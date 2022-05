Pardubický trenér Krejčí: Hrát v Ďolíčku je v naší situaci výhoda

„Já si nemyslím, že se dá určit, kdo nám sedí. Statistika s Bohemkou je jasná, ale nenazýval bych to tak,“ říká kouč Pardubic Jiří Krejčí.

Bohemians trénuje Jaroslav Veselý, kterého můžete dobře znát z Chrudimi. Hraje to roli?

Spíš to je tak, že se s Bohemkou potkáme už popáté a známe kádr a jednotlivé hráče než styl trenéra.

V utkání budete hosté, ale vlastně i trochu domácí. Díky tomu odehrajete tři ze zbývajících čtyř zápasů v Ďolíčku.

To je v naší situaci veliká výhoda, že se nemusíme trmácet nějakou dálku autobusem. V Ďolíčku hrajeme už skoro dva roky, takže místní prostředí dobře známe. V neděli sice budeme sedět na jiné střídačce a v jiné kabině, kde není k dispozici naše kancelář, ale jinak to není žádná drastická změna.

Bude vám znovu chybět Kamil Vacek, jak náročné je pořád řešit změny v sestavě?

Kamil nemůže nastoupit, protože k nám přicházel z Bohemians a kluby se tak domluvily. Neustálé točení hráčů není ideální, ale na druhou stranu jsme s tím do první ligy šli.

Pardubice se možná v ten nejlepší čas dočkaly dvou výher. Jak velká je to pro tým vzpruha?

V několika zápasech nám ke třem bodům chyběl jen krůček, takže jsme pořád věřili, že když zamakáme ještě víc, tak ty výhry přijdou. Stalo se, hodně důležité body jsme přivezli především z Jablonce (1:0). Když se urodí nějaké udřené vítězství nebo ušmudlaný gól, tak je to mnohdy o dost cennější. Psychice hráčů to určitě pomáhá.