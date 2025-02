Borek odčinil kiksy. Odepisovat hráče po jednom zápase je nesmysl, říká

„Každá nula se počítá. Je pěkná. Ale je to statistika pro mě, mančaftu to nic nepřinese. Byl bych raději, kdybychom brali tři body a posunuli se někam v tabulce,“ hodnotil pak Borek.

Proč jste nevyhráli?

Nevyužili jsme v první půlce možnosti, abychom si do přestávky vytvořili komfortní náskok. Ve druhé jsme se do šancí už tolik nedostávali. Pozitivní je, že oproti Jablonci jsme si to pohlídali vzadu bez obdržené branky a od toho se musíme odrazit.

Do pauzy jste neměl jediný zákrok proti střele. Nemrzl jste v bráně?

V zápase jste nabitý adrenalinem a udržujete se v provozní teplotě. Ale není to příjemné. Všem se hraje lépe v létě nebo na jaře. Musíme to nějak zvládnout.

Po přestávce jste se už zapotil?

Když se v první půlce dostala Dukla do šance, lítalo to kolem branky. Ve druhé už jsem nějakou práci měl a klukům pomohl.

Zvedne vám sobotní duel sebevědomí?

Můj začátek po návratu byl nešťastný. Se Spartou se mi nepovedl první poločas. Pak v Jablonci, i když jsme dostali čtyři góly, byly dobré věci, od kterých jsem se mohl odrazit do zápasu s Duklou a předvést solidní výkon.

Záložník Michal Trávník ze Slovácka (vlevo) odehrává míč před Christiánem Bačinským z Dukly.

První gól od Sparty jste inkasoval po špatném vyběhnutí. Bleskl vám hlavou domácí duel s Bohemkou v říjnu 2022, kterým jste tehdy ve Slovácku končil, a po stejné situaci dostal červenou?

Samozřejmě jsem si návrat představoval jinak. Ne každé utkání vyjde. Navázal jsem na ten zápas s Bohemkou. Ale že bych si říkal, že je pro mě Slovácko zakleté, to ne. Musel jsem se od toho oprostit. Každá chyba vás posouvá dál k lepším výkonům. Jsem rád, že jsem dostal důvěru do dalších zápasů.

Veřejně vyslovená podpora trenéra Smetany byla zásadní?

Když dá trenér gólmanovi důvěru, je to pro něj ten největší náboj, který může dostat. Odepisovat hráče po jednom zápase by byl nesmysl.

Rok a půl jste hostoval ve Vyškově. Je to velký skok do první ligy?

Je to jiná soutěž. Ale tím, že jsem v první lize byl a něco jsem tady zažil, jsem měl výhodu.

Vašim předchůdcem ve Vyškově byl Antonín Kinský. Je jeho příběh inspirující?

Každý máme jiný. Já už jsem v lize před svým příchodem do Vyškova chytal. Ale jeho příběh je krásný. I mně by se líbil.

Ve Vyškově jste chytal za nejpevnější obranou ve druhé lize, slovácká je v přestavbě. Je to poznat?

Rozdíl tam byl, ale kvalita týmů ve druhé lize v útočné fázi je nižší. Co druholigové týmy nevyřešily, prvoligové ano. Když třeba vezmu zápas proti Spartě, tak Sadílek překopne tři hráče a trefí to. Ve druhé lize by to třeba nedal. Slovácko je v přestavbě, jsou tady mladí kluci, musíme si na sebe zvyknout. Ale na to se nemůžeme vymlouvat. Bojujeme o šanci. Jsme rádi, když ji dostaneme. Věřím, že si to sedne a bude to dobré.

V létě se koná na Slovensku Euro do 21 let. Myslíte na něj?

Určitě je z první ligy blíže k nominaci než z druhé. Ale je to hlavně o výkonech, jak se vám momentálně daří. Byl bych raději, kdyby se mistrovství konalo někde jinde, ale když možnost přijde, budu rád.