Teplicím to skřípe, Jarošík ale slibuje: Na Spartě nebudeme parkovat autobus

„Takový já nejsem,“ odmítá bývalý sparťan defenzivní taktiku. „Na Letné autobus zaparkoval snad každý, každý tam ale stejně prohrál. Nemá to prostě cenu, musíme hrát odvážněji. Tím nechci říct, že bychom to nějak otevřeli, základní věci ohledně obranné fáze tam musí být.“

Do sestavy sklářů by se mohl vrátit uzdravený štítový záložník Robert Jukl. „Sparta bude opravdu těžký soupeř. V těchto zápasech můžeme jen překvapit, což my proti silným umíme,“ věří Jukl. „Ale lámat se to bude v dalších zápasech. Pak máme doma Brno, to musíme za každou cenu zvládnout. Nejlepší by bylo udělat nějakou šňůru. Všichni okolo sbírají bod po bodu. V boji o záchranu se bude každý počítat.“

Kvůli mizernému jaru sklouzly Teplice na barážovou příčku. Bod se Slavií je jediným ziskem v kalendářním roce 2023, jinak Jarošíkův tým musel skousnout čtyři porážky. A poslední výbuch 1:4 v Jablonci trenéra dopálil.

„Doufám, že hráči se z toho rychle vzpamatují, protože tak, jak hráli, se hrát nedá,“ apeluje Jarošík na klubovém webu. „Nebudu hodnotit fotbal, na tom terénu se hrát nedal, ale chybělo nasazení, přístup. Není to psychikou, protože zklamali hlavně starší hráči, kteří mají plno zkušeností.“

Zatímco Teplice jsou mužstvem s nejhorší aktuální formou, Sparta naopak s nejlepší. Drží sérii čtyř vítězství. Aby skláři nebyli jen za sparingpartnera, musí se pochlapit v defenzivě. Na jaře inkasují v průměru tři branky na zápas. A celkových 49 obdržených gólů je nejčernější bilance v soutěži.

„Musíme dělat základní věci, to nám teď vázne. Nebo spíš to ve hře není vůbec,“ stěžuje si Jarošík, který na Letné jako hráč slavil čtyři tituly. „Děláme individuální chyby, například klasické nabírání hráčů. Proto pak mají soupeři prostor a také v menším prostoru nám dokážou dát gól. V obranné fázi prostě musíme předvést diametrálně rozdílný výkon.“

V první vzájemné bitvě letošní sezony žlutomodří Spartu prohnali, na Stínadlech s ní díky dvěma zásahům Abdallaha Gninga remizovali 2:2. Podzimní pohodu však vystřídal jarní stres.

„Po podzimu jsme měli relativní bodový polštář, teď každý cítí tlak, když se nedaří,“ popisuje Jukl. „Nikdo z nás nechce hrát o záchranu a hlavně si nikdo z nás nepřeje, abychom znovu museli do baráže, nedej bože abychom byli poslední a sestoupili. Liga do Teplic patří, má tu velkou tradici. Potřebujeme každý bod, tomu musíme vše podřídit a na hřišti bojovat ze všech sil, aby se to dařilo.“