Klíma pomohl Tankovi, sbírá minuty a doufá, že se vrátí do základu

„Útočník chce góly střílet, ale i ty dvě asistence jsou pro mě hodně cenné,“ prohlásil Klíma.

Dodal, že jako střelec by přece jen byl více vidět, protože od konce září se do hry pozvolna vrací po operaci kotníku.

V minulých devíti kolech nastoupil sedmkrát, ale jen na minuty. Zatím jich má 105.

Přitom v předešlé sezoně byl v základu ve 23 utkáních, naposledy v květnu v prvním kole nadstavby... „Moje problémy s kotníkem se protáhly. Měl jsem stejný problém na levé noze, když jsem byl ještě v Mladé Boleslavi, a tak jsem tušil, co to může být,“ popsal svoje trable. „Měl jsem přetržené vazy a scvakly se mi tam kosti. Ulomil se mi kus chrupavky. Úlomek byl ale malý, a tak si lékaři mysleli, že se vstřebá. Jenže při jakémkoliv pohybu jsem ho pořád cítil.“

Nechtěl na nic čekat, a tak si přál, aby mu lékaři pomohli operací. „Aby se to neprotahovalo.“ Na hřiště se vrátil v září proti Zlínu, kdy odehrál osm minut. „Musím zaklepat a poděkovat doktorům a fyzioterapeutům, všem, co se o mě starali.“

Teď se hlavně snaží dostat zpátky do zápasového rytmu. „Můžete mít naběhané kilometry, ale zápasové tempo je úplně něco jiného a to mi trochu chybělo,“ podotkl. „Hrál jsem ale i za béčko, takže se už cítím dobře. Pro mě bylo důležité, abych naskočil ještě na podzim, přál jsem si odehrát co nejvíce zápasů, abych byl připravený na jaro.“ Uznává, že dostat se do sestavy je složité.

„Všichni chtějí hrát, ale věděl jsem, že když si počkám, musí přijít zápas jako tento (v Hradci Králové), že mi vyjdou dvě asistence nebo dám gól. Potřeboval jsem se chytit. Jen škoda, že tento týden končí podzimní část sezony,“ povzdechl si.

„Vím, jaké to je, když nemůžete dát gól“

Letošní rok Baník uzavře v neděli od 15.00 domácím duelem se Slavií Praha. „Fyzicky se už cítím připravený, klidně bych mohl hrát od začátku, ale vše bude na trenérovi,“ podotkl Jiří Klíma.

Teď ho hlavně těší, že pomohl Abdullahu Tankovi ukončit sedmizápasové čekání na gól.

„Jako útočník vím, jaké to je, když nemůžete dát gól,“ uvedl Klíma. „Někdy potřebujete šťastný odraz. To teď byl i případ Tankise, protože jeho první gól, jimž vyrovnal, byla asi shoda náhod, že balon propadl přes dva hráče ke mně. Hned jsem mu ho přistrčil a Tankis vyplaval sám před brankářem.“

Připustil, že jeho druhá přihrávka prošla na Tanka se štěstím. „Viděl jsem, že byl v náběhu tou svou velkou rychlostí, takže jsem chtěl poslat míč mezi obránce. Mezera tam byla, ale domácí hráč balon trochu zblokoval, čímž ho možná Tankisovi i lépe připravil.“

Ostravský útočník Abdullahi Tanko se raduje ze svého gólu proti Hradci.

Abdullahi Tanko se prosadil, byť se musel vyrovnávat i s rasistickými urážkami některých královéhradeckých fanoušků. „Zaslechli jsme to,“ potvrdil Klíma. „V dnešní době je úplně směšné, že něco takového někoho vůbec napadne. Gólman Hradce některé lidi uklidňoval. Je dobře, že to Tankis těm fandům svými góly vrátil.“

Prožíval nigerijský útočník, že se už dlouho netrefil a spoustu šancí neproměnil?

„Nebylo poznat, že by si z toho dělal hlavu, ani jsme ho v kabině nedostávali pod nějaký tlak,“ odpověděl Jiří Klíma.

Připustil však, že pokud by Ostravští neuspěli, prohra by zřejmě šla za Tankem, když předchozí příležitosti nevyužil.

„Pokud útočník nedá takové šance, je to stejné, jako když chybuje obránce a dostaneme gól. Ty body musíme brát s pokorou. Jsou ale hodně cenné, protože teď na konci sezony máme až na Hradec samé soupeře, kteří jsou před námi,“ upozornil Jiří Klíma.

„Fyzicky se už cítím připravený, klidně bych mohl hrát od začátku, ale vše bude na trenérovi.“ Jiří Klíma, útočník Baníku Ostrava