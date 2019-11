Pomohl nám první gól, věděl dobře ostravský obránce Fleišman

Byl to vydařený zápas po těch třech, které jste nevyhráli?

Výsledkově možná, ale Karviná bojovala, nakopávala balony dopředu a snažila se je získávat. Pomohl nám první gól, po němž jsme se trošku uklidnili. Po nástupu do druhého poločasu jsme se nechali zatlačit, ale naštěstí jsme utkání zvládli.

K výhře jste pomohl dvěma výborně zahranými přímými kopy. Po tom prvním střílel Jakub Pokorný.

Chtěl jsem dát míč do kapsy, protože soupeři stáli snad tři metry před vápnem. Poky si tam fantasticky naběhl, takže mi stačilo jen trefit ten prostor.

Při druhém jste sám střílel do levého horního rohu branky.

Gólman si do zdi postavil jen dva hráče a stál docela mimo bránu, takže jsem zkusil střílet rovnou a parádně to tam padlo.

Stoper Jakub Pokorný dal první dva góly v lize. Překvapilo vás, jak při tom prvním pohotově zakončil?

My o něm víme, že je silný v hlavičkových soubojích, má výborný jump. Máme hodně vysokých hráčů, takže ze standardek můžeme potrápit více mančaftů.

Všechny tři góly dali ostravští obránci. Čím to bylo?

Rozhodl týmový výkon. Ty góly byly ze standardek. Máme vysokou obranu a stopeři góly dávají.

Bylo na hřišti znát, že Karviná nevyhrává a nestřílí ani góly?

Tím jsme se nezabývali, to je jejich problém. My jsme se soustředili na sebe a zvládli jsme utkání velmi dobře.

Už ve 29. minutě musel střídat otřesený útočník Tomáš Smola, jehož hostující stoper Martin Kouřil zasáhl kopačkou do hlavy. Jak jste ten zákrok viděl?

Kouřil dal nohu hodně vysoko, i když je velký. Smolič si chtěl míč hlavou posunout. Má na čele asi šest stehů. Byl to zákrok na takovou světlečervenou. Kouřil dostal žlutou kartu, ale to bylo velmi málo, navíc Smolič mohl jít do brejku. Hlavně doufejme, že bude v pořádku.

Navíc kvůli zraněnému nártu odstoupil i Rudolf Reiter, že?

Hráči nám odpadají. Ruda Reiter odešel o berlích. Už tak nás na ten zápas bylo patnáct. Ale máme reprezentační pauzu, tak se snad dáme dohromady.