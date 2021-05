Loučí se kapitán a srdcař. Je pravá chvíle skončit, říká Kladrubský

Po necelém roce čeká českobudějovické Dynamo další velké loučení, a to zřejmě hned dvojnásobné. Loni končil Tomáš Sivok, nedělní duel od 17 hodin se Slováckem bude poslední v profesionální kariéře pro Jiřího Kladrubského. Naposledy bude na Střeleckém ostrově chytat i Jaroslav Drobný. Klub s ním neprodloužil smlouvu, která vyprší po tomto ročníku.

Kladrubského finále je definitivní. Ale v Dynamu by měl pokračovat v jiné pozici. Přestože odchovanec a českobudějovický rodák rozlučku plánuje už delší dobu, poslední dny jsou pro něj psychicky náročné. „Je to celé trochu jiné než dřív. Na neděli se těším, ale zároveň ani moc ne. Je to složité,“ přiznává.

S podobnými myšlenkami si 35letý defenzivní univerzál pohrával už před rokem, pak se však rozhodl ještě pokračovat. Budoucnost určil na začátku roku 2021. „Už to ve mně bylo delší dobu. Potřeboval jsem to rozseknout. Potěšilo mě, že za mnou přišli Martin Vozábal i David Horejš, že se mnou počítají dál. Chvíli jsme si povídali i o tom, že bych ještě hrál, ale pak jsem si dal k sobě pro a proti a bylo jasno. Říká to asi každý, kdo končí, ale hnala mě dopředu kabina. Na každý trénink jsem se těšil. Vzdát jsem to mohl kdykoliv, ale neudělal jsem to,“ tvrdí.

Vizitka Jiří Kladrubský Narodil se 19. listopadu 1985 v Českých Budějovicích.

Fotbal hraje od pěti let, docházel do fotbalové třídy ZŠ Grünwaldova.

V Dynamu zahájil kariéru, v roce 2007 zaujal Spartu. Na Letné strávil čtyři sezony a oslavil dva tituly a vítězství v poháru.

Ve Slovanu Bratislava přidal tři ligová a dvě pohárová vítězství. Po krátkém návratu do Dynama zkusil angažmá v Řecku a Itálii. Definitivně se vrátil do Budějovic v roce 2016, jako kapitán dovedl tým k postupu do první ligy.

Při kariéře dokončil střední obchodní školu v Praze.

Žije v krajském městě, s manželkou Terezou vychovávají devítiletou dceru Nellu a brzy dvouletého syna Matea. Zároveň podniká, spoluvlastní barber shop a pískovou lakovnu.

Kladrubský odehrál v české nejvyšší soutěži 153 utkání, ve kterých vstřelil 12 branek. Bilanci má přibližně vyrovnanou v obou týmech, v nichž v první lize hrál, tedy v Českých Budějovicích a ve Spartě.

„Všichni to respektují, akorát táta o tom nechce slyšet. Já jsem s tím v hlavě vyrovnaný, ale uvnitř mě něco stále pobízí, že ještě není čas končit. Převládá rozum, že je pravá chvíle,“ vypráví.

Nedělní rozlučka v předposledním ligovém kole proti Slovácku bude emotivní nejen pro obránce. „Mám z toho strach. Už týden se to ve mně pere. Nevím, co mám od sebe očekávat, jestli mě pohltí emoce. Delší čas jsme s trenérem domluvení, že nastoupím od začátku,“ potvrzuje.

Bývalý reprezentant zakončí úspěšnou kariéru doma. Na stadionu, kde před třiceti lety začínal. „To byl můj sen. Dynamo mě dostalo do velkého fotbalu a vždy jsem tu chtěl končit. To jsem věděl už jako mladý kluk. Ničeho nelituji, užil jsem si to a jsem rád za všechno, co jsem prožil,“ ujišťuje.

Střelecký ostrov nemůže být kvůli hygienickým opatřením plný, i 700 fanoušků je však v současné době příjemných. „Jsem rád za lidi, kteří přijdou. Z hřiště budu moct poděkovat mojí rodině, která mě podporovala v dobrých i horších časech. Hlavně manželka si se mnou užila své. V úterý jsem byl i za babičkou na hřbitově. Přinesl jsem jí kytku a taky jsem jí byl říct o svém fotbalovém konci, protože mě v dětství také vodila na tréninky,“ hlesne. „Musím poděkovat i Martinu Vozábalovi, který mi od začátku sliboval, že moje nejbližší na rozlučku dostane,“ vypráví.

Kladrubského v kariéře zbrzdila často operovaná kolena. Nebýt řady zranění, mohl to dotáhnout ještě dál. „Když jsem přišel do áčka, tak mi Míra Plocek říkal, ať si to užívám, že to uteče. A měl pravdu. A já to teď taky říkám mladým. Zranění mi vzala tři čtyři roky kariéry, což není málo,“ uznává.

Zkušený fotbalista v sezoně odehrál jen šest utkání, dohromady 318 minut. V neděli naskočí počtvrté v základní sestavě. I přes minimum prostoru na hřišti nelituje, že se loni rozhodl kariéru o rok prodloužit. „Každý chce hrát. Věk sice nejde zastavit, ale trenérovi jsem opakovaně řekl, že se prostě nevzdám. Pořád pojedu naplno a budu bojovat o místo v sestavě. Už jsem to bral jinak než dřív. Když jsem nehrál ve Spartě, tak jsem skoro zdemoloval byt a ještě jsem byl uražený. Teď už jsem klidnější a snažím se být platný pro tým jakkoliv. A takhle to budu dělat ještě necelé dva týdny,“ uzavírá.

Rozlučkou pro Kladrubského začíná nová životní i sportovní etapa. „Moc rád bych v klubu pokračoval a vychovával hráče pro A tým, nebo se jinak zapojil,“ potvrzuje.