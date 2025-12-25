Trpišovský po podpisu smlouvy: Národní tým? Můj životní sen je trénovat Slavii

Zatímco za okny Žižkovské věže, kde krátce po slavnostním obědě usedl k rozhovoru, se rozlila hustá mlha, jeho budoucnost je jasná a bez mráčků. Minimálně do roku 2029 bude i nadále v červenobílé.
A než se rozjede zimní příprava, užijete si krátké volno?
Můj čas přichází od Štědrého dne dál, kdy fotbal vyměním za normální věci a nebudu mít chvíli žádný pevný program. Těsně po konci podzimu jsem ale ještě doháněl resty.
To vypadá jak?
Když rodina usne, pustím si třeba Karvinou s Baníkem. Sleduji týmy i jednotlivé hráče. No a pak ještě zkouknu jednu nebo dvě třetiny NHL a zalehnu taky. I proto se těším na dny, kdy budu dělat to, co mě zrovna napadne. Půjdu si třeba zabruslit? Nebo dojdu poklidit na zahradu? Zajdu za našima? Nebo si zaběhám?
Když vám něco řekne majitel, který vás platí, tak to prostě platí. Chtěl jsem pomoct nároďáku, kdyby byl soulad, ale ten nebyl. Slavia je pro mě číslo jedna.