Úsměvy v Teplicích. Tijani bez masa? Asi by snědl dítě, žertoval Jarošík

„Změnili jsme jídelníček den před utkáním na hotelu, třeba i tohle trošku pomohlo,“ dumal kouč, který na podzim probouzel utrápené mužstvo mimo jiné motivačním filmem Tajemství.

Dobu temna se v předposledních Teplicích snaží prosvětlit různými novotami. Třeba právě večeří. „Měli jsme kubánské jídlo, které jsem jedl ve Španělsku. Asi jim chutnalo. Druhý den už jsem jim maso musel dát, Tijani ho hledal už večer. Kdyby ho nenašel ráno, asi by mě zabil, nebo by snědl nějaké dítě,“ vtipkoval Jarošík o stoperovi z Pobřeží slonoviny, na Stínadlech hostujícímu ze Slavie.

Díky trenérovi, který jako hráč posbíral tituly v Česku, Anglii, Skotsku a Rusku, je nálada v Teplicích uvolněnější. Vnesl do kabiny pohodu, tmelí partu. „Budeme dál zkoušet nové věci. Jsme mladý tým, zjistíme, co na hráče funguje a nefunguje. Ještě zvažuji, že bych jim pouštěl hudbu do sluchátek. Víte, jak díky tomu ve filmu Slunce, seno… krávy dojily víc? Třeba by pak hráči víc hráli,“ smál se trenér, jenž během podzimu vystřídal odvolaného Radima Kučeru.

Legrace po vítězném zápase však Jarošíka nezaslepila. „Nechci to zjednodušovat, být jen veselý – vím, že výkon musí být do dalšího zápasu lepší. Vždyť jen v 1. poločase naše hra snesla nějaké parametry, ve druhé jsme byli pasivnější, to se mi moc nelíbilo. Můžeme hrát líp. Na podzim, když naše výkony až tak špatné nebyly, ale prohrávali jsme, ty fórky vždy vydržely jen do pondělí úterý.“

Třeba na jaře vydrží déle, ovšem hon za záchranou bude třeskutý. Poslední Karviná senzačně vyrabovala slávistický Eden, další ohrožený Jablonec taky uspěl za tři body. „Karviná, to je velké překvapení, ale musíme se soustředit na sebe, nekoukat doleva doprava,“ velí Jarošík.

Do základní sestavy nasadil hned tři posily, Tijaniho jako dirigenta tříčlenné obrany, Boljeviče na levý kraj zálohy a Žáka do útoku. Jako střídající naskočil Prošek. Nejvíc se mluvilo o suverénním výkonu Tijaniho, který restartuje kariéru po zranění. „Když sem přišel 3. ledna, říkal jsem si, že začne tak v březnu. Ale je vidět, že je profík, šlápnul do toho a zamakal, aby se vrátil mezi hráče, s kterými můžeme počítat. Na soustředění v Turecku všechny překvapil. Věřím, že když bude zdravý a ještě se zlepší kondičně, pro Teplice bude velkou posilou.“

Teplický Tomáš Vondrášek střílí vedoucí gól v ligovém utkání proti Bohemians.

Nováčci a uzdravení muži vnesli do kádru sklářů náboj. „Příště už může naskočit i Sejk, útočník ze Sparty. Nechceme, aby tu minutově jen paběrkoval. Hrajeme i na dva útočníky, mají náročnou roli, rychle se točí. Věříme, že přinese kvalitu, mládí a dravost,“ představuje si Jarošík. „Po dlouhé době mám tým, který na tréninku vytváří na sebe konkurenci, to se mi líbí. A taky jsme se v Turecku učili vyhrávat. Důležité je, že noví hráči jsou dobří kluci do kabiny, chtějí se zlepšovat a ligu hrát.“

A taky ji zachránit.