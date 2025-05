„To mi neděláte moc radost...“ řekl Fleišman, když mu to novináři připomněli. „Ale asi to tak bude.“

Dodal, že se stále cítí dobře, není zraněný a zvládá všechny tréninkové dávky. „S naší mladou kabinou držím krok. Fotbal mě pořád baví a že budu v lize nejstarší... Asi to budu v kabině od mladých poslouchat, ale nemám s tím problém. Dál si pojedu to své a budu se připravovat, jak nejlépe budu moci.“

Jindřišek a Matějovský jsou i celkově nejstarší fotbalisté, kteří kdy nejvyšší domácí soutěž hráli. Za nimi je dalších deset, kteří nastoupili ve vyšším věku než Fleišman. Pokud ale odehraje celou příští sezonu, nejméně šest z nich by mohl předstihnout.

A vylepšit by si měl i bilanci odehraných prvoligových duelů, jichž má na kontě 414. Jindřišek jich zvládl 448 zápasů a Matějovský zatím 440. Rekordmanem je Milan Petržela s 519 starty. Mezi ním a Fleišmanem je dalších čtrnáct hráčů.

Tak daleko se Fleišman nedívá. Hlavně si přeje, aby nynější karvinský kádr zůstal co nejvíce pospolu. „Začali jsme na něčem pracovat, za ten rok jsme si na sebe zvykli. Vedení a trenér se určitě budou snažit mančaft ještě adekvátně doplnit,“ uvedl kapitán, který je přesvědčený, že Karvinští v této sezoně ukázali svou sílu.

Nejúspěšnější sezona

V tomto týdnu fotbalisté Karviné dál trénují, byť jim sobotním zápasem o umístění v prostřední nadstavbové skupině s Hradcem Králové 0:4 skončila sezona.

„Trenér určitě bude chtít s každým mluvit, takže uvidíme, jak se složení mužstva pro příští sezonu vykrystalizuje,“ řekl Fleišman. „Budeme se těšit na další sezonu a doufám, i když tím minulým utkáním jsme udělali černou kaňku za vydařeným rokem, že lidi na nás v příštím ročníku ligy budou chodit, aby sezona byla nejméně tak úspěšná jako ta nynější.“

Ta byla v historii klubu za osm sezon mezi elitou nejvydařenější. Karvinští sice celkově stejně jako v roce 2017 skončili desátí, ale po základní části byli osmí. Navíc získali dosud nejvíce bodů – 41.

Kapitán fotbalistů MFK Karviná Jiří Fleišman sleduje míč spolu s mladoboleslavským Lukášem Maškem.

„Příští sezonu budeme chtít skončit o trochu výše, ne desátí, ale hrát aspoň finále prostřední skupiny,“ nastínil Fleišman.

Karvinští se však musejí vyvarovat výpadků 0:5 v Plzni a Jablonci, 1:5 na hřišti Slavie, 1:4 na stadionu Sparty a 0:4 doma se Slavií a Hradcem Králové.

„Nějaké zbytečné příděly jsme dostali, ale nebylo to tak, že by nás soupeř vyloženě válcoval, jen jsme dopláceli na hloupé chyby,“ uvedl Fleišman. „Ano, ty zápasy jsme nezvládli, ale je to pro nás poučení do další sezony. Nesmíme individuálně chybovat a zbytečné složitě rozehrávat. Jde o detaily, na nichž musíme pracovat a pilovat je.“

A zlepšit potřebují i efektivitu, protože šancí, které karvinští fotbalisté zahazovali, bylo opravdu hodně. „Měli jsme i zápasy, kdy jsme byli efektivní,“ namítl Fleišman. „Ale víme, že pokud máme čtyři stoprocentní šance, potřebujeme dvě proměnit. Tím soupeře srazíme do kolen. Naopak, když ze dvou tutovek nevyužijeme ani jednu, srazí nás to a pak se těžko hraje.“