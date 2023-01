Ostravský útočník Klíma: Doufám, že se mi bude dařit a pomůžu Baníku

„Nevím,“ řekl Jiří Klíma. „Nějakou pozici má v týmu každý a tím, že se Laco zranil, je na mně, Tijim a Smekym (Muhamedu Tijanim a Danielu Smékalovi), abychom ho zkusili zastoupit. Každý měl v přípravě stejnou šanci se ukázat a teď bude záležet na trenérovi, jak se v neděli rozhodne.“

Vnímáte nynější situaci jako velkou příležitost a zodpovědnost?

I kdyby byl Laco zdravý, tak bych zodpovědnost vůči Baníku cítil, protože každý útočník chce hrát a dávat góly. Doufám, že se mi bude dařit a Baníku pomůžu.

Do hry se po vážné nemoci vrací i mladý Matěj Šín, který by rovněž mohl zvýšit útočnou sílu. Jak na tom je?

Je ještě dál, než byl před nemocí. (usmívá se)

14zápasů v lize odehrál Jiří Klíma na podzim za Baník, dal tři góly.

V krátké společné přípravě jste sice stihli jen čtyři zápasy, ale dostali jste pouze jeden gól. Je to příslib pro jarní část první ligy?

Nedostávat tolik gólů byl cíl, protože na podzim nám jich soupeři vstřelili hodně (24 v šestnácti zápasech – pozn. red.). Na defenzivě jsme chtěli zapracovat. Zároveň jsme nemohli polevit v útoku, aby to bylo vyvážené. Jsem rád, že se obrana zvedla, a na nás je, abychom vpředu dávali góly.

Během podzimu jste v lize ani jednou nevyhráli dvě utkání za sebou. Co s tím?

Není to něco, čím bychom se chtěli chlubit, ale podzim nám nevyšel celkově. To jsme věděli. Bylo to nahoru dolů. Venku jsme nějaké body sbírali, ale doma jsme měli hodně ztrát, což byl největší problém. Věřím, že jaro bude o něčem jiném.

Také proto, že klub udržel krajní záložníky Srdjana Plavšiće a Carlose Cadua, jejichž podpora je pro vás útočníky důležitá?

Jasně. Srky od začátku ukazuje, že jeho přínos pro Baník je obrovský. Cadu se do toho dostával, ale také má kvalitu a teď mu skvěle vyšla i příprava. Kvalitu v záloze máme i u kluků, kteří na podzim tolik nehráli, jako Buchtič (David Buchta) nebo Péťa Jaroň. V tréninku ukazují, že si sestavu také zaslouží, a věřím, že tým bude konkurenceschopný, že na jaře budeme hrát dobře.

Naproti tomu mužstvo posílil albánský stoper Eneo Bitri. Co na něj říkáte?

Zatím jsme se měli možnost jen potkat. Všiml jsem si, že je hodně vysoký, důrazný, poctivý stoper. Teprve se k nám ale připojil. Baník určitě ví, co dělá, takže doufám, že nám pomůže.

Na soustředění v Turecku jste si užívali travnatého hřiště a tepla. Tady je sníh a trénujete na umělé trávě. Takže nic nového, že?

Jsme na to zvyklí. Zima tolik nevadí, ale umělky většině hráčů ano. Takže ty přechody na přírodní trávník budou asi nejhorší. Ale všichni to mají stejné. Taková zima není poprvé.

Jak jste přípravu zvládl vy?

Ze začátku jsem měl potíže ještě z podzimu, kdy mě trápila achilovka. Bylo pro mě těžké naskočit do tohoto počasí a na tu umělku. Ale musím zaklepat, že noha drží. Jsem zdravý a věřím, že i dobře připravený.

Začínáte v neděli ve Zlíně. Už jste zjišťoval, jaký tam bude terén?

To ne, ale musejí hřiště na zápas připravit. To už nezáleží na nás.

Nastoupíte proti trenéru Pavlu Vrbovi, který sezonu s Baníkem začal. Jaké to bude?

Nevím. Možná diváci a lidé, kteří fotbal sledují, budou zápas brát atraktivněji. My se musíme soustředit na každého soupeře, ať už je to Zlín s trenérem Vrbou, nebo někdo jiný. Potřebujeme do jara vstoupit vítězně. Na tom se nic nemění.

Na čem ještě musíte zapracovat?

Příprava sice byla krátká, ale snad úspěšná, že jsme se sehráli. Sestava se točila, takže ani nevíme, jak nastoupíme, ale ať hrála jakákoliv jedenáctka, byl to od nás dobrý fotbal. Teď to jen přenést do ligy. Věřím, že když trenéři vyberou jedenáct kluků, bude vše fungovat a budeme sbírat body.

Do jara vstupujete z desátého místa. Troufnete si odhadnout, z jaké pozice byste mohli jít do nadstavbové části ligy?

To je těžké, protože když se člověk podívá na tabulku, dělí nás čtyři body od barážových míst a stejně tolik od těch pohárových nahoře... Samozřejmě chceme mít jaro co nejúspěšnější.