Premiéra v Ďolíčku. Snad fanoušci dorazí a podpoří nás, přeje si kouč Pardubic

„Teplice jsou dopředu hodně nebezpečné, mají tam dva zkušené útočníky,“ uvědomuje si trenér Východočechů Jiří Krejčí. Řeč je o Jakubech Řezníčkovi a Marešovi; první z nich dal loni 12 gólů a jednou už se stačil prosadit i letos, druhý se trefil sedmkrát.

„Soupeř v Příbrami (kde vyhrál 3:1) taky ukázal, že je silný ve standardních situacích. Bude to těžký zápas,“ tuší Krejčí.

Pardubické mužstvo za poslední roky na Teplice moc nenaráželo. V paměti příznivců nejspíš zůstal duel ze 3. kola poháru v září 2015, kdy tehdy druholigové Pardubice favorizovaného soka Pod Vinicí zničily výsledkem 3:0.

„Na to utkání jsem si vzpomněl. Ale hráli jsme s nimi i v přípravě, Petráň tam dával gól ze třiceti metrů. Je to asi čtyři roky nazpátek, už hodně daleko,“ říká Krejčí.

Pardubice se utkaly s Teplicemi v záři 2015 v rámci poháru.

Před další konfrontací je pro Pardubice povzbudivé, že by už měly mít k dispozici nejlepšího hráče loňské sezony FNL Hlavatého, jenž vynechal první kolo v Jablonci. Naproti tomu Brazilce Ewertona stále trápí natažený stehenní sval a bude patrně ještě tak dva týdny mimo.



Kouč proti Teplicím spoléhá na hlasivky fanoušků. Už do Jablonce, kde Pardubice padly těsně 0:1, jich přijelo několik desítek. A teď by měla podpora být ještě výraznější.

„V Jablonci byli fakt parádní, hodně slyšet. Věřím, že v Ďolíčku to bude ještě intenzivnější. Tu podporu potřebujeme, aby kluci dostali energii do svalů a do žil. Snad přijdou v hojném počtu,“ přeje si.

Do kádru před Teplicemi přibyli 19letý obránce Lukáš Hušek z pražské Sparty, který už byl v Pardubicích nedávno na zkoušce, a 22letý brazilský útočník Walison Madalena. Toho už předloni testoval Liberec, ale hráč se tam neprosadil.

„Je to zase jinačí typ než Michal Petráň nebo Pavel Černý, takový tahový fotbalista, umí obejít jeden na jednoho. Rychlostní typ, to jsme chtěli,“ vypočetl trenér Krejčí.