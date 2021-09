Kouč Krejčí před derby: Krev už mám vyměněnou, teď ve mně koluje pardubická

Tím posledním bylo 5. kolo sezony 1959/1960, bitvu o východní Čechy tehdy ovládla domácí Dukla Pardubice výsledkem 3:1. Co víc, nešlo o žádný zápas druhé ligy, ve které na sebe Hradec a Pardubice dosud narážely. Před patnáctitisícovou návštěvou se v září roku 1959 hrála na „Gottwalďáku“ nejvyšší soutěž.

ONLINE: Hradec vs. Pardubice podrobná reportáž od 19:00

A souboj těchto soupeřů v ní je po jednašedesáti letech na programu i dnes. Hradec vyzve Pardubice na „domácím“ hřišti v 19 hodin.

„Že se bude hrát po takové době, jsem se dozvěděl v týdnu od manželky,“ smál se trenér FK Pardubice Jiří Krejčí. „Je to další historický milník, zajímavá věc, primárně ale půjde o další zápas – derby – mezi Hradcem Králové a Pardubicemi,“ nechal Krejčí historii historií.

Poměry jsou dnes přece jen trochu jiné. Oba celky po postupu do nejvyšší soutěže musely žádat o azyl, vlastní stadiony nevyhovovaly. Večerní derby se tak odehraje v Mladé Boleslavi, příští, ve kterém budou jako domácí označeny Pardubice (19. února 2022), v pražském Ďolíčku.

„Takovou situaci, kdy musí oba kluby hrát na cizích stadionech, jsem nikdy nezažil, takže vlastně ani nevím, co bych k tomu řekl,“ uvažoval Krejčí. „Možná se to podepíše na návštěvnosti. Nějaká pěkná kulisa by byla fajn, ale doprava do Boleslavi přece jen není úplně ideální,“ dodal.

Hradec v ní bude chtít přidat třetí vítězství v řadě, v tabulce je osmý a má devět bodů.

„Papírově je favoritem, ale jinak podle mě skutečně platí otřepané pořekadlo, že derby favorita nemá,“ přemítal Krejčí.

I jeho týmu by se náramně hodily tři body. Pardubice aktuálně mají o tři méně než Hradec, výhledově je navíc čekají souboje s Plzní či oběma pražskými „S“.

„Někdo říká, že derby je zápas roku, já, že je to důležité utkání. Budeme se snažit připravit se co nejlépe, abychom bodovali,“ vyhlásil Krejčí.

On i jeho kolega Jaroslav Novotný mají ve svých životopisech kapitoly mapující jejich působení v Hradci, minimálně Krejčího už to ale příliš „netankuje“.

„Jak říká náš trenér gólmanů, už mám tu krev vyměněnou. Koluje ve mně pardubická, koneckonců jsem tu déle. Osobně ten zápas neberu jako nějakou prestiž. Ale rozumím tomu, že jde o souboj dvou měst od sebe vzdálených dvacet kilometrů a říká se tomu derby,“ přijal Krejčí.

Utkání bude možné sledovat na televizní stanici O2 TV Fotbal.