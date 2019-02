Ostravský záložník Fleišman: Motivaci mám vždy stejnou, vítězství

Jiří Fleišman je sice rodák a odchovanec Mostu, ale v Liberci naskočil do nejvyšší soutěže. „A stále tam bydlím a mám tam spoustu kamarádů. Takže se samozřejmě na utkání těším,“ řekl. Těší se také na první domácí zápas po zimní přestávce. „Doufejme, že fanoušky nezklameme a budeme po zápase oslavovat tři body.“

Odmítl však, že by proti Liberci měl zvýšenou motivaci. „Já mám motivaci na každý zápas stejnou. Vítězství!“ smál se.

Co od sobotního duelu očekává? „Výhru, protože na Dukle (1:1) jsme dva body ztratili.“

Podzim Liberci nevyšel podle představ. Jaký bude na jaře?

Už jsou spolu delší dobu. Teď se projeví rukopis trenéra (Zsolt Hornyák), který chce hrát kombinační, hodně běhavý a agresivní fotbal. To ukázali v tom prvním utkání s Příbramí, i když jsem četl, že dva góly neměly platit, takže skóre 4:0 zkresluje. Nicméně to neznamená, že by nebyli nebezpeční. Jejich hru máme rozebranou, takže doufám, že jsme se z toho poučili a že je k ničemu vážnějšímu nepustíme.

Liberečtí získali do útoku Libora Kozáka. Bude to na jejich hře hodně znát?

To netuším, to ukáže až samotný zápas. Pro nás to může mít aspoň malou výhodu v tom, že tam přišel jako velká osobnost a spousta těch akcí může být vedená přes něj. A když ho pokryjeme, tak by to mohlo mít úspěch. Ale asi se jim vrátí do sestavy Roman Potočný (stál kvůli žlutým kartám – pozn. red.), který je výborný, má dobrou střelu. Celkově mají dobře poskládaný mančaft, ale troufnu si říct, že celkově nejsou lepší než my.

Na levé straně mají i rychlého Jakuba Peška, který se minule proti Příbrami blýskl únikem a gólem. Jak na něj?

Pešek z poloviny vlastní půlky mazal sám na dva hráče. Je extrémně rychlý. My jsme si to ukazovali. Takové hráče musíte dostoupit. Jakmile si balon předkopne, je potřeba se mu postavit do cesty. Nenechat ho rozběhnout.

Co vůbec říkáte nynějšímu libereckému způsobu hry?

Mají ho takový zajímavý. Jejich hřiště je hodně velké, uprostřed mají Breiteho, který toho spoustu naběhá. Po ztrátě balonu okamžitě dělají nějaký repres, což pro nás bude důležité – když získáme balon, musíme jít rychle dopředu, dokud jsou roztaženi, a zkusit udeřit.

Liberec na vás ztrácí sedm bodů. Bojuje o šestku. Může být z tohoto pohledu to utkání zlomové?

Na to my nekoukáme. My se soustředíme na sebe. Nechceme si tady tím vůbec zatěžovat hlavu. Někteří hráči si důležitost zápasu zřejmě uvědomují, ale je to jen o nás. A když je porazíme, tak je od šestky odstřihneme.

Jenže Baník má s Libercem hodně špatnou bilanci. Osmkrát za sebou ho už neporazil. Řeší fotbalista takové statistiky?

Spíše ty statistiky vylezou někde v médiích a v dnešní době člověk projíždí internet, takže se to dočte. Ale nevěřím tomu, že by si tady někdo tu nepříznivou bilanci dával do hlavy a byl z toho nějak nervózní. To určitě ne.

I vy ještě coby hráč Liberce jste k té bilanci přispěl několika proměněnými penaltami. Vzpomínáte si na to?

Ano, pamatuji si to. Kopal jsem penaltu ještě na Bazalech, dával jsem gól snad Jirkovi Pavlenkovi. Další penaltu jsem měl i u nás v Liberci. Za ten jsem Baníku dal asi tři čtyři góly (tři), ale teď jsem na opačné straně a budu chtít vstřelit Liberci aspoň jeden gól.

Na případnou penaltu byste šel, přestože naposledy proti Plzni jste ji neproměnil?

Nedal jsem ji, ale troufl bych si znovu.