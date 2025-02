Čtyři roky čekání na gól Spartě. Jdeme bojovat, burcuje Budějovice Kladrubský

Zároveň je to však poslední soutěžní duel, ve kterém Dynamo dokázalo Spartu porazit, a také jí vstřelit gól. Od té doby osm zápasů v lize, jeden v poháru a vždy na kontě Jihočechů nula vstřelených branek.

„Kéž bychom něco jako tehdy takového zopakovali,“ usměje se při vzpomínce na přes čtyři roky starý duel Jiří Kladrubský.

Současný asistent hlavního kouče Jiřího Lercha byl tehdy na lavičce, což si v sobotu od 19 hodin zopakuje. Tehdy však byl náhradníkem, nyní bude udílet pokyny svěřencům.

Jiří Kladrubský v dresu Budějovic ještě jako hráč.

„Tam už toho moc neukřičíte. Hráčům jsme dali maximální servis, aby byli připravení. Důležité je chytit začátek a co nejdéle udržet přijatelný stav, ideálně nulu,“ plánuje Kladrubský.

Marodka i nemoci pokračují

On sám strávil v pražském celku jako hráč čtyři sezony. Přestože budou domácí proti poslednímu týmu tabulky jasnými favority, tak podcenění nečeká.

„Fanoušci ani tým to nedopustí. Ve Spartě na každé místo čekají dva tři vlčáci. Zahraješ špatně, a třeba pět zápasů tě nechají stát. V tabulce mají ztrátu na čelo, potřebují vyhrávat a neztrácet body, takže podcenění nenastane,“ tuší asistent.

Úřadující mistr a účastník Ligy mistrů má velmi kvalitní tým a pro soupeře i nepříjemný styl hry. V české lize na jaře vyhrál všechny tři zápasy. „Jsou nechutní hlavně v represinku. Mají velkou kvalitu nahoru i dolů, skvěle kopou standardky. Ale věřím našim hráčům, že budou plnit to, co jsme se do nich snažili dostat. Nebudu prohlašovat, že tam jedeme vyhrát, ale budeme bojovat a uvidíme, na co to bude stačit,“ dodává Kladrubský.

Jihočeši budou mít o to náročnější situaci, že na Letnou vyrazí s několika absencemi. Z kabiny se zatím nepovedlo dostat nemoc, která minule nedovolila hrát čtveřici Kone, Osmančík, Tischler a Janáček. Kvůli zranění chyběli Havelka, Hubínek a Trummer. Karetní trest zastavil Brabce. Kvůli vyloučení nenastoupí Skalák a Križan.

Jiří Skalák z Českých Budějovic gestikuluje v utkání proti Bohemians.

„Stále to pokračuje. Kvůli tomu je obtížnější poskládat sestavu. Dostanou šanci jiní hráči, kteří ji mohou využít. Takové zápasy jsou velká škola. Já to měl vždy hrozně rád,“ míní Kladrubský.

Dílčí výhodou pro černobílé může být, že Spartě bude chybět slovenský křídelník Lukáš Haraslín, který bude pykat za žluté karty. Naposledy hattrickem srazil Karvinou. „Je skvělý. Všichni ví, co bude dělat, ale to věděli třeba i u Robbena a stejně ho nikdo nechytil. Vycházel by na něj Peter Pekarík, který ho zná z reprezentace. Třeba by ho ubránil,“ tvrdí.

Pekarík je podle kouče velkou osobností. „Pro klub je čest, že tu Peter je. Přišel nám pomoci a vážím si toho. Mladým říkám, ať se od něj učí. Uvidíme po sezoně, jestli by pokračoval,“ dodává.