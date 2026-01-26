Chance Liga 2025/2026

Ještě eliminovat laciné ztráty, velí kapitán Fleišman. Proč si s koučem vyká i tyká?

Jiří Seidl
  16:56
Na podzim patřil jako obvykle k oporám mužstva. Obránce Jiří Fleišman byl s 1333 odehranými minutami v 17 zápasech šestým nejvytíženějším fotbalistou MFK Karviná. A i ve 40 letech, kdy je po dvaačtyřicetiletém Milanu Petrželovi ze Slovácka druhým nejstarším hráčem první ligy, se dál rve o místo v sestavě.
Nový karvinský trenér Marek Jarolím dává v přerušené hře pokyny kapitánovi...

Nový karvinský trenér Marek Jarolím dává v přerušené hře pokyny kapitánovi Jiřímu Fleišmanovi. | foto: Jiří Seidl, MF DNES

Útočník Baníku Ladislav Almási skáče nad karvinského Jiřího Fleišmana.
Dennis Owusu z Baníku Ostrava v souboji s karvinským Jiřím Fleišmanem.
Kapitán fotbalistů MFK Karviná Jiří Fleišman sleduje míč spolu s...
Jiří Fleišman si zpracovává míč.
13 fotografií

„Na jaro jsme připraveni dobře, i když nějaké vykřičníky v naší hře jsou. Nemůžeme hrát laxně, jak se nám to někdy stává,“ řekl karvinský kapitán Fleišman po posledním přípravném duelu, v němž porazili Opavu 3:1.

Karvinští vstoupí do jarní části ligy v neděli od 15.30 doma s Plzní.

Mluvil jste o vykřičnících ve vaší hře. Můžete být konkrétnější?
Jde o laciné ztráty balonu v přechodu do útoku, kdy jsme hodně roztažení, takže pak může soupeř chodit do brejků. Nechci říct, že Opavští toho nevyužili, ale budou nás určitě čekat silnější soupeři, kteří by naše ztráty mohli využít. To je ten největší vykřičník, na který se budeme muset zaměřit.

Jak vidíte souhru obrany, z níž odešel stoper Dávid Krčík. Naopak na poslední chvíli se vrátil Sahmkou Camara a nováčkem je Filip Prebsl?
Cama tu na podzim byl s námi, to není nový hráč, ten ví, co a jak chceme hrát. A Prebslík je natolik inteligentní, že za ten týden, co je s námi, pochopil, jak chceme hrát. V tom problém nebude.

Ze Slavie do Karviné. Slezané pro jaro získali dva mladé defenzivní hráče

Když si slávisté Camaru na zimní přípravu stáhli z hostování, nebáli jste se, že budete muset jít do jara s novou stoperskou dvojicí?
S tím trenér musel trošku počítat, ale podle mě byli zástupci klubů domluveni, že by se mohl vrátit. Věděli jsme, že odejde Dávid Krčík, takže jednoho středního obránce šéfové najít museli. V případě Camyho jsme doufali, že se vrátí a sezonu s námi dohraje. A i proti Opavě ukázal, jak je pro nás důležitý.

Na vaší levé straně obrany může hrát jedna z nových posil – Slovinec Nino Milič. Nebojíte se o místo v sestavě?
Na to, jak je mladý (21 let), ukázal, že má kvalitu. Určitě je pro Karvinou perspektivním hráčem. Jsem rád, že tu je, konkurence jsem se nikdy nebál a bát nebudu. Vždycky budu trénovat na sto procent, pak záleží na trenérovi, pro koho se rozhodne. Pokud pro Nina, nebudu naštvaný, nebudu uražený, pojedu si furt svoje a budu se snažit přesvědčit trenéra, že mám hrát. To samé bude určitě dělat Nino.

Jak náročné budou úvodní čtyři zápasy jara s Plzní, Teplicemi, Slavií a Jabloncem?
Náročné budou určitě, ale na druhou stranu nám ukážou, jestli můžeme zůstat nahoře, nebo nám otevřou oči a budeme vědět, že musíme ještě přidat. Bude to dobrá prověrka a za celý mančaft mohu říct, že se na ten začátek už těšíme. Hned na úvod si to rozdáme s Plzní, která bude mít za sebou dva důležité zápasy v Evropské lize.

Kapitán fotbalistů MFK Karviná Jiří Fleišman sleduje míč spolu s mladoboleslavským Lukášem Maškem.

S Plzní přijedou trenér Martin Hyský, Krčík a také Amar Memič, jenž s vámi hrál dvě a půl sezony. Bude to pro vás speciální utkání?
Bude to hezký zápas, přijede účastník evropských pohárů. To, že tam je náš bývalý trenér a dva hráči, tak o to bude utkání pestřejší. Osobně to už nijak neprožívám, beru to jako každý jiný zápas, ale uděláme všechno, aby Plzeň odjela bez bodu.

Spousta odborníků i fanoušků chválí vaše mužstvo, že hrajete atraktivní fotbal. Jak se vám to poslouchá?
Dobře. Taková hra baví i nás. Hrajeme ale hodně otevřeně. Když jeden z nás vypadne, může to být problém. Na takovou hru musí být nastavených všech jedenáct kluků na hřišti. Fotbal jako my začíná hrát už více mančaftů. I druholigové Opava se teď prezentovala úplně stejně, takže takový fotbal baví lidí a postupem času ho bude předvádět více a více mužstev.

Nemusíte z pozice kapitána krotit spoluhráče, aby nepodlehli euforii, jak jste dobří?
Jak se říká – s jídlem roste chuť, takže občas je musím krotit. Když si po čtyřech dobrých zápasech myslíte, že se soupeř porazí sám, můžete dostat přes hubu jako my v Liberci (0:6). Náročný styl hry vás může i vytrestat.

Karviná ulovila druhého Slovince. Podepsala mládežnického reprezentanta

Když na podzim mužstvo po Hyském převzal Marek Jarolím, říkal, že jste jeho pravá ruka směrem do šatny. Je to tak?
Více se spolu bavíme a snažíme se najít takovou rovnováhu, kdy řeším něco s týmem a pak s Markem, vždy hledáme nějaký kompromis, ale úplně bych neřekl, že jsem jeho pravá ruka. A ani jí být nechci, pořád se chci normálně řadit mezi hráče. S Markem jsem ještě hrál (v Liberci), ale žádné výhody v tom nevidím, žádné tykání, nic. Pro mě je to trenér, respektuji jeho pozici, ale je pravda, že se mnou některé věci probírá více.

Opravdu si vykáte?
Na rovinu, když jsme sami, tykáme si. Ale řekl jsem mu, že mu tykat nechci, když budeme v kabině a před týmem. To by nedělalo dobrotu.

Jste v první lize druhý nejstarší fotbalista. Je pro vás zimní příprava každým rokem těžší?
Zdraví drží, ale letošní příprava nebyla tak těžká, protože byla krátká. Podle mě se všem týmům vyhnulo neoblíbené běhání, na to nebyl čas. Běhali jsme ale v rámci individuálních plánů. Jakmile jsme se sešli, hned jsme byli na hřišti, což je pro mě plus, protože tam to člověk zvládá lépe, než kdyby běhal v lese.

Přemýšlíte už o tom, jak dlouho ještě vydržíte hrát na nejvyšší úrovni?
(Smál se) Chci pokračovat i příští sezonu, ale samozřejmě bude záležet na vedení, jak se k tomu postaví, jestli mi nabídnou další smlouvu. Na hřišti budu dělat všechno, aby tomu tak bylo.

Vstoupit do diskuse

20. kolo

Kompletní los

19. kolo

Kompletní los
Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 19 13 6 0 41:16 45
2. AC Sparta PrahaSparta 19 11 5 3 35:23 38
3. FK JablonecJablonec 19 10 5 4 27:20 35
4. FC Viktoria PlzeňPlzeň 19 9 5 5 35:26 32
5. MFK KarvináKarviná 19 10 2 7 34:30 32
6. FC Slovan LiberecLiberec 19 8 7 4 33:19 31
7. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 19 7 6 6 30:26 27
8. SK Sigma OlomoucOlomouc 19 7 6 6 18:17 27
9. FC ZlínZlín 19 7 5 7 26:24 26
10. FK TepliceTeplice 19 5 6 8 20:25 21
11. FK PardubicePardubice 19 5 6 8 25:34 21
12. Bohemians Praha 1905Bohemians 19 5 4 10 14:24 19
13. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 19 4 5 10 27:41 17
14. FK Dukla PrahaDukla 19 2 8 9 14:27 14
15. FC Baník OstravaOstrava 19 3 5 11 12:25 14
16. 1. FC SlováckoSlovácko 19 3 5 11 11:25 14
Zobrazit více
Sbalit

Nejčtenější

Slavia - Barcelona 2:4, domácí vedli, ale po pauze už dotěrní být nedokázali

Slávistický brankář Jindřich Staněk inkasuje gól v utkání s Barcelonou.

Slávističtí fotbalisté vedli, slavné Barceloně dali dokonce i druhý gól, ale stejně z výborného zápasu nemají nic. Ve svém sedmém vystoupení v základní části Ligy mistrů podlehli 2:4, když hosté duel...

Plzeň - Porto 1:1, domácí mířili k výhře i v deseti, inkasovali v závěru, i tak postoupili

Hlouček plzeňských fotbalistů slaví branku Lukáše Červa (6).

Plzeňští fotbalisté se celý druhý poločas statečně bránili v deseti, mířili k cennému vítězství nad slavným Portem, ale po jedné z posledních akcí soupeře inkasovali. I remíza 1:1 pro ně v základní...

Gedeon o podvodu syna s lístky na Barcelonu: Jsem otřesený. Ať nese následky!

Bývalý výborný ligový fotbalista Patrik Gedeon.

Zdrcený. Naštvaný. Otřesený. Bývalý fotbalový reprezentant Patrik Gedeon platil za slušňáka a dříče, teď ho jeho syn Filip, potížista se stopkou ve fotbale kvůli užívání kokainu, zatáhl do maléru....

Klenot Barcelony s českým pasem. Zláká ho nároďák? Na původ je hrdý, říká otec

Premium
Orian Goren v dresu mládežníků Barcelony v Youth League.

Stačí jeho jméno vyťukat do internetového vyhledávače a do očí vás okamžitě trknou titulky plné vzletných slov i zavazujících příměrů. Další perla ze slavné fotbalové líhně. Chlapec s aurou velkého...

Další malér hříšníka Gedeona. Prodával falešné vstupenky na Barcelonu

Fotbalista Filip Gedeon, potrestaný za užití kokainu zákazem startu do roku.

Od října 2024 mu běží tříletý zákaz na jakékoli organizované sportování poté, co mu v těle našli kokain. Teď má třiadvacetiletý Filip Gedeon, někdejší fotbalista Sparty, další malér. Zkoušel prodávat...

Ještě eliminovat laciné ztráty, velí kapitán Fleišman. Proč si s koučem vyká i tyká?

Nový karvinský trenér Marek Jarolím dává v přerušené hře pokyny kapitánovi...

Na podzim patřil jako obvykle k oporám mužstva. Obránce Jiří Fleišman byl s 1333 odehranými minutami v 17 zápasech šestým nejvytíženějším fotbalistou MFK Karviná. A i ve 40 letech, kdy je po...

26. ledna 2026  16:56

Proč se bojí titulu? Arsenal má náskok, ale nevěří si. Expert: Poslední výsledky straší

Rozhození fotbalisté Arsenalu. Poprvé v sezoně prohráli domácí zápas.

V pohárech s lehkostí a na plný plyn, v Premier League se skřípěním zubů a zataženou ruční brzdou. Už několik týdnů sžírá fotbalový Arsenal nervozita z vidiny mistrovského titulu. Po nedělní porážce...

26. ledna 2026  15:40

Slavia pouští čerstvou posilu do Ostravy. Kante by měl zastoupit Sinjavského

Hamidou Kante přichází do Slavie z Artisu Brno

Fotbalová Slavia pouští jednu ze zimních posil. Senegalský obránce Hamidou Kante se zapojil do přípravy s Ostravou. Jedenadvacetiletý levý bek by měl být dočasnou náhradou za jinou posilu z Prahy,...

26. ledna 2026  13:10

Můžu nabídnout ještě víc, říká Čvančara. V Celtiku se uvedl parádní akcí a asistencí

Český útočník Tomáš Čvančara při své premiéře v dresu Celtiku Glasgow přihrál...

Ještě na vlastní polovině vybojoval míč, přihrál spoluhráči, který mu ho vrátil do běhu. Padesátimetrový sprint k bráně soupeře zakončil přihrávkou, po které Yang skóroval. Povedenou asistencí český...

26. ledna 2026  12:15

Trubač o návratu do Hradce: Změnu jsem potřeboval. A čekám větší ambice

Daniel Trubač je zpátky ve fotbalovém Hradci Králové. (14. ledna 2026)

Pro Daniela Trubače, rodáka z Opočna, jde o fotbalový návrat domů. Po událostech, které ho nedávno mohly zavát úplně jinam. Hlavně na začátku loňského podzimu totiž jeho jméno už téměř viselo na...

26. ledna 2026  10:13

United otočili šlágr s Arsenalem. Aston Villa zdolala Newcastle, slaví i Chelsea

Útočník Matheus Cunha z Manchesteru United se raduje z vítězného gólu v utkání...

Fotbalisté Manchesteru United zvítězili ve šlágru 23. kola anglické ligy na půdě vedoucího Arsenalu 3:2, náskok londýnského celku v čele tabulky se tak snížil na čtyři body. Aston Villa triumfovala...

25. ledna 2026  14:42,  aktualizováno  19:59

Liverpool přišel v závěru o bod, Wolves padli na City. West Hamu vyšla první půle

Amine Adli z Bournemouthu slaví vítězný gól na 3:2 v 95. minutě utkání proti...

Fotbalisté Liverpoolu nezvládli závěr zápasu 23. kola Premier League, když na hřišti Bournemouthu padli 2:3 gólem v nastaveném čase. West Ham s Tomášem Součkem triumfoval nad Sunderlandem 3:1, další...

24. ledna 2026  13:42,  aktualizováno  20:57

Gedeon o podvodu syna s lístky na Barcelonu: Jsem otřesený. Ať nese následky!

Bývalý výborný ligový fotbalista Patrik Gedeon.

Zdrcený. Naštvaný. Otřesený. Bývalý fotbalový reprezentant Patrik Gedeon platil za slušňáka a dříče, teď ho jeho syn Filip, potížista se stopkou ve fotbale kvůli užívání kokainu, zatáhl do maléru....

24. ledna 2026  14:17

Velký návrat před baráží o MS? Nedvěd chce Daridu zpět v reprezentaci

Generální manažer českých fotbalových reprezentací Pavel Nedvěd na mimořádné...

Generální manažer fotbalové reprezentace Pavel Nedvěd chce před březnovou baráží o postup na mistrovství světa přesvědčit k návratu do národního týmu bývalého kapitána Vladimíra Daridu.

24. ledna 2026  11:16

Fotbalové přestupy ONLINE: Bačkovský a Hanousek do Dukly, Karafiát v Boleslavi

Sledujeme online
Liberecký brankář Hugo Jan Bačkovský sbírá míč před Abdallahem Gningem z Teplic.

Podzimní části fotbalových sezon jsou ve většině zemí minulostí, některé však pokračují bez přestávky. Jak se trh s hráči změní přes zimu? To všechno sledujeme online.

22. ledna 2026  14:09,  aktualizováno  23. 1. 21:08

Maminky rozhodly! Tohle jsou nejlepší porodnice v Česku pro rok 2025
Maminky rozhodly! Tohle jsou nejlepší porodnice v Česku pro rok 2025

Každá z nás chce rodit tam, kde se cítí bezpečně a kde se o ni i miminko postarají s respektem. Proto už tradičně pořádáme hlasování o tu nejlepší...

Případ Alisha. Hop, nebo flop? Hvězda Instagramu přestoupila do Leicesteru

Alisha Lehmannová přestoupila do Leicesteru.

Na krku má tetování BE BRAVE čili Buď odvážná. A odvážně se zachoval i anglický Leicester, který ji přivedl. Alisha Lehmannová byla totiž v posledních letech lepší influencerkou než fotbalistkou. Ale...

23. ledna 2026

Půl roku hraju v bolestech. Birmančevič odhalil, proč odjel ze soustředění Sparty

HRDÝ SPARŤAN. Útočník Veljko Birmančevič s fanoušky oslavuje proměněnou...

Nic příjemného. Přitom dlouho nikdo nevěděl, co skutečně Veljko Birmančevič, křídelník fotbalové Sparty, poslední měsíce prožívá. „Půl roku jsem hrál s chronickými bolestmi. Teď musel přijít další...

23. ledna 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.