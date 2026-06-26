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Chance Liga 2025/2026

Co bude, to bude. S možným vyloučením z pohárů jsem se už smířil, říká Fleišman

Jiří Seidl
  12:30
Sparťanský křídelník Joao Grimaldo a Jiří Fleišman z Karviné

Sparťanský křídelník Joao Grimaldo a Jiří Fleišman z Karviné | foto: ČTK

Obránce Jiří Fleišman z Karviné se snaží zastavit Lukáše Penxu z Dukly.
Vlevo Matěj Radosta, vpravo Jiří Fleišman.
Dennis Owusu z Baníku Ostrava v souboji s karvinským Jiřím Fleišmanem.
Kapitán fotbalistů MFK Karviná Jiří Fleišman sleduje míč spolu s...
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Dovolenou trávil kapitán fotbalistů MFK Karviná Jiří Fleišman u moře. Ale nezahálel, byť i jej trápí další osud klubu, jemuž kvůli podezření z korupce stále hrozí vyloučení z první ligy. Proti tomu se šéfové odvolali a nyní čekají na další verdikt. „Na dovolené jsem s manželkou chodil na kruhové tréninky, také jsme běhali. Šlo o to, abych nevypadl z tempa,“ řekl Fleišman.

„V mém věku vynechat třeba čtrnáct dnů, tak by mě běhání na trénincích asi zabilo,“ usmál se jednačtyřicetiletý obránce, který je po o rok starším Milanu Petrželovi ze Slovácka druhý nejstarší hráč první ligy.

Karviné stále hrozí trest kvůli korupci. Co říkáte nynější situaci?
Snažíme se ji nijak nevnímat. Většina z nás má platnou smlouvu, takže jsme se normálně vrátili do klubu a všichni doufáme, že v první lize zůstaneme. Budeme se prát a chceme se na to připravit.

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Máte už novou smlouvu?
Dobíhá mi stará, skončí mi třicátého června, ale s vedením finalizujeme novou. Určitě si ještě sedneme, ale pevně doufám, že detaily doladíme a do konce týdne ji podepíšu.

Bude znění smlouvy záležet i na tom, zda bude Karviná hrát první, nebo druhou ligu?
To jsou věci, které zůstanou tady na stadionu. Bavme se o tom, že mám připravenou smlouvu na další rok.

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Největší opory mužstva odešly. Jak těžké bude navázat na hru z minulé sezony, kterou spousta odborníků chválila?
To ukážou až samotné zápasy. Sice nám ze základní sestavy odešlo asi šest hráčů, ale na druhou stranu kádr byl dost široký. Teď přichází čas pro ty, kteří na šanci čekali. Musejí ukázat, že dokážou ty, což už tady nejsou, zastoupit. Pevně věřím, že připraveni budeme dobře a že nás ještě někdo posílí, aby zase byla velká konkurence.

Novým trenérem vašeho mužstva je Roman West, který nahradil Marka Jarolíma, jenž odešel do druholigové polské Arky Gdyně. Je to velký zásah do fungování týmu?
Nový trenér je tady od začátku přípravy, všechny kluky poznává. Všichni jsme na stejné startovní čáře, takže záleží na každém, jak se chytne. Pak bude záležet na tom, jaké přijdou posily, jaká bude konkurence na jednotlivých postech. Bude záležet fakt na každém z nás. Ale pevně věříme, že první ligu odstartujeme a celou ji dohrajeme. Náš cíl bude stejný jako loni – uhrát minimálně střední skupinu.

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Pokud byste v první lize zůstali, hrozí vám odečet bodů. Bylo by těžké nastavit hlavy, abyste nevnímali, že jste předem odsouzeni k sestupu?
Samozřejmě možný odečet každý vnímá, ale my se o tom v šatně vůbec nebavíme. Co bude, to bude. My se soustředíme na každý trénink, abychom byli co nejlépe připravení, a budeme se normálně chystat na první ligové utkání s Mladou Boleslaví (čtvrtý víkend v červenci doma – pozn. red.). Jak vše dopadne, my neovlivníme. Snažíme se to z hlav vytěsnit.

Platí to i o evropských pohárech, do nichž jste se probojovali vítězstvím v domácím poháru, ale stále není jasné, zda vás do nich šéfové Mezinárodní evropské fotbalové asociace UEFA pustí?
Teď jsme se o tom nebavili, na to jsem vůbec nemyslel. Chápu, že se na to každý ptá, ale odpovídám to samé – sami nevíme, co bude. Osobně si myslím, že nás z evropských pohárů vyloučí, ale s tím jsem se smířil. Beru to však tak, že se připravujeme, jako bychom hráli všechny soutěže.

Obránce Jiří Fleišman z Karviné se snaží zastavit Lukáše Penxu z Dukly.
Sparťanský křídelník Joao Grimaldo a Jiří Fleišman z Karviné
Vlevo Matěj Radosta, vpravo Jiří Fleišman.
Dennis Owusu z Baníku Ostrava v souboji s karvinským Jiřím Fleišmanem.
13 fotografií

Přitom pro klub by účast v evropských pohárech byla historickým počinem...
Je to taková smutná tečka toho finále. Mohli jsme si je tady všichni zahrát, ano, byl by to historický okamžik, kdyby do Karviné přijely mančafty, které budou v Konferenční lize, ale takový je život. Někdy smolné okamžiky přináší. Ještě ale není hotovo, není rozhodnuto, takže my se připravujeme na všechno, co nás může čekat.

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MS fotbal 2026 (USA, Kanada, Mexiko)

MS ve fotbale 2026 začalo ve čtvrtek 11. června. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Play off je na programu od 28. června a finále 19. července 2026.

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Skupina o titul - 4. kolo

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Skupina o záchranu - 5. kolo

Skupina o titul - 5. kolo

Kompletní los
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Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. MexikoMexiko 3 3 0 0 6:0 9
2. Jihoafrická republikaJihoafrická republika 3 1 1 1 2:3 4
3. Jižní KoreaJižní Korea 3 1 0 2 2:3 3
4. ČeskoČesko 3 0 1 2 2:6 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ŠvýcarskoŠvýcarsko 3 2 1 0 7:3 7
2. KanadaKanada 3 1 1 1 8:3 4
3. Bosna a HercegovinaBosna 3 1 1 1 5:6 4
4. KatarKatar 3 0 1 2 2:10 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. BrazílieBrazílie 3 2 1 0 7:1 7
2. MarokoMaroko 3 2 1 0 6:3 7
3. SkotskoSkotsko 3 1 0 2 1:4 3
4. HaitiHaiti 3 0 0 3 2:8 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. USAUSA 3 2 0 1 8:4 6
2. AustrálieAustrálie 3 1 1 1 2:2 4
3. ParaguayParaguay 3 1 1 1 2:4 4
4. TureckoTurecko 3 1 0 2 3:5 3

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NěmeckoNěmecko 3 2 0 1 10:4 6
2. Pobřeží slonovinyPobřeží slonoviny 3 2 0 1 4:2 6
3. EkvádorEkvádor 3 1 1 1 2:2 4
4. CuraçaoCuraçao 3 0 1 2 1:9 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NizozemskoNizozemsko 3 2 1 0 10:4 7
2. JaponskoJaponsko 3 1 2 0 7:3 5
3. ŠvédskoŠvédsko 3 1 1 1 7:7 4
4. TuniskoTunisko 3 0 0 3 2:12 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. EgyptEgypt 2 1 1 0 4:2 4
2. ÍránÍrán 2 0 2 0 2:2 2
3. BelgieBelgie 2 0 2 0 1:1 2
4. Nový ZélandNový Zéland 2 0 1 1 3:5 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ŠpanělskoŠpanělsko 2 1 1 0 4:0 4
2. UruguayUruguay 2 0 2 0 3:3 2
3. KapverdyKapverdy 2 0 2 0 2:2 2
4. Saúdská ArábieSaúdská Arábie 2 0 1 1 1:5 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. FrancieFrancie 2 2 0 0 6:1 6
2. NorskoNorsko 2 2 0 0 7:3 6
3. SenegalSenegal 2 0 0 2 3:6 0
4. IrákIrák 2 0 0 2 1:7 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ArgentinaArgentina 2 2 0 0 5:0 6
2. RakouskoRakousko 2 1 0 1 3:3 3
3. AlžírskoAlžírsko 2 1 0 1 2:4 3
4. JordánskoJordánsko 2 0 0 2 2:5 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. KolumbieKolumbie 2 2 0 0 4:1 6
2. PortugalskoPortugalsko 2 1 1 0 6:1 4
3. Demokratická republika KongoDR Kongo 2 0 1 1 1:2 1
4. UzbekistánUzbekistán 2 0 0 2 1:8 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. AnglieAnglie 2 1 1 0 4:2 4
2. GhanaGhana 2 1 1 0 1:0 4
3. ChorvatskoChorvatsko 2 1 0 1 3:4 3
4. PanamaPanama 2 0 0 2 0:2 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

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