v prachu, tvrdý náraz?

Tvrdý byl hlavně v tom, že se hned na začátku zranil Karel Pojezný. Potom se vykartoval Robin Hranáč a navíc nemohl nastoupit proti Plzni. Ze šesti zápasů tři nehrál a nám zase zbyli jen dva stopeři plus mladý Tomáš Kubart.

Jak aktuálně vypadá Pojezného zranění?

Vypadá to dobře. Zahojil se a začíná trénovat, takže bych řekl, že do konce sezony nám ještě pomůže.

V posledních dvou utkáních jste hráli na dva útočníky. Je to něco, s čím chcete kalkulovat do budoucna?

Je to jen otázka rozestavení hráčů. Na Spartě jsme chtěli být nebezpečnější, tak jsme to dali na dva útočníky, to samé ve Zlíně, ale dostali jsme čtyři góly a ztratili jsme střed hřiště. Reagujeme tím spíš na konkrétní situace.

Před utkáním s Jabloncem není nikdo v trestu, to je asi příjemná změna.

Zase ale máme nějaké zdravotní komplikace. Snad to do neděle vyladíme a budeme rádi, když bude mužstvo pohromadě.

Dosud vás pozlobily tři červené karty, bylo to něco, čím jste se zabývali v reprepauze?

Jde o nastavení hlav jednotlivých hráčů. V Plzni byl Filip Čihák absolutně přemotivovaný, chtěl se ukázat. V Liberci zase zvolil špatnou přihrávku. Snažili jsme se u něj působit na psychiku.