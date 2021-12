Gól z brankové čáry? Velká chyba, zlobil se kouč. Jak Fleišman přelstil Vorla

Baník tak v sedmé minutě nedělního utkání 17. kola první ligy vedl 2:0 a směřoval ke konečnému vítězství 4:1.

Fleišman neměl hned jasno, že bude kopat na branku.

„Napadlo mě to, až když se dva jejich hráči postavili do zdi a brankář na ně volal, aby jeden odstoupil, kdybychom balon rozehráli. Mezi nimi byla díra a i ten první hráč stál špatně, moc na lajně.“

Takže když viděl prostor ke střele, řekl spoluhráči Davidu Buchtovi, který byl u míče s ním, že zkusí pálit. „A vyšlo to fantasticky,“ usmál se Fleišman. „Stačilo se trefit k první tyči a brankář si tam balon ještě sám srazil.“

Jak jeho kousek Buchta potažmo spoluhráči ocenili?

„Ani nevím... Když jsem dal gól, chtěl jsem běžet do brány pro balon, abych si ho dal pod dres,“ odpověděl Fleišman. „Manželka mi říkala, abych to udělal, když je těhotná. Ale Svozka (Svozil) mě k němu nepustil. Až na půlce jsem se k balonu dostal a splnil její přání. Tak třeba bude i nějaká fotka, aby mi věřila. Do porodu máme dva měsíce, takže nevím, zda ještě stihnu dát nějaký gól.“

Českobudějovický brankář Vojtěch Vorel přiznal, že ho Fleišman překvapil.

„Byl to gól pomalu z nulového úhlu, jde za mnou, nechci hledat nějaké výmluvy,“ prohlásil Vorel. „Ale takový je fotbal. Někdy se mi podaří klukům pomoci a dnes jsem z prvních dvou střel dostal dva góly. Pak už bylo těžké ztrátu dohánět.“

Jak on viděl postavení zdi?

„Nevím, ale asi byla špatně, když si míč přes ní našel cestu. Beru to však na sebe,“ povzdechl si Vorel.

„Viděl jsem to z dálky, ale dostat gól z brankové čáry je velká chyba,“ prohlásil českobudějovický trenér David Horejš. „Takový gól, navíc v sedmé minutě, bychom neměli dostat. Pramenilo to však ze špatného nastavení hráčů, z našeho špatného vstupu do utkání.“

Ostravský trenér Ondřej Smetana se pousmál. „Jirka to risknul, byl odvážný a za to byl odměněný,“ řekl kouč. „Je to zkušený kvalitní hráč a se svou výbornou kopací technikou to udělal skvěle. Načapal gólmana.“

Blízko k dalšímu parádnímu kousku měl i ostravský útočník Jiří Klíma. Ve druhé půli vystřelil z poloviny hřiště. Vorel se stačil vrátit a balon chytil.

„Měl jsem ale co dělat,“ přiznal brankář. „Snažím se hrát hodně nahoře, abych klukům pomáhal, když jdou balony za beky. Zkusil to, asi by to podtrhlo celé od nás nevydařené utkání. Naštěstí z toho nic nebylo.“