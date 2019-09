Fleišman: Vést rychle tři nula je sen každého mužstva

Ostravští už v deváté minutě vedli 3:0. A tak i dohrávka 11. kola první ligy skončila.

„Vést v deváté minutě tři nula je asi sen každého mužstva. Zápas jsme dobře rozehráli, ale na druhou stranu jsme museli být pořád obezřetní, protože jeden gól by Příbram vrátil do hry,“ upozornil Fleišman.

Ten váš centr při prvním gólu byla nacvičená akce?

Ne, vše vyplynulo z toho, že se všichni postavili na vápno. Kluci na pravé straně rozehráli přímý kop a když na ně soupeři vystoupili, zůstal jsem úplně sám. Posunuli mi to doleva a že to vyšlo takhle parádně, je asi jen dílem náhody.

Bylo složité udržet koncentraci po rychlém vedení 3:0?

Samozřejmě ano, protože to svádělo k tomu si říct, že je rozhodnuto. Ale my jsme si to nechtěli dávat do hlavy. Hosté měli nějaké nebezpečné brejky a mohli dát branku. Ale díky bohu jsme čisté konto udrželi a máme důležité tři body.

Neublížily ty tři rychlé góly zápasu?

Hře možná, nám ne (usmál se). My jsme se uklidnili a začali kombinovat už od gólmana, i když někdy s větším rizikem, než co bychom si dovolili za stavu 0:0. Ale to k tomu patří.

Jak moc vám Příbram začátek usnadnila?

Neřekl bych, že nám ho usnadnila. Nám se povedlo dát první gól. Oni rozehráli, měli nějaký brejk, ale my přidali druhou branku a pak si smolně dali vlastňáka. Nechci říct, že bylo po zápase, to nikdy není, ale měli jsme to výborně rozehrané.

Potom jste si už hlídali vedení?

Vyloženě asi ne, ale když vedete 3:0, tak se na defenzivu soustředíte více, protože víte, že když nedostanete gól, vyhrajete. O to to bylo jednodušší. Řekli jsme si v poločase, že přidáme ještě nějakou branku, jenže to se nám nepovedlo.

Opět jste hráli bez klasického defenzivního záložníka Adama Jánoše, který je zraněný. Ukazuje se, že zvládáte zápasy i bez něj?

Hrát bez Adama je nepříjemné. Je to klasická šestka, která čistí ty brejky. Ale je vidět, že můžeme hrát se dvěma ofenzivnějšími hráči. Ukázalo se, že když jeden vypadne, tak náhrada za něj je.