Klíma jde do Slovácka za oblíbeným trenérem. Chce si vystřílet přestup

„Abych pravdu řekl, ke konci podzimu jsem měl zprávy, že bych mohl z Baníku odejít. Ve hře byly nějaké varianty, jednou z nich i Slovácko. V té době jsem byl ale pořád hráč Ostravy, takže jsem nemyslel na to, že bych mu neměl dát gól,“ usmívá se Klíma, který by měl mít místo v sestavě v nedělním domácím zápase proti Spartě.

Už vám noví spoluhráči prosincovou branku ze vzájemného zápasu připomněli?

Ne. Zatím mi to nikdo neřekl. Nebyla ani vítězná. Zvyšoval jsem na 3:1, Baníku ten gól pomohl, ale nerozhodl.

Jste rád, že oba vzájemné duely se odehrály na podzim?

Je to lepší, než vědět, že bych musel kvůli hostování stát. Jedině se můžeme potkat v nadstavbě.

Kdy jste začal tušit, že v Ostravě skončíte?

Před sezonou jsem v Baníku podepsal novou smlouvu a představa všech byla trošku jinačí, než jak podzim proběhl. Moje vytížení a výkonnost byly nízké. Už v létě jsem řešil, že by mi změna mohla pomoct, ale soutěž se rozběhla a nikdo nechtěl dělat změny. Domluvili jsme se, že se k tomu vrátíme v zimě. Na podzim jsem se navíc zranil, měl jsem zlomeninu. I to pomohlo, že jsem teď ve Slovácku.

Neberete příchod do Hradiště jako krok zpátky?

Určitě ne. Nebylo to tak, že by za mnou Baník přišel a řekl mi, něco si hledej. Spíše to byla moje iniciativa. Ozvalo se Slovácko, které vnímám pořád jako tým z ligové top šestky. Má ambice, navíc je tady trenér Smetana, který mě přivedl do Baníku, a pod ním jsem měl nejlepší sezonu v lize. Plusů pro Slovácko bylo hodně. Jen jsem doufal, že se to mezi kluby vyřeší co nejrychleji, abych se mohl co nejdříve připojit.

Zájem trenéra Smetany byl zásadní?

Nekomunikoval jsem s kluby, od toho mám manažera. Ten mi jen řekl, že mají zájem i další ligové kluby. Ale to bylo jen takové oťukávání. Věděli, že budu k mání. Slovácko bylo od začátku nejvíce konkrétní a s panem Smetanou jsme si i zavolali. Nastínil mi situaci, což pro mě bylo rozhodující. Pak už jsem nechtěl s jinými kluby jednat. Slovácko jsem vnímal jako dobrý krok.

V čem vám trenér Smetana tak vyhovuje?

Vím, jak chce hrát. Když si vzpomenu na svoji sezonu v Baníku pod ním, tak jsem měl v lize osm branek a čtyři asistence. Druhý útočník Laco Almáši dal šestnáct gólů. Jeho styl je hodně založený na využívání útočníků, což každému sedí. Věřím, že i tady můžou útočníci dostávat kvalitní servis. Když se podívám na slovácký kádr, je výborný. Věřím, že góly budu zase dávat.

Sedli jste si i lidsky?

Jasně. Je mladý, fotbal ještě nedávno hrál. Přece jen k nám trošku blíže. V kabině funguje spojení se všemi, nejen se mnou.

V kádru Slovácka jsou další dva útočníci Kvasina s Krmenčíkem, kteří jsou stejně jako vy hodně urostlí. Jak se srovnáte v sestavě?

Všichni tři se na hřiště v jednu chvíli asi těžko dostaneme. Ale ta situace může nastat. Budeme prohrávat, honit výsledek a půjdeme tam všichni tři. Pro soupeřovu defenzivu to pak bude hodně nepříjemné naší výškou. Navíc poslední dobu jsem nastupoval v Baníku pod hrotem a možná mi více sedí, když mám nad sebou typologicky podobného hráče, jako jsem já. Bude záležet, co může týmu nejvíce pomoct.

Slovácko vás přivedlo na půlroční hostování s opcí. Přestoupit jste nechtěl?

Hostování nemám moc rád. Už jen kvůli stěhování a mimofotbalovým věcem, které jsou komplikované. Od začátku jsem preferoval přestup. Ale chápu postoj Baníku, kde mám ještě na dva a půl roku smlouvu. Nechtěl o mě přijít vyloženě za nic. Nakonec se kluby dohodly na opci a já budu dělat všechno pro to, aby ji Slovácko uplatnilo a já tady zůstal.

Slovácko a Baník v posledních letech soupeřili o poháry. Vytvořila se mezi kluby rivalita?

Na Moravě je to pořád velký zápas. Pamatuji si, že hodně fanoušků Baníku sem za námi jezdilo. Zaplnili celou tribunu za hostující bránou. Ale že by to bylo vyhrocené jako mezi Baníkem a Spartou, to ne.

Bude vám něco z Ostravy chybět?

Asi právě fanoušci. Chodí jich hodně a hlavně jezdí ven. Byly to hezké tři a půl sezony. Pořád to není uzavřené, ale už se k tomu vracet nechci. Podzim mi ukázal, že nazrál čas na změnu. Byl jsem jedním ze služebně nejstarších hráčů. Baník tým hodně omlazuje. Cítil jsem, že pro mě bude lepší odejít, a Baník s tím souhlasil, protože měl za mě náhradu.

S čím budete spokojený ve Slovácku?

Předsevzetí ani cíle si moc nedávám. Když jsem si je dal, nevyšly. Býval jsem často zraněný, doufám, že celé jaro budu zdravý, abych týmu mohl v každém zápase pomáhat. Útočníci se hodnotí podle gólů, čím více jich bude, tím lépe.

Na útočníka máte i docela dost brankových nahrávek.

Nejsem klasický zabiják, který jen střílí góly. Vždycky jsem to měl vyrovnané. Možná je to i tím, že jsem z pozice hroťáka spadl na desítku. Fotbal vidím trošku jinak než klasičtí útočníci. Pak z toho vznikají asistence.

V neděli hostíte mistrovskou Spartu. Jak se vám zamlouvá tak ostrý start?

Člověk si nevybere. Možná je lepší si to s ní rozdat hned v prvním jarním kole. Jsme připravení. Liga se vyrovnává. Slovácko na podzim na Letné se Spartou remizovalo.

Vy jste přitom proti Spartě v lize debutoval. Vzpomínáte?

Bylo to v roce 2016 s Jihlavou na Letné a prohráli jsme 0:5. Moc dobře si to pamatuji. Myslím, že Lafata dal všech pět gólů a v posledním kole získal korunu krále ligových střelců.

Zatím jste tady na hostování. Budete v Hradišti bydlet?

Už když se jednalo o mém příchodu, koukal jsem na nějaké byty, nemám rád dlouhé dojíždění. Podmínkou je menší pracovna pro manželku, která dělá daně.

Vy prý rád vaříte.

Je to moje záliba. Manželce se to líbí hodně. (úsměv) Sledoval jsem veškeré kuchařské soutěže. Vařím pravidelně, nechodíme ani moc do restaurací.

Jiří Klíma z Ostravy a Jakub Kolář ze Zlína během vzájemného zápasu.

Co je vaší specialitou?

Nejsem gulášový nebo omáčkový typ. Dělám těstoviny na spoustu způsobů, různé rýže, jakékoliv maso. Snažím se vařit zdravě. Ale když vím, že je po zápase den volna, uděláme si i burgery.

Bude pro vás menší město velkou změnou?

Bydlel jsem v Porubě na okraji, kde byl také klid. V centru jsem moc nepobýval. Pocházím z malého městečka Polné, vyrůstal jsem v Jihlavě, která také není velké město. Nepotrpím si na obchodní centra, městský ruch.

Výhodou je, že to budete mít i blíže domů, že?

Manželka chodí na všechny zápasy. Pro rodiče to bylo z Jihlavy do Ostravy složitější. Jezdili spíše na utkání do Prahy, Pardubic. Sem to budou mít příjemnější. Chystají se už na Spartu. Plno kamarádů chce najednou přijet. Na Spartu chce každý. Říkal jsem jim, ať si vyberou zápasy, ve kterých nebude s lístky problém. Třeba na Duklu za dva týdny.