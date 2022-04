Obrovská motivace do budoucna, řekl po úspěšné premiéře gólman Borek

Netrvalo to dlouho. Borek se šel rozcvičit, ke střídání došlo vzápětí. V 25. minutě naskočil do své prvoligové premiéry. Zvládl ji skvěle.

Slovácko porazilo v prestižní bitvě Olomouc 1:0 a upevnilo si čtvrté místo v tabulce. Díky tomu, že bodovalo pošesté v řadě (čtyřikrát přitom vyhrálo), má na pátý Baník šestibodový náskok. Na třetí Spartu, kterou vyzve v květnovém finále poháru, ztrácí sedm bodů.

„Bylo to výborné,“ rozplýval se po zápase 19letý Borek. „Hlavní je vítězství. Nula je třešnička na dortě. A nervozita? Na tu vůbec nebyl čas,“ podotkl.

Spoluhráči mu hodně pomohli. Až na jednu akci v podání Růska nemusel řešit složité situace.

„Najednou se přede mnou zjevil útočník, tak jsem mu zmenšil střelecký úhel. Neměl mě kam prostřelit,“ popsal Borek. „Jsem rád, že jsem to chytil a týmu pomohl.“

Poté, co mladík naskočil do hry, Slovácko zjednodušilo hru vzadu. Snažilo se vyhnout složitějším rozehrávkám u své branky.

„Řekli jsme si, že nebudeme nic vymýšlet, abych se chytil,“ popsal gólman. „Postupem času jsme začali víc rozehrávat.“

Borek trénuje s áčkem tři roky. Šanci dostal díky tomu, že zkušenější gólmani jsou zranění. Jednička Filip Nguyen si poranil stehno při derby ve Zlíně. Vynechal dva zápasy, začátkem března pak naskočil do souboje v Teplicích a od té doby znovu chybí. V brance jej nahradil zkušený Fryšták, který ovšem vypadl ze hry v sobotu.

„Na to, až budu chytat v lize, jsem se těšil od chvíle, co jsem přišel do áčka,“ přiznal Borek. „Už dřív jsem viděl, že je to nadosah. Teď to vyšlo. Je to pro mě obrovská motivace do budoucna,“ dodal.

„Co měl vyřešit, to vyřešil. Za to, jak pracuje na tréninku, si to zasloužil,“ ocenil mladého brankáře asistent trenéra Josef Mucha, který zápas odkoučoval za distancovaného Martina Svědíka.

Kdo nastoupí v brance Slovácka za týden proti Karviné, zůstává nejasné. Možná už by se mohl vrátit Nguyen, jehož léčba jde lépe, než se čekalo. Naopak uzdravení Fryštáka, která má natažený úpon třísla, během týdne se nejeví pravděpodobně.

„Filip poslední dva tři dny lehce vyklusával s míčem. Možná by mohl být k dispozici,“ naznačil Mucha. „Máme na to týden.“

Vyrovnané utkání rozhodla technická střela Marka Havlíka v 65. minutě. Po přihrávce od Reinberka se v pokutovém území zbavil Greššáka, přehodil si míč na levačku a střelou ke vzdálenější tyči rozjásal ochozy.

„Ani jsem se nedíval, kde stojí gólman. Zkoušel jsem to na vzdálenější tyč a pak už se jen díval, jak to tam zapadlo,“ poznamenal Havlík, který skóroval podruhé v sezoně.

Zajímavé je, že podobné střely mu vycházely už před zápasem. Jak na pátečním tréninku, tak na předzápasové rozcvičce. Tam to zkusil třikrát a pokaždé míč skončil v síti.

„Jsem rád, že jsem si to přenesl do zápasu,“ pousmál se.