Nezničitelný Boula v reprezentační formě? V Baníku prožíváme dobré období, říká

„Boulis hraje v reprezentační formě. Nechci to nikomu podsouvat, ale odehrál výborný zápas,“ chválil středopolaře ostravský trenér Pavel Hapal. „Soupeřům odebral spoustu míčů, pořádně pracoval. Oddřel devadesát minut potřetí za osm dnů.“

Jiří Boula zvládl bez vystřídání ligový duel v Českých Budějovicích (4:0), pohárový v Pardubicích (2:0) i nynější s Mladou Boleslaví (2:1). Ostatně v tomto ročníku ligy zatím nechyběl ani v jednom utkání, že všech ostravských hráčů zvládl nejvíce minut – 2 191.

„Všichni prožíváme vydařené období, ale musíme to brát tak, že jdeme zápas od zápasu. Postupně,“ prohlásil Boula, který v této sezoně už do reprezentace nakoukl.

Zápas jste si sami zkomplikovali, v 15. minutě jste dostali první gól.

Přitom jsme začali slušně a měli dobrou pasáž. Boleslavští nás nechali držet otěže zápasu. Měli jsme balon, dominanci, ale oni se jedním povedeným brejkem, v nichž jsou nebezpeční, dostali do vedení. Tu akci vyřešili velmi dobře a prohrávali jsme. Takový způsob hry zvládají dobře.

Bylo rozhodující, že jste ještě v první půli dvěma rychlými góly stav otočili?

Dobře jsme zareagovali prvním gólem. Tomáš Rigo situaci dobře vyřešil finálkou před bránu na Filipa Kubalu. A ten druhý gól? Bylo krásné, když si můžeme pomoct nějakou individuální akcí, střelou z přímého kopu od Michala Kohúta. To je super, to rozhoduje.

Po přestávce jste se ale pořádně nadřeli, abyste vedení udrželi. Souhlasíte?

Druhý poločas byl od nás chvílemi až trošku dětinský. Mohli jsme si to lépe pohlídat, lépe bránit, chodit do brejků. Nicméně hráli jsme nahoru dolů a mohly padnout klidně čtyři góly na obou stranách.

Přesto, nezatáhli jste se až příliš?

Ke konci už jo. Bylo to i tím, že jsme chtěli udržet vedení. Měli jsme teď třetí zápas v krátkém sledu a cítili, že ho potřebujeme ubránit. Chvilkami jsme šli trochu níž i proto, abychom mohli vyrážet do brejků. Ale místy jsme byli možná až moc pasivní. Dobře, že nás nepotrestali. Klidně to mohlo být 5:4, ale za 2:1 jsme pochopitelně rádi..

Odehráli jste třetí utkání v osmi dnech. Neubývaly vám i síly?

No... Na konci jsem už byl dost utahaný. Ale nemyslím si, že bychom vypadli úplně fyzicky. Spíše jsme si chtěli pohlídat výsledek.

Příští kolo hrajete v Plzni. Bude to těžká zkouška?

Bude, ale my máme dobrou formu a chceme toho využít i v Plzni. Věřím tomu.

Filip Šancl (vlevo) z Pardubic a Jiří Boula z Ostravy v souboji o míč.

Po Plzni hostíte Pardubice a pak Spartu. Budou souboje s Plzní a Spartou zápasy pravdy, abyste potvrdili, že patříte do elitní čtyřky?

Asi bych to nenazýval zápasy pravdy, ale svým způsobem to nějaké zrcadlo bude. My se chceme poměřovat se špičkou, s těmi nejlepšími a chceme tahle utkání zvládat, protože nahoru míříme.

Vítězíte i bez zraněného Ewertona. Takže se bez něj dokážete obejít?

Je super, že jsme na to, že vypadl ze sestavy, dobře zareagovali. Že jsme našli vhodné náhrady. Ať už Michala Kohúta, nebo Filipa Kubalu. Dobře ho nahradili. Bez něj ale hrajeme trochu jinak. Je však dobře, že jsme se tomu přizpůsobili. I to ukazuje na sílu našeho týmu.

Filip Kubala se dlouho nemohl střelecky prosadit. V minulých třech utkáních ale dal čtyři góly. Co jeho formě říkáte?

Mě to nepřekvapuje. Lidi možná ano, ale my, kteří vidíme na tréninku, co všechno dělá pro úspěch, jsme věděli, že začne góly dávat. Měl horší období, ale snad už je to za ním.