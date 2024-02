Obrana, útok. Je to jedno s druhým, lamentoval Fleišman po prohře se Slavií

Co rozhodlo o tomto rozestavení?

Soupeř má silný střed hřiště, tam hodně kombinují, rotují, takže jsme to chtěli zkusit. Ale bohužel výsledek byl úplně stejný jako předchozí dva zápasy.

Takže to není cesta, jak zabrat?

Může být, zkusili jsme to teď poprvé. A na rovinu – se Slavií jsme mohli všechny, i sami sebe, jen překvapit.... Uvidíme, jestli to budeme v týdnu pilovat a pokračovat v tom i příští zápasy.

Z úvodních tří utkání máte nula bodů a skóre 0:9. Chybujete při bránění, nemůžete dát gól. V čem je problém?

Je to jedno s druhým. Vždy dostaneme nějaký první hloupý gól a pak už člověk trochu spadne psychicky, chce to nějak dohnat a z toho vyplyne hned druhý gól, viz dneska.

To vám nevyšel odkop a Chytil šel sám na branku, že?

Chtěl jsem dát balon za obranu, Douděra ale míč jen odkopne a on běží sám z půlky hřiště na bránu... To jsou takové hloupé góly, jako by to proti nám šlo. Je to frustrující, srážející, ale i tak nám nezbývá než se s tím vypořádat a jet teď s čistou hlavou do Teplic.

Někteří hráči nemohli nastoupit kvůli viróze. Nehrozí nějaká epidemie v týmu?

Nevím, jak na tom kluci jsou, ale jde o takové tři dny, kdy to člověka srazí. Nejsou potřeba antibiotika, nejde o nic zásadního. Mě to potkalo týden před prvním zápasem se Spartou, kdy jsem od neděle do úterka ležel doma. V tomhle období tím asi projde pomalu každý, navíc když jsme v kolektivu v šatně. Věřím, že v pondělí už budeme komplet.