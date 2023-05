Trpišovský o Jurečkovi: Momentálně jeden z nejlepších. Van Buren? Ať zůstane!

„Naplno předvedl své přednosti, i když nejvíc jsem si u něj vždycky cenil jeho pracovitosti,“ řekl Trpišovský o útočníkovi, který si jako jeden z mála fotbalistů píše před jméno titul Ing. „Občas si z něj utahuju: Ty jsi na fotbal až moc chytrej! Trvá mu, než spoustu věcí vstřebá, ale o to víc na sobě maká a je učenlivý.“

Čtyři góly dal z pozice podhrotového hráče.

Hned jsem říkal, že jsme našli novou desítku, ale vážně... prvních dvacet minut se mi Venca moc nelíbil, nebyl v zápase, což ale platilo i o ostatních. Zářit začal právě až poté, co jsme ofenzivu trochu přeskupili a jeho jsme posunuli pod útočníka. Dokázal, jak pestrou škálu nejrůznějších zakončení má. Už minule jsem o něm mluvil: dostal se do skvělé formě, výrazně se zlepšil v mezihře a jeho sebevědomí při řešení situací jste viděli sami. Momentálně je na něj absolutní spolehnutí, patří k naším nejlepším hráčům a kdybych měl hledat nějakou jeho neřest, cokoli, co se mu nedaří, nic by mě nenapadlo.

Bude mu devětadvacet let. Další příklad, že jsou hráči, kteří zrají později?

Jsou kluci, kteří si úspěšnou kariéru museli tvrdě vydřít a vydobýt, podobné je to třeba i u Davida Douděry. Řekl bych, že podobným pracantům přicházíme na chuť stále častěji, možná nejsou tak líbiví jako někteří jiní, ale obětují se pro tým. Na příkladu Tomáše Součka nebo Vládi Coufala, kteří ušli podobnou cestu, je poznat, že podobně přemýšlejí i v zahraničí. Ukázali, že se můžete stát hvězdou a platným hráčem pro tým i pomocí jiných zbraní, než jsou neomylný první dotek a filigránské přihrávky. Nic nedostali zadarmo.

To vy jste Jurečku „zadarmo“ získali. Do Slavie přišel poté, co mu loni na Slovácku skončila smlouva.

Že byl volný hráč, jeho cestu do Slavie hodně usnadnilo. Přitom kolovaly fámy, že už má podepsáno jinde. Když jsme se však dozvěděli, že nic domluvené není, rychle jsme začali jednat: Jirka Bílek, náš sportovní ředitel, potvrdí, že to byl jeden z nejrychlejších transferů, které jsme kdy udělali. Venca dlouho čekal, vybíral z nabídek a nám se podařilo přesvědčit vedení, že jde o hráče, který pro nás může být prospěšný. Víte, kdy mě definitivně přesvědčil?

Řekněte.

Ve finále poháru proti Spartě, ve kterém za Slovácko nastoupil netradičně zleva a byl u všech gólů. Naznačil, že by mohl být platný i jinde než na hrotu, my navíc měli v hlavě to, že potřebujeme do budoucna náhradu za Petera Olayinku. Když jsme pak za Vencou přišli, on hned věděl, že Slavia je ta nabídka, na kterou čekal. Zpočátku u nás sice možná měl problémy třeba s hrou zády k bráně nebo do plné obrany, ale přizpůsobil se, zlepšil se.

Jiný útočník van Buren proti Bohemians nastoupil netradičně s kapitánskou páskou, po sezoně mu přitom končí smlouva. Už víte, co s ním bude dál?

Já doufám, že bude pokračovat. Momentálně je to hráč základní sestavy, je pro nás platný, což opakovaně potvrzuje. Nebavili jsme se o něm po finále poháru, protože nedal gól, nicméně jeho výkon byl skvělý. Momentálně si neumím vůbec představit, že by s námi v příští sezoně nebyl.

A ta páska?

Při absenci Holeše jsme měli dvě varianty: Ondra Kolář a právě Mick, náš služebně nejstarší hráč a velká osobnost týmu. Já osobně nemám rád, když je kapitánem brankář, Ondrovi jsem to vysvětloval, proto padla volba na Micka.

Mimochodem, proč nehrál v posledních týdnech stabilní kapitán Holeš?

Následek střetu s Panákem z pohárového derby na Letné. Lékaři nedoporučili, aby Tomáš proti Bohemce nastoupil, zároveň však máme příslib, že by mohl od středy začít trénovat. Malou šanci má i Petr Ševčík, Ondra Lingr trénuje naplno a měl by být k dispozici.

Co Zafeiris, jenž odehrál pouze první poločas?

Řekl si o střídání. Už minule jsem zmiňoval, že má zdravotní problém, který mu nedovoluje odehrát celý zápas, nemůže jít do maxima. Ve finále poháru jsme si ho šetřili a do hry poslali až v průběhu zápasu, tentokrát jsme ho chtěli mít na hřišti od začátku, abychom šli rychle do vedení. Bylo vidět, že není zcela zdráv, na Spartu by ale měl být opět k dispozici. Menší limity mají i někteří další hráči, například Ogbu, kterého se nám však i vzhledem k průběhu podařilo ve druhém poločase včas stáhnout.