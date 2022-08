Krása po týdnu hrůzy. Teplický trenér Jarošík: Počítejte s námi!

S Viktorií uhráli doma plichtu 2:2. „Po nepovedené generálce na Dukle a týdnu hrůzy, kdy jsme si přečetli, jak jsme hrozní a špatní, jsme ukázali, že s Teplicemi musí všichni počítat. Za to jsem rád.“

Zápas jako řemen bavil 6 403 diváků na Stínadlech a další u obrazovek. „Byli jsme blizoučko k velkému vítězství i kousek od porážky,“ kochal se i nervoval Jarošík v závěrečné hektice. V nastavení Teplice zahodily penaltu a pak přežily tutovku hostů. „Podobný finiš jsem zažil ve Slovinsku, když jsem trénoval Celje.“

Penaltu neproměnil v lize debutující, ale již třicetiletý Urbanec, jenže už předtím dvakrát skóroval. Blýskl se i Senegalec Gning, nový miláček tribun.

„Gning má něco extra proti klasickým českým útočníkům. Skvěle zvládal osobní souboje, je rychlostní typ, technický, na to lidi rádi chodí. Byl tu necelý týden, ale věřili jsme, že nezklame. Doufám, že takhle bude pokračovat dál. Tohle je další velký příběh spolu s tím Urbancovým,“ smekl Jarošík.

Severočeši vedli 2:0, pak čelili obrovskému tlaku mistra. „Využili jsme slabšího začátku Plzně, kdy si mysleli, že to budou mít zadarmo, že tu vyhrají lehce. Náš náskok byl zasloužený,“ mínil Jarošík. „Ale Plzeň má kvalitu, prostřídala, zrychlila, hru zjednodušila. Dělala nám velké problémy před bránou. Posílali skvělé centry na velké hráče, měli jsme i štěstí. Nakonec bod dobrý.“

Teplice žene motivace dokázat, že nebudou za otloukánky. Loni se zachránily až v baráži a také teď je pasují na sestup. „Nechci hodnotit ligu po prvním zápase. Přijdou důležitější, které musíme zvládat vítězně. Tohle je první krok na cestě. Chceme ukázat, že jsme udělali dobře s hráči, které jsme přivedli.“

V sobotu v Liberci, týden nato doma Bohemians 1905, to je další program sklářů. „Zápas s Plzní měl všechno, góly, šance, technické věci, napětí, emoce do konce. Takových utkání si fanoušci přejí co nejvíc. Je to pro ně pozvánka na příště, tímhle je můžeme nalákat.“