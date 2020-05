Kladrubský opět v rudém, vyzkoušel si derby ve hře FIFA

V pražském derby Sparty a Slavie ve virtuální hře FIFA 20 se představili bývalí hráči pražských „S“ či známé osobnosti z příznivců obou týmů. A mezi nimi figuroval i českobudějovický zadák Jiří Kladrubský, samozřejmě v rudém dresu Sparty. Kromě něj hráli s gamepady v ruce třeba fotbalisté Adam Hložek, Juraj Kucka, Alex Král či bývalý budějovický záložník Lukáš Provod nebo herci David Novotný, Vojtěch Kotek či Jakub Štáfek. Dohromady se hrálo osm duelů, turnaj v součtu jasně vyhráli sparťané 6:2.



„Když se naskytla možnost zahrát si za Spartu, byť jen virtuálně, tak jsem do toho šel,“ zdůrazňuje 34letý obránce. „Stálo to za to. Derby jsem si užil a bylo příjemné hrát zase ve sparťanském dresu. Teď už si za ni nastoupím leda v silvestrovském derby,“ žertuje.

Svůj duel Kladrubský prohrál. Proti slávistovi Tomáši Jablonskému sice rychle vedl 1:0, pak už ale skórovali jen hráči soupeře. Konečný výsledek 3:1 byl příznivější pro bývalou oporu sešívaných. „Po gólu na 1:0 jsem si říkal, že to půjde a náskok budu zvyšovat. Ale podcenil jsem to,“ přiznává.

Kladrubský utkání prožíval emotivně. „Ještě že jsme neměli mikrofony. Když hraju cokoli, tak do toho dávám maximum. Být doma, tak po zápase rozšlapu ovladač,“ směje se.

Zkušený obránce fotbal na herních konzolích často nehraje. „Mám dvě děti, takže na to není skoro čas. Někdy mám chvilku třeba večer, ale to už se člověku nechce. Když už playstation zapnu, tak si u toho odpočinu a jsem v takovém vlastním světě. Ale nehraju fotbal, ale spíš hokej NHL nebo střílečku Call of Duty,“ popisuje.

Pro virtuální derby si čas na alespoň krátký trénink našel. „Jel jsem večer předtím k bratranci, který má FIFU 19. Tak jsme si dali pár zápasů. Pak ještě ve studiu před začátkem jsem si zkusil poločas. Myslel jsem, že jsem neporazitelný, ale opak byl pravdou,“ komentuje.

I díky celosvětové pandemii koronaviru esport v uplynulých dvou měsících prakticky ovládl sportovní svět. I podle Jiřího Kladrubského má virtuální zábava svůj potenciál. „Lidi to baví a dnešní doba tomu nahrává. Přední světové týmy mají i vlastní profesionální hráče. Ale tím já nikdy nebudu, rád si zahraju jen pro zábavu,“ ujišťuje.

Kladrubský se stejně jako všichni fotbalisté těší na reálné zápasy na fotbalových trávnících. O osudu zbytku prvoligové sezony rozhodne ligové grémium na dnešním zasedání v Praze. Verdikt všichni napjatě očekávají.