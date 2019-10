Trenér Kohout nejen o budějovické misi: Chci zažít evropské poháry

Cítíte se už jako Jihočech?

Těžká otázka na úvod. Narodil jsem se ve středních Čechách, v Příbrami, bydlím v západních Čechách u Plzně a pracuji v jižních Čechách. Mám takový svůj trojúhelník. Jako Jihočech se zatím moc necítím.

Pokud bydlíte v západních Čechách, tak do Budějovic každý den dojíždíte?

Mám to tak napůl. Polovinu týdne přespávám v Budějovicích, druhou polovinu dojíždím z Plzně.

Je takový životní styl komfortní?

Na začátku vždy stojí představa, co od daného angažmá očekáváte. Strávil jsem jedenáct let u mládeže v Plzni. Cítil jsem, že potřebuji změnu. Do dospělého fotbalu mě to táhlo. Když přišla nabídka z Dynama, tak jsme si doma s rodinou sedli a celou věc probrali. Máme dceru ještě ve školce, proto bylo rozhodování složitější. Ale manželka mě podpořila a nabídku jsem přijal. Z Budějovic do Plzně jsou to dvě hodiny cesty, to je přijatelné. Navíc vlakové spojení je velice dobré. Vstávám v pět hodin ráno a jedu. Už jsem si na to celkem zvykl. Je to kočovný život, ale dá se zvládat.

Jiří Kohout (41 let) Rodák z Příbrami je odchovancem tamního fotbalu. Dostal se až do třetiligového B-týmu. Trenérskou kariéru odstartoval u příbramské mládeže, později se přesunul k plzeňským talentům. Se starším dorostem Viktorie získal mistrovský titul. S Plzní si jako trenér zahrál mládežnickou Ligu mistrů a před svým příchodem do Českých Budějovic byl hlavním trenérem juniorky Západočechů. Od roku 2017 působí také u českých mládežnických reprezentací, nejdříve to byla U20, nyní U21. V Dynamu je druhou sezonu asistentem kouče Horejše. Společně se jim podařilo dovést mužstvo do první ligy.

Nepřicházela v úvahu varianta přestěhovat se s celou rodinou na jih Čech?

Zatím ne. Dcera chodí do školky, žena učí na fakultě v Plzni. Navíc sama aktivně dělá atletiku. Stěhování tedy na pořadu dne není.

Máte za sebou rok a půl v Českých Budějovicích. Jak se vám líbí v novém prostředí?

Budějovice jsou krásné město. Náměstí a historické centrum jsou jedinečné. Po fotbalové stránce jsem v Dynamu vstoupil do dospělého fotbalu. První sezona byla vydařená, povedlo se nám postoupit. Nyní ochutnáváme prvoligový fotbal.

Překvapilo vás něco?

Zaujaly mě tréninkové podmínky klubu. Zázemí je perfektní. Tréninkový areál, jako je na Složišti, hned tak v republice nenajdete. Po lidské stránce jsem místní prostředí nestihl moc poznat. Když jsem v Budějovicích, věnuji se hlavně fotbalu.

Jedním z cílů vašeho příchodu bylo přinést do týmu pohled zvenčí. Vnímal jste to také tak?

S hlavním trenérem Davidem Horejšem jsme se na řadě věcí shodovali, ale každý má přece jen svůj pohled na fotbal. Ať už jde o rozestavení, styl hry, obrannou fázi, nebo napadání. Taktiku jsme hodně konzultovali.

S Horejšem jste narození ve stejném roce. Jak funguje vaše spolupráce?

S Davidem vycházíme velice dobře. Už když jsme se bavili o tom, že bych v Dynamu mohl působit, tak mi řekl, že dostanu prostor, bude chtít společně řešit taktické věci, ale také chce, abych ho obohatil o své zkušenosti. David je praktik, který hrál dlouhé roky první ligu. Navíc zná výborně místní prostředí. Ale trénuje poměrně krátce a rád naslouchá. Pro nás oba je první liga novou soutěží, která nám přináší cenné poznatky.

Během zápasů vypadá David Horejš energičtější. Je to tak, nebo držíte emoce v sobě?

Řekl bych, že je to fifty fifty. V pozici asistenta nemohu tolik křičet či komunikovat s rozhodčími. Emoce v sobě musím hodně dusit. Na druhou stranu nejsem na lavičce proto, abych křičel na rozhodčí. Důležité je hráčům poradit.

Měli jste s hlavním trenérem někdy vážnější konflikt?

Ne. Nikdy jsme se nepohádali.

Zní to idylicky, ale možná ještě nepřišla žádná krizová situace, nemyslíte?

Neřekl bych. Ve druhé lize jsme museli každý zápas vyhrát. Kvůli změně formátu soutěže jsme se snažili hrát od začátku na první místo, abychom se vyhnuli baráži. Zažili jsme nepříjemné situace, kdy jsme prohráli doma se Znojmem, pak remizovali v Chrudimi. Nálada nebyla optimální. Vždy jsme však dokázali zareagovat. I my trenéři musíme držet při sobě. Pokud by to tak nebylo, hráči to vycítí jako první.

Bídná příprava Dynama. Chyběla lehkost i nasazení Měli se naladit na další ligová kola, jenže to hrubě nevyšlo. Fotbalisté Dynama v přípravném utkání podlehli druholigové Viktorii Žižkov 1:3. Českobudějovičtí nehráli dobře, výkonu chyběla lehkost i patřičné nasazení. „Jsem zklamaný z výkonu i výsledku. Někteří hráči nepodali takový výkon, jaký jsme od nich očekávali. Musíme si řadu věcí vyříkat. Takhle se v lize hrát nedá,“ láteřil trenér David Horejš. Do zápasu vstoupili Pražané aktivněji, po pěkné ráně Halgoše rychle vedli. Po čtvrthodině trefil Martan tyč, o chvíli později si dal Kulhánek po rohovém kopu vlastní gól. Pak se domácí zvedli, Ledecký tečovanou ranou snížil a Dynamo mělo v závěru poločasu navrch. Vyrovnání však nepřišlo ani po změně stran. Stoprocentní šance zahodili Brandner a Mršič, a tak Urbanec z voleje pojistil výhru Žižkova. České Budějovice zkoušely na pozici štítového záložníka Jiřího Kladrubského, protože Javorek bude pykat za žluté karty a Havelku trápí lehčí zranění. Poprvé po příchodu z Plzně nastoupil nigerijský křídelník Ubong Ekpai.

Už jsme nakousli téma první ligy a nových zkušeností. Co vám nejvyšší soutěž ukázala?

Že se první a druhá liga nedají srovnávat. Kvalita týmů je na zcela jiné úrovni. Zažili jsme si ve druhé lize určitý styl hry, který jsme se snažili přenést i do první. Ale jeho úspěšnost už není taková. Důležité je přizpůsobit se tempu a stylu nejvyšší soutěže. Nemůžeme hrát ze dne na den úplně jiný fotbal, ale styl se upravit dá. To pak povede k lepším výsledkům a ty nás živí.

Jakou roli hraje psychická stránka? Osobně si myslím, že řada chyb pramení i z většího tlaku.

Souhlasím. Psychika je jeden z nejdůležitějších aspektů. Vidíte to i na starších hráčích. Mrzí nás, že například Jiří Kladrubský jako jeden z nejzkušenějších dvakrát během krátké doby neudrží emoce. Přitom byl králem minulé sezony ve druhé lize. Ale nic takového by si tehdy nedovolil. Nechci to házet na Jirku. Je to jenom příklad, jak je psychika důležitá.

Nejlepší týmy a jejich hráči takové excesy zpravidla nedělají.

A to je právě dělá těmi nejlepšími. Není na to prostor, navíc oslabíte tým. Kapitán musí jít příkladem.

Po přechodu do dospělého fotbalu jste se stal asistentem ve druhé i v první lize. Je přirozené, že časem byste chtěl vést prvoligový tým z pozice hlavního kouče?

Určitě. Stále se seznamuji, poznávám ligové soutěže mužů. Pořád je velký rozdíl mezi rolí asistenta a hlavního trenéra. I když jsme na lavičce čtyři a všichni neseme zodpovědnost, tak hlavní kouč je první na ráně. Tlak na něj je obrovský, s mládeží se to vůbec nedá srovnat.

Největší rozdíl mezi mládeží a dospělými je v důležitosti mistrovských zápasů?

V mládeži hráče neustále rozvíjíte, zlepšujete a zápas je kontrolní fáze tréninkového procesu. V chlapech je hlavní zápas. Musíte být stoprocentně nachystaný na víkendové utkání. Jak se připravujete v týdnu, to je každého věc.

Berete angažmá v Dynamu i jako sběr zkušeností do další fáze trenérské kariéry?

Ano. Volím pozvolnou cestu. Člověk se pořád učí. Tato sezona je pro mě šestnáctá. Rok u mužů mi dal stejně jako deset let u mládeže.

Hýčkáte si sen, kterého byste chtěl ve fotbale dosáhnout?

Vždy jsem chtěl trénovat v lize. To se mi povedlo, i když ještě ne jako hlavnímu trenérovi. Chtěl bych zažít evropské poháry, které jsem viděl v Plzni jako divák. To je zase o několik úrovní výš. S mládežnickými reprezentacemi jsem byl na mistrovství světa i Evropy, to jsou také krásné akce. Aktuálně působím jako asistent u jedenadvacítky, bojujeme o Euro, to by byl také velký zážitek.

Jak se vám daří skloubit trenérské povinnosti u ligového týmu Českých Budějovic a mládežnické reprezentace?

Lze to poměrně plynule skloubit. Když jsem byl v minulé sezoně u druholigového týmu a reprezentační dvacítky, tak jsem měl většinu hráčů v soutěži na očích. Po postupu jsme v první lize a zároveň působím u týmu do 21 let, kde je většina hráčů z české nejvyšší soutěže. To je bezesporu výhoda.

Klubu angažmá u reprezentace nevadí?

Vedení to vědělo. Může to být pro klub i výhoda. Já hráče znám, vím jaký mají charakter. Díky tomu k nám přišel třeba Filip Havelka. Během reprezentačních přestávek se zápasy nehrají, ale zvýší se tréninkový objem a několik dní je volno. Takže má absence není tak výrazná.