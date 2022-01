Tijani je nekompromisní, to potřebujeme, těší se teplický trenér Jarošík

„Já doufám, že ještě někdo přijde. Ale potřebuji pracanty, ne hvězdy, které bych musel motivovat,“ zopakoval trenér Jiří Jarošík na úterním startu zimní přípravy, co říkal už při svém nástupu během podzimu.

Kdo ještě má přijít?

Nějaké super hráče sem nedostaneme, ať už z finančních důvodů, nebo proto, že se tady bojuje o záchranu. Když jsem přicházel, deklaroval jsem, že nechci hvězdy. Ale kluky, kteří se budou chtít rvát za Teplice. Doufám, že tihle nám pomůžou a zvládnou to. Jsou dobří i do kolektivu. Spíš potřebuju ty, kteří budou makat, než hvězdy, kterým by se pracovat nechtělo a já bych je musel motivovat v tréninku. Tyhle hráče nemusím.

Jak bude vypadat příprava?

Jsem rád, že kluci nemusí mít nějaké dlouhé galeje. Pauza nebyla extra dlouhá, moc toho neztratili. Jen to oživíme a těším se, že budou spíš herní tréninky. A že jedeme na soustředění do Turecka. Tam se těšíme všichni na dobré terény a soupeře. Přihlásili jsme se také do Tipsport ligy, máme nějaké hráče na zkoušku, takže se nám to hodí. V prvních třech zápasech by měli hrát spíš ti, kteří tady budou o místo bojovat. Nebudou po náročných trénincích, takže chci vidět, jací jsou fotbalisté. Odehrají 90 minut a ať se ukáží, kluci!

Podle sportovního ředitele Štěpána Vachouška chcete ještě jednoho až dva hráče do základu.

Doufám, že ještě někdo přijde, že to není konečná fáze. Bylo potřeba zkrátit a okysličit kádr, věřím, že se tu ještě někdo objeví. Hlavně, aby hráči, co přijdou, nám pomohli.

Do kdy chcete mít jasno?

Na někoho můžeme počkat, na někoho máme políčeno. V Turecku už bych chtěl mít kádr pohromadě. A určitě pak dojde ke zúžení.

Z druholigového Prostějova, kde jste působil, jste si přivedl brankáře Muchu a útočníka Žáka. Čím vás přesvědčili?

V Česku je spousta volných hráčů, ale já chtěl kluky, které znám. Vím, jací jsou, jak jsou na tom charakterově i fotbalově. Zrovna oni budou rádi za každou minutu v Teplicích a oba budou makat. S Muchou jsem půl roku pracoval a podle mě je to už dvě sezony jeden z nejlepších gólmanů 2. ligy. Právo a šanci na krok nahoru si zasloužil. Žák má velkou motivaci hrát první ligu, což je na něm vidět. Dělá pro to všechno, je to profík. Doufám, že se mu bude dařit jako teď v Prostějově.

Co přinese stoper Tijani?

Udělal velký krok v Jihlavě, pak se o něj praly Sparta a Slavia, potom ho zbrzdilo zranění. Doufám, že je z toho venku. Dostal jsem na něj skvělé reference, potřebovali jsme hlavně takového důrazného silového stopera, nekompromisního. Snad nám pomůže a bude fit, je to osvalený hráč. Těší se na to, chce za nás hrát, to je důležité.

Na zkoušku z druholigového Ústí nad Labem jste vzal krajního univerzála Václava Proška. Čím ten vás oslovil?

Taky si tu šanci zaslouží. Líbí se mi, že může hrát na několika postech, zleva, zprava, v obraně, halfbeka i v záloze. A především je to rychlostní hráč.

Po zranění se do přípravy zapojili záložníci Kučera a Žitný. Jsou už stoprocentně fit?

Doufám, že Kuči už do toho šlápne a bude dělat všechno, že bude chtít hrát, zabojuje o své místo a bude vytvářet tlak na ostatní. U Žita věřím, že taky půjde do přípravy naplno, pak se uvidí, jak dlouho bude trvat samotný návrat. Po tak těžkém zranění kolena to nebude snadné.