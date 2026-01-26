„Na jaro jsme připraveni dobře, i když nějaké vykřičníky v naší hře jsou. Nemůžeme hrát laxně, jak se nám to někdy stává,“ řekl karvinský kapitán Fleišman po posledním přípravném duelu, v němž porazili Opavu 3:1.
Karvinští vstoupí do jarní části ligy v neděli od 15.30 doma s Plzní.
Mluvil jste o vykřičnících ve vaší hře. Můžete být konkrétnější?
Jde o laciné ztráty balonu v přechodu do útoku, kdy jsme hodně roztažení, takže pak může soupeř chodit do brejků. Nechci říct, že Opavští toho nevyužili, ale budou nás určitě čekat silnější soupeři, kteří by naše ztráty mohli využít. To je ten největší vykřičník, na který se budeme muset zaměřit.
Jak vidíte souhru obrany, z níž odešel stoper Dávid Krčík. Naopak na poslední chvíli se vrátil Sahmkou Camara a nováčkem je Filip Prebsl?
Cama tu na podzim byl s námi, to není nový hráč, ten ví, co a jak chceme hrát. A Prebslík je natolik inteligentní, že za ten týden, co je s námi, pochopil, jak chceme hrát. V tom problém nebude.
Když si slávisté Camaru na zimní přípravu stáhli z hostování, nebáli jste se, že budete muset jít do jara s novou stoperskou dvojicí?
S tím trenér musel trošku počítat, ale podle mě byli zástupci klubů domluveni, že by se mohl vrátit. Věděli jsme, že odejde Dávid Krčík, takže jednoho středního obránce šéfové najít museli. V případě Camyho jsme doufali, že se vrátí a sezonu s námi dohraje. A i proti Opavě ukázal, jak je pro nás důležitý.
Na vaší levé straně obrany může hrát jedna z nových posil – Slovinec Nino Milič. Nebojíte se o místo v sestavě?
Na to, jak je mladý (21 let), ukázal, že má kvalitu. Určitě je pro Karvinou perspektivním hráčem. Jsem rád, že tu je, konkurence jsem se nikdy nebál a bát nebudu. Vždycky budu trénovat na sto procent, pak záleží na trenérovi, pro koho se rozhodne. Pokud pro Nina, nebudu naštvaný, nebudu uražený, pojedu si furt svoje a budu se snažit přesvědčit trenéra, že mám hrát. To samé bude určitě dělat Nino.
Jak náročné budou úvodní čtyři zápasy jara s Plzní, Teplicemi, Slavií a Jabloncem?
Náročné budou určitě, ale na druhou stranu nám ukážou, jestli můžeme zůstat nahoře, nebo nám otevřou oči a budeme vědět, že musíme ještě přidat. Bude to dobrá prověrka a za celý mančaft mohu říct, že se na ten začátek už těšíme. Hned na úvod si to rozdáme s Plzní, která bude mít za sebou dva důležité zápasy v Evropské lize.
S Plzní přijedou trenér Martin Hyský, Krčík a také Amar Memič, jenž s vámi hrál dvě a půl sezony. Bude to pro vás speciální utkání?
Bude to hezký zápas, přijede účastník evropských pohárů. To, že tam je náš bývalý trenér a dva hráči, tak o to bude utkání pestřejší. Osobně to už nijak neprožívám, beru to jako každý jiný zápas, ale uděláme všechno, aby Plzeň odjela bez bodu.
Spousta odborníků i fanoušků chválí vaše mužstvo, že hrajete atraktivní fotbal. Jak se vám to poslouchá?
Dobře. Taková hra baví i nás. Hrajeme ale hodně otevřeně. Když jeden z nás vypadne, může to být problém. Na takovou hru musí být nastavených všech jedenáct kluků na hřišti. Fotbal jako my začíná hrát už více mančaftů. I druholigové Opava se teď prezentovala úplně stejně, takže takový fotbal baví lidí a postupem času ho bude předvádět více a více mužstev.
Nemusíte z pozice kapitána krotit spoluhráče, aby nepodlehli euforii, jak jste dobří?
Jak se říká – s jídlem roste chuť, takže občas je musím krotit. Když si po čtyřech dobrých zápasech myslíte, že se soupeř porazí sám, můžete dostat přes hubu jako my v Liberci (0:6). Náročný styl hry vás může i vytrestat.
Když na podzim mužstvo po Hyském převzal Marek Jarolím, říkal, že jste jeho pravá ruka směrem do šatny. Je to tak?
Více se spolu bavíme a snažíme se najít takovou rovnováhu, kdy řeším něco s týmem a pak s Markem, vždy hledáme nějaký kompromis, ale úplně bych neřekl, že jsem jeho pravá ruka. A ani jí být nechci, pořád se chci normálně řadit mezi hráče. S Markem jsem ještě hrál (v Liberci), ale žádné výhody v tom nevidím, žádné tykání, nic. Pro mě je to trenér, respektuji jeho pozici, ale je pravda, že se mnou některé věci probírá více.
Opravdu si vykáte?
Na rovinu, když jsme sami, tykáme si. Ale řekl jsem mu, že mu tykat nechci, když budeme v kabině a před týmem. To by nedělalo dobrotu.
Jste v první lize druhý nejstarší fotbalista. Je pro vás zimní příprava každým rokem těžší?
Zdraví drží, ale letošní příprava nebyla tak těžká, protože byla krátká. Podle mě se všem týmům vyhnulo neoblíbené běhání, na to nebyl čas. Běhali jsme ale v rámci individuálních plánů. Jakmile jsme se sešli, hned jsme byli na hřišti, což je pro mě plus, protože tam to člověk zvládá lépe, než kdyby běhal v lese.
Přemýšlíte už o tom, jak dlouho ještě vydržíte hrát na nejvyšší úrovni?
(Smál se) Chci pokračovat i příští sezonu, ale samozřejmě bude záležet na vedení, jak se k tomu postaví, jestli mi nabídnou další smlouvu. Na hřišti budu dělat všechno, aby tomu tak bylo.