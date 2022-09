Etická komise řeší Slavii a jejího ředitele. Jde o zápasy béčka ve třetí lize

Jak Bílek řešil s Rogozem vztahy s rozhodčími 15. ČERVENCE 2019 Jiří Bílek (funkcionář SK Slavia Praha): A ještě mi řekni, z naší strany bude oukej nějaká taštička, tam čtyři upomínkový předměty? Nějakej drezík malej, šála, bla bla bla?

Roman Rogoz (tehdejší funkcionář FC Slavoj Vyšehrad): To je až až, to stačí.

Bílek: Plus láhev vína, nebo to už je zbytečný?

Rogoz: Je to zbytečný, tohle jim stačí, že na ně myslíte. Že se jim budeš věnovat. 7. ZÁŘÍ 2019 Béčko Slavie, které měl tehdy Bílek na starosti, hrálo ve třetí lize zápas proti Benešovu. Bílek: Zdar... To je hrozný, ty vole, ten nám dává (Bílek si o poločase utkání Benešov - Slavia Praha B stěžuje na výkon hlavního rozhodčího Tomáše Grímma).

Rogoz: O.K., tak já mu jdu napsat.

Bílek: Dobrý, děkuju. O chvíli později se Rogoz skutečně přímo v poločase utkání pokouší s Grímmem spojit, což se povede až na druhý pokus. Bílkovi pak volá zpět. Rogoz: Říkal mi, že vedete... Bla, bla, bla, že jste lepší. Ale jestli tam na něj budou zkoušet to, co od druhé minuty zkouší, tak že je zabije. Hyský a spol.

Bílek: Já tam jdu. Já mu to řeknu.

Rogoz: Jo.

Bílek: Jo. Dobrý, Rogi, děkuju. 10. LISTOPADU 2019 Bílkovi se nezdál výkon rozhodčího Vyhnanovského v zápase proti rezervě Plzně. Proto po něm opět vytočil Rogozovo číslo a postěžoval si. Bílek: Hele, on to otáčel blbě na obě dvě strany. Blbě. Ale za mě 70 ku 30 k nim, jo. Nechci tady dělat nic teatrálního, ale chci, aby se dozvěděl, že to je... Že jsem s ním nespokojen.

Rogoz: Já mu zavolám a pozvu ho a řekneme mu to, jo.

Bílek: Oukej. 21. LISTOPADU 2019 Bílek: Nemáš zprávy, co rozhodčí? Co říkali, když se mnou byli? Tyhle poslední mi přišli úplně nadšený. Si tam se mnou povídali jak blázni. To byli jediný rozhodčí, co si se mnou dali kafe.

Rogoz: Jedna věc je, že někdo to řeší z pozice Slavie. Sám si pak přijdeš na to, že někoho budeš tlačit do kouta tím, že seš Slavie. Někoho tím, že seš příjemnej kluk. (...) Myslím, že to zvládáš, jako bych řekl – když se o tom bavíme i s Romanem (Berbrem) – nad očekávání.

Bílek: To je hezký takhle slyšet zpětnou vazbu.