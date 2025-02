Rentgen Fleišmana uklidnil. A teď už liga: S mladíky se navzájem ženeme dopředu

Pokud Fleišman nastoupí, čeká ho 404. zápas v nejvyšší soutěži. Víc jich mají z dosud aktivních hráčů už jen Josef Jindřišek z Bohemians (445) a Marek Matějovský z Mladé Boleslavi (439). Ostatně po nich je Jiří Fleišman ve 40 letech i třetím nejstarším fotbalistou první ligy.

Jak se cítíte v Karviné, která má nejmenší věkový průměr v lize?

V pohodě. Nic si z toho nedělám, bavím se s každým stejně. Ani si neberu žádné úlevy. Kluci vidí, že poctivě trénuji, a tím pádem se ani oni nechtějí na nic vyprdnout. Oni jsou hnací motor pro mě a já pro ně. Může to být jen ku prospěchu.

I když jsem o deset patnáct let starší, neznamená to, že že mám vždycky pravdu. Jiří Fleišman kapitán Karviné

Je pro vás velká motivace stačit i o dvacet let mladším spoluhráčům?

Samozřejmě, na druhou stranu oni nechtějí být za mnou, takže také makají. To nás žene dopředu.

Jste i jakýsi mentor, který předává rady?

Nejsem ten, kdo by v kabině zvyšoval hlas. Spíše si někoho vezmu stranou a zkusím mu něco říct, poradit. Teď hlavně ty nové, třeba Šigi (Samuel Šigut) hraje přede mnou, tak s ním se hodně bavím o situacích, které mohou nastat, o tom, co a jak je dobré udělat, abychom si na lajně rozuměli. Vyslechnu si ale i názory druhých. Neznamená to, že když jsem o deset patnáct let starší, že musím mít vždycky pravdu. Je to o vzájemné komunikaci.

Během zimy přišli do Karviné čtyři noví hráči. Jak se vám jeví?

Zapadli dobře, jsou to další mladí kluci, poctiví, chtějí na sobě pracovat. Trenér chce do nich dostat naši hru, kterou tady už půl roku trénujeme, a myslím, že to chápou. Jsou to rozumní kluci a tak doufám, že to bude lepší a lepší.

Přípravu jste zakončili prohrou s Banskou Bystricí 0:1. Co vám zápas ukázal?

Že máme furt co zlepšovat, i když je pravda, že jsme nechtěli některé věci odkrývat. Dostat facku na konci přípravy je lepší než v prvním mistrovském utkání.

V přípravě jste dvakrát vyhráli, dvakrát podlehli a jednou remizovali. Jak byste duely hodnotil?

Každý nám ukázal něco. Hráli jsme proti mančaftům, které skoro pokaždé měly jiné rozestavení, takže jsme si vyzkoušeli všechny možné varianty hry. A ani jednou jsme nepropadli. Naopak ve většině zápasů jsme byli kombinačně lepší. Z těch utkání si musíme vzít to nejlepší a ukázat to v sobotu.

Trenér Martin Hyský zimní přípravu spojil s míčem. Byla jiná, než jste byl zvyklý?

Byla jiná v tom, že jsme neměli kecky a neběhali někde v lese. Ale náročná byla i na hřišti, byla hodně o intervalových hrách. Šlo o věci, které se používají v zápasech, takže fyzicky připraveni budeme určitě dobře. Pro každého hráče je lepší zůstat na hřišti než kroužit někde v lese. Bylo to super.

Takže jste přivítal, že většinu kondice jste nabírali s balonem?

Nedokážu si představit, že bych měl mladé kluky nahánět někde v lese. Na hřišti to bylo pestřejší, každého to víc bavilo. Neznamená to, že když jsme někde neběhali, tak že jsme nemakali. Naopak.

Na úvod jarní části ligy vás čekají Teplice. Co o nich víte?

Když mám čas, tak se podívám na každý fotbal, takže teplické kluky znám. Náš realizační tým je však má výborně nastudované, což se nám snažil tento týden předat. Hlavně věřím, že vše, co jsme natrénovali na soustředění v Turecku na kvalitních hřištích, přeneseme.