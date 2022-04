Teď to není ta nejsilnější Sparta, přemítá teplický kouč Jarošík

„Spartu sleduji, vím, jak hraje, trošku jí fandím. Ale myslím, že to určitě není teď ta nejsilnější Sparta,“ tvrdí Jarošík před dnešním zápasem na Stínadlech, který vypukne v sedm večer. „Pořád se s tím Sparta pere – s příchody, odchody. Sleduji vršek, tam je to zamotané, jsem rád, že se do něj vrátila. Nahoře to bude mít jiskru.“

Už na podzim se Jarošík postavil Spartě, na Letné musel skousnout porážku 2:4. Jenže to bylo v éře porážkové, na konci podzimu a na jaře začali do barážových vod namočení skláři už sbírat body.

„Já si říkám, že zápas se Spartou pro nás bude obrazem toho, jestli jsme se trošku zlepšili, nebo ne. Uvidíme, jak budou oba týmy zdravé. Ale oba potřebují body, bude to hodně zajímavá bitva pro fanoušky. Mohli by přijít.“

Jarošík dokonce na klubovém webu vyřkl slib: „Nevím, jestli nahlas říct, že když přijde deset tisíc lidí, Spartu porazíme! Kluci by si zasloužili zkusit si hrát před plným stadionem.

Taková návštěva by mohla vybičovat k absolutnímu výkonu. I když jsem přesvědčený, že už jen to, že hrají proti Spartě, bude obrovská motivace,“ tuší Jarošík.

A útočník Filip Žák, zimní posila z Prostějova, to potvrzuje: „Zápas se Spartou bude můj životní, jako malý jsem jí fandil. Dosud to byl ten v Plzni, ale Sparta je v Česku největší pojem, všichni se těšíme.“ Ale ne všichni na hřiště vyběhnou. Nastoupit po dohodě klubů nesmí třígólový útočník a jarní kometa Václav Sejk ani tvůrce hry Jan Fortelný, oba v Teplicích hostují ze Sparty, která je třetí a nahání Plzeň a Slavii.

„Mohlo by nám vyhovovat, že bude hrát fotbal, to nám sedí líp, než když někdo jen brání,“ tvrdí Žák. „Ale ať to nezní moc sebevědomě, můžeme se Spartou rupnout, na hřišti to může vypadat jinak… My půjdeme do zápasu s pokorou, chceme se fanouškům předvést.“

Skláři po sérii tří porážek zabrali, v Liberci vyhráli 1:0 a jsou o skóre nad barážovou zónou. „Se Slováckem i Plzní jsme předtím prohráli o gól, přitom patří ke špičce. To je také měřítko, i když se na něj málo kouká, což mě mrzí,“ řekl Jarošík.

Jak si skláři povedou s dalším top soupeřem?