Nadstavbu nemusím, ale letos bude zajímavá, slibuje si Jarošík

„Je to výborné, co bychom za to dali v lednu nebo v říjnu, když jsme sem nastupovali. Ale teď nás čeká pět důležitých zápasů, až pak se bude počítat celý rok,“ je jasné Jarošíkovi, že klíčové bitvy jeho Teplice teprve čekají ve skupině o záchranu.

Díky středeční výhře 2:1 nad Českými Budějovicemi v derniéře základní části do ní ovšem skláři půjdou přece jen klidnější. „Na tabulku se teď kouká krásně, ale začíná se znovu pomalu od nuly. Prohrajete, a situace může být úplně jiná,“ uvědomuje si trenér.

Posun na 12. místo pro Teplice znamená, že z pěti zápasů skupiny o záchranu budou hrát tři doma. Začínají už v sobotu v 17 hodin s Bohemians, 7. května na Stínadla přijede Jablonec, 14. května v posledním zápase skupiny Pardubice. Výjezdy čekají skláře do Zlína (1. května) a do Karviné (10. května).

„Bohemku i Pardubice máme doma, za což jsme rádi, protože v Ďolíčku se nám nedaří, neumíme to tam,“ těší Jarošíka drobná výhoda.

Věří, že Teplicím do závěrečné fáze pomůže i středeční obrat v zápase s Dynamem. „Po prohře s Pardubicemi jsme klukům vynadali, že tam chybělo srdíčko, teď je naopak musím pochválit. Jsem rád, že kluci povstali a otočili to,“ ocenil.

Souhře pomohl i comeback stopera Tijaniho do sestavy, návrat dalších marodů Jarošík vyhlíží.

„Nechci se na to vymlouvat, ale když chybí až pět hráčů ze základu, to zacloumá s každým týmem. Kdyby se vrátili Fortelný či Mareček, bylo by to skvělé, měli bychom víc variant a mohli rozložit síly,“ kalkuluje Jarošík. „Nemám moc rád nadstavbu, ale jak o titul, tak o záchranu letos bude pro fanoušky zajímavá možná až do posledního kola.“