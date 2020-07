Ďolíček jako domácí hřiště? To by byla pecka, říká kouč Pardubic

„Došly mi zprávy i z čísel, která jsem neměl uložená. To mě překvapilo a potěšilo, stejně jako esemesky od hráčů, jež jsem dříve trénoval třeba v dorostu. Pěknou jsem dostal i od Adama Fouska (bývalý hráč Pardubic, nyní Brno), který byl potom už konkurent. Těch upřímných gratulací bylo strašně moc,“ cenil si Krejčí.

„Ukápla mi u toho i slza. Protože ti lidi za námi opravdu stáli a přáli nám to. Jsem z toho pořád naměkko, za ten týden si postupně uvědomuji, co jsme dokázali. A ta cesta nebyla jednoduchá,“ vysvětloval 55letý kouč.



Jmenoval jste Adama Fouska. Ten si asi vzhledem k výsledkům pátečního grémia dost oddechl - první ligu by nakonec měly hrát i Brno s Duklou...

Když se to v první lize dohraje, jako že asi jo. Pak jsem ho ještě potkal ve městě, znovu mi osobně poblahopřál. Bavili jsme se o tom, že čekají, co bude, že to je složité. Teď má myslím radost. Ale pokud to tak bude, Brnu i Dukle to přeju. Měly skvělé týmy stejně jako my a já nejsem závistivý člověk.

Fotbalisté Pardubic s pohárem pro vítěze druhé ligy.

Na rozhodujícím zápase s Vyšehradem se byl podívat i plzeňský Joel Kayamba, váš další někdejší svěřenec. Hovořil jste s ním?

Ano, gratuloval mi. Ale na rovinu: četl jsem jeho článek na webu „Bez frází“ a myslím, že tam nemluvil úplně pravdu. Povídám mu: Hele, seš dobrej fotbalista, přeju ti úspěch, ale nelži. Slíbil, že se bude snažit. V tom textu se vůči Pardubicím nezachoval úplně dobře. Pan Zavřel (sportovní manažer klubu) mu na poslední chvíli přes jeho dneska už bývalou manželku zařídil, že je občanem ČR, dělali jsme tu pro něj maximum. I fotbalově, protože tu byl prakticky rok zraněný a my mu pořád věřili. A on se o tom ani nezmínil. To podle mě nebylo úplně fér a řekl jsem mu to.

Druhý měsíc koronapauzy byl pro kluky úmorný. Co už pak máte vymýšlet...

Bylo pro vás při oslavách těžké držet krok s někdy i o více než generaci mladšími hráči?

Za to půl století, co tady otravuju, nějakou formu mám (úsměv). Na hřišti bych s nimi tempo neudržel, ale při oslavách jo.

Letos nebudete trávit dovolenou na oblíbeném ostrově Murter v Chorvatsku, ale u rodičů ve Skutči. Nechtěl jste riskovat kvůli koronaviru?

Ta krize nás zazdila, ale já bych na Murter jel i tak. Jenže na to není dost času. A nechtěl jsem cestovat někam, kde budou omezení - že půjdu do obchodu a budu tam muset mít roušku, neměl bych se stýkat s cizinci a podobně. Když jsem na dovolené, tak to chci mít se vším všudy. Považuju se za svobodného člověka a tyhle restrikce nemám rád. Většinou tam jezdím na čtrnáct dní, a aby mi za týden někdo řekl, že nemám vycházet z apartmánu... Domluvili jsme se s manželkou, že ji tentokrát strávíme v Čechách u našich. Ve Skutči je krásně, jsou tam zatopené lomy, pojedeme třeba do Zderazu nebo na Polanku. Bude to nádhera. Ale krátká...

Když jsme u koronaviru: Během pauzy jste museli vymýšlet, jak to udělat, aby se hráči neunudili. Navíc jste nemohli tušit, jak dlouho potrvá. Pro vás trenéry docela velká výzva.

To byla práce hlavně pro Tomáše Proroka, našeho kondičáka. Samozřejmě po domluvě s námi. Trénujete individuálně, balon je nesmysl. Měli jsme nějaké obrysy, co chceme fyzicky rozvíjet v jaký den. Tomáš to pak sepsal a poslal to hráčům. Ale upřímně: měsíc to fungovalo, i proto, že kluci nevěděli, jak dlouho to bude trvat, jak jste řekl. Ale co máte pak vymýšlet... Je to stereotyp, protože k fotbalu ten míč patří. Ten druhý měsíc už byl pro kluky úmorný. Nicméně Tomášovi patří dík, snažil se to pro ně udělat zajímavé.

Pokud to bylo takhle, jak se vám pak mužstvo povedlo tak dobře „nakopnout“? Vyhráli jste šestkrát v řadě...

Protože ty kluky to sice nebavilo, ale kousli se a dali to. My jsme neměli kontrolu, nedali jsme jim sporttestery. Ale když jsem po podzimu viděl, že chtějí do první ligy, nepochyboval jsem o tom, že to překonají. Myslím, že to byl zlomový okamžik. Do té ligy fakt chtěli. Makali. My jeli fakt „mazec“ a já na nich neviděl, že jsou utahaní. Byli víc rozsekaní, když pak byl odstup mezi zápasy delší... Vždyť my to odehráli ve čtrnácti lidech. Žádné zranění, nic.

Vaše velké přání bezpochyby je, aby v brance vedle uzdraveného Jiřího Letáčka v Pardubicích v další sezoně pokračoval i Marek Boháč, který ho parádně zastoupil na jaře.

Tohle je doména Martina Shejbala (trenéra gólmanů), ale jdeme do první ligy a gólmany potřebujeme tři, dva nestačí. Jestli se tu domluví, tak je pro mě Marek Boháč jasná volba. Stejně tak je jí i Jirka Letáček, plus někoho dalšího musíme přivést. Neříkám pořadí, kdo z nich bude chytat. Ať tu máme tři vyrovnané brankáře.

Hlavatý je živý kluk, do zálohy k Solilovi ideální. Není náhoda, že mu to tady tak šlo.

Co byste řekl k Boháčovým výkonům? Mnohokrát vás podržel perfektními reflexy, často byl hodně vpředu a dirigoval obranu. Jediné, co mu podle mě nešlo, byly výkopy.

Ne nadarmo se brankáři říká brankář. To je první věc, co mě zajímá. Že nebude dostávat laciné góly a nějaké šance vychytá. Jestli umí nohama, to je navíc. Nebo se na tom musí pracovat. Ale když bude umět nohama a nechytí balon? To tam můžu postavit koště. My chceme vykopávat do stran, ne na prostředek hřiště. Na stranách většinou hrají menší hráči. Když už tam vyhrajeme hlavičku, tak je to z toho důvodu. My tam pošleme vyššího hráče. Ono není úplně jednoduché tu výseč úplně trefit, proto vám to tak možná připadalo s těmi výkopy. Aby brankář hrál i libero, to chceme. Markovi je 31 let, myslí si, že se už nemá v čem zlepšovat. Ale to není pravda, má rezervy. Očekávám to od něj. Jaro měl super. Zejména na Dukle nás ohromně podržel, to byl jeho zápas.

Obranná čtyřka odehrála v podstatě všechno. Začnu na krajích. Hodně je vidět Tomáš Čelůstka i díky tomu, že zahrává standardky a dává na beka dost gólů. Ale možná nejvíc kilometrů z celého týmu naběhá na druhé straně Jan Prosek, nebo se pletu?

To je další příběh. Přišel sem jako nechtěný. Slavia nám ho dala zadarmo. Už bylo všechno uzavřené, na kádr máte nějaké peníze... Byl problém, z čeho ho zaplatíme. Vzali jsme ho sem za skromných podmínek. V přípravě vypadal výborně, na základ, a pak dostal slepáka. Šel na operaci a půl roku nehrál. Ale pílí a zarputilostí si tu vybudoval takovou pozici. Nikdo nemůže tvrdit, že by byl líný na krok. Kdybychom to měřili, měl by těch kilometrů opravdu nejvíc, o tom není sporu. To je jízda.

Ke stoperům. V souvislosti s předvídavostí Martina Šejvla jste mi kdysi říkal, že je „chytrej jako opice“. To se mu v první lize bude dost hodit, viďte?

Byl jsem na něj naštvaný asi ve třech zápasech ke konci podzimu, tam to nebylo dobré. Ví to i on sám. Ale musím mu vyseknout poklonu za to, jak se s tím vypořádal a jak odehrál jaro. To bylo špičkové. Konkurenci mu určitě přivedeme. Nemyslím si, že by na ligu neměl mít -uvidíme, tak jako u ostatních. Třeba může nastupovat i na jiném postu, kdoví. Ale i kdyby byl na stoperu, bude to odvislé od toho, jak prodá právě to, že je chytrej jako opice. Silou to neumlátí.

V tom smyslu se s Martinem Tomlem, druhým stoperem, dobře doplňují. Fyziologicky jsou úplně jiní.

Samozřejmě. Toml je vyšší, hlavičkový, soubojový. Jeho dědeček, pan Kotek, hrál za Spartu. To byl brousek „jako prase“. Martin to má v krvi. Toho jeho dědy se báli všichni, to byl postrach. Viděl jsem ho při posledním zápase na Viktorce Žižkov jen přes ulici - koukal na mě a to vzezření budilo dojem vraha. Dovedu si představit, že když vlezl na hřiště a přišel tam nějaký útočník, utíkal málem do kabiny. Toml se Šejvlem byla dobrá dvojka. Typologicky jsme to ani jinak poskládat nemohli, to by byl průšvih.

Zmínil jste, že je dobrý hlavičkář, což ukázal v přípravě, ale všechny tři soutěžní góly zaznamenal letos paradoxně nohama.

Protože ho dáváme na zadní tyč.

Jeden ale vsítil tak, že s narážečkami proběhl půl hřiště...

Nojo (směje se). Ale on má ten výskok vážně výborný, takže možná zapřemýšlíme, že nám tu zadní tyč zavře někdo jiný. Je to stejné jako Prosek. Taky k nám přišel zadarmo, nechtěný - prosil nás, abychom ho sem vzali. Je to takový borec, že v Boleslavi oželel dvě výplaty, jen aby mohl jít do Pardubic. Teď se mu to třeba vrátilo a on to zároveň vrátil nám.

Jak moc je pro koordinaci pohybu obránců důležitý Jan Jeřábek coby defenzivní štít?

Zvnějšku ten zápas nějak vnímáte, ale na hřišti jsou hráči, kteří vidí, kudy balon chodí. V tom je Jeřáb prostě bezkonkurenční. Uzavírá trojúhelníky, pohlídá si průnikové přihrávky na hrotové útočníky, které by tam mohly jít. A ještě si to pořeší před sebou. Když si odmyslíte tu obrannou čtyřku a představíte si, že tam je jenom Jeřáb jako libero a před ním Hlavatý a Solil, řídí si je. Tady mi to zavři, já se posunu sem. Tady je „vybereme“. Pro organizaci hry je obrovsky důležitý. Ti dva kluci, co hráli před ním, mu to ulehčili. Když jim naměříte ty kilometry, Solil jich bude mít třeba dvanáct třináct. Bylo to vidět na Žižkově, když jsme ho tam poslali na dvacet minut, jak se hra zvedla. Když nemáme míč, kluci před Honzou Jeřábkem dotírají jako vosy. Jak to Honza celé odehrál, je paráda. Někdy bychom po něm chtěli, aby to zrychlil, ale starý strom se přesazuje tíž. Zatím je pro nás nenahraditelný.

Hlavatý byl předtím v Sokolově, kde dal dva góly. Těmi čtrnácti za Pardubice vás musel šokovat.

V Sokolově nehrál stabilně, nevím proč. Ale ten potenciál jsme v něm viděli, takové štírky jsme chtěli. Shodli jsme se s Martinem Shejbalem, že by nám hodně pomohl, Martin ho znal z reprezentace. Živý kluk, k Solilovi ideální. To nebyla náhoda, že mu to tak šlo. Jistě, z těch 14 gólů je asi překvapený i on. Ale vidím ho v tréninku, jakou má střelu, jak umí doplnit útok. Říkám mu: Ty můžeš každý zápas dávat dva góly. Proč ne, je to jenom o tom, jak si to nastaví v palici. A mohl jich dát daleko víc.

Vážně si myslíte, že je reálná šance ho v Pardubicích udržet?

Kdybychom dál hráli druhou ligu, tak by to byl nesmysl. Plat - to je složité. Ale pokud jde o sportovní stránku, kde by ten Michal měl první ligu hrát, jednoznačně jsou to Pardubice. Tady má největší předpoklady nastupovat. Kdekoli jinde -Liberec, Olomouc nebo co jsem slyšel - to nebude mít jisté. O Plzni se nebavíme, tam je obrovská konkurence. My ho tady už známe, víme, jaké jsou jeho silné i slabé stránky. Ti ostatní jenom něco viděli v televizi, my jsme s nimi šest sedm dní týdně.

Pavel Zifčák se vrací na přípravu do Olomouce. Ten byl pro tým rovněž nesmírně platný.

To byl a navíc nehrál na svém postu. U mě to je jasný hrotový útočník. Ale běhal na kraji, protože máme na hrotu Pavla Černého, který byl taky důležitý. Byli bychom ovšem magoři, kdybychom tam Pavla Zifčáka nedali. Je to srdcař, neúnavný, nezlomitelný hráč. Nebojí se ničeho.

Přesně tak na mě působil. Schytá rány a sám jich spoustu rozdá.

Taky mu říkáme Rambo. Byl pro nás jeden ze stěžejních a myslím, že si ten rok tady užil. Uvidíme, co v té Sigmě, je to její hráč. Budu mu přát, aby se tam prosadil, a když ne, tak ať je u nás.

Co Brazilci? Cadu je váš, Ewertonovi skončilo hostování z Boleslavi.

„Ewe“ má podle mě daleko větší potenciál, než tu předvedl. Byl zraněný z přípravy a pak se to s ním táhlo asi dál. Odvedl dobré výkony, taky horší, viz Líšeň. Ale i když jsem k němu třeba trochu kritický, svou roli tu splnil. To je neoddiskutovatelné. Cadu myslím bude za rok špičkový ligový hráč. Je to živel. Dodneška nevím, jaký je jeho post, protože podle mě by zahrál všechno. Bomba. Tohle nebyl jeho vrchol. Z Brazílie přišel kondičně zanedbaný, do toho ten virus. Až trošku potrénuje, bude to jiný Cadu.

Do útoku lovíte sedmnáctigólového Stanislava Klobásu z Jihlavy. Čím vám kromě exkluzivní produktivity ještě učaroval?

My jsme ho chtěli už asi čtyři roky nazpátek, znám ho ještě z dob, kdy jsem trénoval dorost. On se vždycky někde namotá a dá gól. K tomu je chytrý do kombinace. Nepůsobí tak, má postavu spíš jako hokejista, velký zadek. Ale má to v sobě. Takového hráče potřebujeme. Navíc nemusí hrát jen na hrotu. Bude to o něj boj.

Jak vidíte v první lize Pavla Černého?

První věc je, že musí zhubnout aspoň pět šest kilo, to záleží na něm. Je velice přínosný pro kabinu, mladí kluci za ním jdou, říkají mu „legenda“. Pokud zhubne, má ještě co říct i na hřišti, o tom jsem přesvědčený. Přejeme si, aby si tady první ligu plnohodnotně zahrál.

Kolik hráčů do pole je podle vás potřeba na nějaké optimální doplnění kádru?

Nebudu se bavit o mladých perspektivních, protože my posily potřebujeme na teď, řekněme i trochu zkušeností. Takže tak dva tři hráči, když budeme mít mančaft, co nyní máme. Klidně jen na půl roku, ale kvalitní.

V souvislosti s domácími zápasy se teď mluví i o Ďolíčku, stadionu Bohemians. Což byste nejspíš ze všech pohledů uvítal.

To by pro nás byla půlka výhry. Přijdou tam lidi, věřím, že nám budou fandit, i ti Bohemáci. Z Pardubic to je jen kousek vlakem. Fanoušci se mohou jít podívat po Praze a pak na fotbal. To by byla pecka. Pro mě je to jedna ze základních věcí. Věřím, že naši majitelé napnou všechny síly, aby to takhle dopadlo.